Comment fonctionnent les impôts pour les travailleurs à distance? C’est compliqué.

La pandémie a accéléré le passage au travail à distance et avec elle la possibilité que ces employés puissent vivre où bon leur semble. Cela pourrait signifier un niveau de vie plus élevé et un taux d’imposition sur le revenu plus bas pour le nombre croissant de travailleurs à distance. Mais dans certains cas, cela pourrait signifier devoir payer des impôts pour un endroit où ils ne vivent ni ne travaillent actuellement – ou même être imposés deux fois sur le même revenu.

Cela peut être une situation très compliquée et Internet regorge de gens qui essaient de comprendre ce qui se passe. Reddit, en particulier, regorge de questions sur l’endroit où les travailleurs à distance doivent déposer leurs impôts cette année: si vous vous êtes mis en quarantaine avec votre famille pendant quelques mois dans un état différent de celui où vous travaillez mais que vous n’avez pas mis à jour vos retenues d’impôt, devez-vous déposer deux déclarations fiscales d’État? Si vous avez travaillé à distance dans un État sans impôt sur le revenu mais que votre emploi est dans un État assujetti à l’impôt sur le revenu, devez-vous le payer? Que faites-vous si vous êtes imposé par un État dans lequel vous n’avez pas mis les pieds?

Les réponses, ce qui n’est pas satisfaisant, dépendent d’un certain nombre de facteurs, dont les États et la durée de votre séjour, selon les experts fiscaux avec lesquels nous nous sommes entretenus. Avant la saison des impôts, voici ce qu’il faut rechercher lors de la production de vos impôts sur le travail à distance.

L’énigme des règles de commodité

En règle générale, votre impôt sur le revenu dépend de l’endroit où vous vous trouvez physiquement lorsque vous gagnez un revenu. Donc, si le bureau de votre travail est dans l’État A, mais en raison de la pandémie que vous vivez et travaillez à plein temps dans l’État B, vous paieriez le revenu et toutes les autres taxes à l’État B.Si l’État B a des impôts sur le revenu inférieurs à ceux de l’État. R, ce serait une aubaine pour les travailleurs à distance qui ont déménagé. Cela pourrait aussi être une raison pour qu’un plus grand nombre de personnes montent des enjeux maintenant qu’ils sont moins attachés au bureau.

Les impôts sont, bien sûr, plus compliqués que cela, surtout si votre travail se trouve être basé dans l’un des sept états de convenance de l’employeur, ou «règle de commodité», comme l’Arkansas, le Connecticut, le Delaware, le Nebraska, New York, la Pennsylvanie et, depuis la pandémie, Massachusetts – pendant que vous vivez et travaillez ailleurs.

La règle de commodité peut obliger les employés à payer de l’impôt sur le revenu aux États dans lesquels ils pourraient ne jamais intervenir, car elle impose le revenu en fonction de l’emplacement du bureau de l’employeur. En règle générale, lorsque cela se produit, l’État dans lequel la personne vit accorde un crédit d’impôt pour compenser les impôts de l’État où cette personne travaille. Mais dans certains cas, lorsque le travailleur vit et travaille totalement dans un État, cet État peut légitimement vouloir imposer ce revenu et ne pas compenser les impôts de l’État non vivant et non actif, ce qui entraîne des cas de double imposition, selon politique fiscale Fondation fiscale à but non lucratif.

Pour éviter cela, il est important d’informer votre travail de votre lieu de résidence afin qu’il puisse retenir l’impôt du bon état. Il est également important de consulter un fiscaliste, car la situation fiscale – ainsi que ce qu’il faut pour être un résident de cet État particulier – varie considérablement d’un État à l’autre et est loin d’être intuitive.

Si votre travail est en Californie mais que vous vivez à temps plein et que vous travaillez à distance au Texas, par exemple, vous n’auriez pas à payer d’impôts sur votre salaire, puisque le Texas n’a pas d’impôt sur le revenu. Si votre travail est à New York, un état de convenance, mais que vous avez vécu et travaillé au Texas, vous devrez payer l’impôt sur le revenu de New York. Si votre travail est à New York mais que vous avez vécu et travaillé en Virginie, il est possible que vous deviez payer des impôts sur le revenu dans les deux États. Même lorsque les États accordent un crédit, les travailleurs devront assumer ce double fardeau fiscal jusqu’à ce que leur déclaration de revenus arrive.

La règle de commodité peut donc sembler très inéquitable.

«Si vous ne faites rien pour vous prévaloir des services ou des ressources du gouvernement de cet État, non seulement cela semble injuste, mais cela crée des conflits avec le code de l’impôt sur le revenu de tous les autres États», Jared Walczak, vice-président des projets d’État à la Tax Foundation , a déclaré à Recode.

Faites très attention cette saison des impôts

Comme pour beaucoup de choses qui se sont produites pendant la pandémie, les décisions concernant le travail à distance se sont souvent produites rapidement et sans beaucoup de planification. En conséquence, la majorité des Américains qui ont travaillé à distance pendant la pandémie n’étaient pas conscients des conséquences fiscales possibles du travail à distance et ne savaient pas qu’ils devaient modifier la retenue d’impôt de l’État pour correspondre à l’endroit où ils vivaient réellement, selon un Harris. Sondage au nom de l’American Institute of CPAs (AICPA). Près de la moitié ne savait pas que chaque État avait des lois différentes liées au travail à distance.

On ne sait pas non plus combien de personnes se déplacent vers différents États pour travailler à distance, car il y a un décalage dans les données IRS. Mais le déplacement des données d’United Van Lines l’année dernière suggère que les gens quittent de plus en plus les États où les impôts sont élevés vers les États où l’impôt sur le revenu est inférieur ou nul. Une analyse du McKinsey Global Institute portant sur 800 emplois a révélé que la capacité de travailler à distance est fortement concentrée dans une poignée de professions et d’industries hautement qualifiées, notamment la finance, la gestion, les services professionnels et les technologies de l’information.

Catherine Stanton, vice-présidente du comité des impôts de l’État et local de l’AICPA, dit qu’elle a répondu à un nombre croissant de questions sur les situations éloignées hors de l’État de la part de clients, employés et employeurs.

«Je pense que cela se passe beaucoup, c’est sûr», a déclaré Stanton. Et selon l’endroit où se trouve votre travail et l’endroit où vous vivez, cela peut être financièrement avantageux. «Je pense que c’est une excellente stratégie», a-t-elle ajouté, «mais vous devez vous assurer que vous ne travaillez pas pour les employeurs qui ont la commodité des règles de l’employeur, puis peut-être que vous faites pression sur ces employeurs pour qu’ils installent un bureau ailleurs.»

Si vous travaillez dans une grande entreprise, par exemple, ils peuvent vous affecter à un bureau en dehors des règles de convenance afin que vous puissiez éviter d’être imposé par un État dans lequel vous n’êtes pas, a déclaré Stanton. Walczak de la Fondation fiscale a déclaré qu’en recherchant des avantages fiscaux à court terme, les États de la règle de commodité pourraient perdre des gains fiscaux à long terme en poussant les entreprises ailleurs.

Il convient également de noter que les États sans impôt sur le revenu le compensent souvent par des taxes sur les ventes, la propriété et d’autres taxes plus élevées. Il y a des compromis entre ce que ces États achètent avec cette taxe (pensez aux écoles et aux routes).

Pour l’instant, certains gouvernements tentent d’atténuer la situation. Un certain nombre d’États ont autorisé les personnes qui travaillent actuellement à distance à être imposées dans l’État où leur emploi est situé. Le New Hampshire, où de nombreuses personnes qui travaillent pour des entreprises du Massachusetts vivent et travaillent actuellement, a intenté une action en justice devant la Cour suprême du Massachusetts pour continuer à percevoir l’impôt sur le revenu des personnes travaillant à distance dans le New Hampshire, qui ne perçoit pas d’impôt sur le revenu. Un certain nombre d’autres États, dont le New Jersey, le Connecticut et l’Iowa, ont déposé des mémoires d’amicus dans l’affaire. Il y a aussi un intérêt bipartisan au niveau fédéral pour mettre fin à cette pratique, y compris un projet de loi appelé Loi sur l’équité fiscale des travailleurs multi-États de 2020 qui imposerait les travailleurs à distance uniquement par résidence.

Pour l’instant, cependant, les employés distants – et les professionnels de la fiscalité – vont devoir naviguer un par un dans les lois fiscales labyrinthiques des États.