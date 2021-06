Comment fonctionne Universal Control sur Mac et iPad

Hier, nous avons eu une démo du fonctionnement d’Universal Control lors de la démo d’Apple, mais cela a laissé quelques questions sans réponse.

Par exemple, nous avons vu Craig Federighi faire glisser son curseur d’un Mac à gauche vers un iPad à droite – mais comment Universal Control savait-il où se trouvait l’iPad par rapport au Mac ? …

The Verge a la réponse à cela et à quelques autres questions. La réponse à la question ci-dessus est : non. Au lieu de cela, il attend simplement que vous essayiez de faire glisser le curseur d’un côté ou de l’autre de l’écran et suppose que l’appareil que vous souhaitez atteindre se trouve de ce côté.

Tout d’abord, vous devez rapprocher l’iPad et le Mac l’un de l’autre. Universal Control repose sur les mêmes fonctionnalités de continuité et de transfert qui font depuis longtemps partie d’iOS et de macOS. Lorsque les appareils sont suffisamment proches, leurs modules Bluetooth s’informent mutuellement. Bien sûr, tous les appareils ici doivent être sur le même compte iCloud pour que cela fonctionne. Ensuite, vous démarrez Universal Control en faisant glisser le pointeur de votre souris jusqu’au bord gauche ou droit de l’écran de votre Mac, puis un peu au-delà de ce bord. Lorsque vous le faites, le Mac supposera que vous essayez de faire glisser la souris sur un autre appareil, dans ce cas l’iPad. Il n’y a donc pas de détection d’emplacement UWB, juste une bonne vieille hypothèse. Une note est que si vous avez beaucoup d’appareils compatibles, Monterey suppose que vous faites glisser vers le dernier iPad ou Mac avec lequel vous avez interagi. À ce stade, une connexion Wi-Fi Direct est établie et l’iPad affichera une petite barre sur le côté avec une petite bosse. C’est une sorte d’indicateur que l’iPad sait que vous essayez d’y glisser une souris. Continuez à faire glisser et pow, la bosse se libère en un pointeur de souris circulaire. Lorsque la souris est sur l’écran de l’iPad, elle et le clavier de votre Mac contrôlent l’iPad. Remettez-le sur le Mac et vous contrôlez le Mac.

Il existe un élément d’interface utilisateur soigné qui vous permet de faire glisser vers le haut ou vers le bas pour choisir la position verticale sur l’écran de l’iPad où le curseur apparaîtra, afin que vous puissiez virtuellement aligner les écrans pour qu’ils correspondent à leurs positions physiques respectives.

Une autre question est : combien d’appareils pouvez-vous contrôler à la fois ? La réponse est trois – et vous pouvez choisir un appareil par défaut.

Les développeurs ne pourront pas encore voir par eux-mêmes comment fonctionne Universal Control, car il n’est pas inclus dans la première version bêta du développeur – mais une fois qu’Apple le rendra disponible, il sera certainement intéressant de voir s’il fonctionne de manière aussi transparente qu’il l’a fait. dans la démo.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :