Comment fonctionnent les noyaux de sécurité Google Titan M2 et Tensor ?

Meilleure réponse: Titan est la marque de Google pour les produits de sécurité basés sur le matériel, et avec la série Pixel 6, il s’agit désormais d’une configuration en deux parties. Le Titan M2 est une puce de sécurité RISC-V discrète entièrement conçue et développée par Google. Il communique avec le nouveau noyau de sécurité Google Tensor, qui est un sous-système de sécurité conçu sur mesure. Ensemble, ils sont dédiés à la préservation de la vie privée des utilisateurs.

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro utilisent une nouvelle puce de sécurité nommée Titan M2. Ce ne sont pas les premiers téléphones Pixel à être livrés avec la sécurité Titan basée sur le matériel, mais la puce a été entièrement repensée.

Le Titan M2 est développé et conçu entièrement en interne par Google. Il s’agit d’un processeur RISC-V associé à sa propre mémoire pour relier les fonctions de sécurité entre plusieurs cœurs de processeur et threads. Son architecture à elle seule s’est avérée très résistante aux attaques.

Le Titan M2 prend également en charge Android Strongbox, qui génère et stocke en toute sécurité les clés utilisées pour protéger les mots de passe et les codes PIN des utilisateurs. Le Titan M2 fonctionne main dans la main avec le noyau de sécurité Google Tensor pour protéger les clés de données des utilisateurs lors de leur utilisation dans le SoC.

Qu’est-ce que le noyau de sécurité de Google Tensor ?

Le noyau de sécurité Google Tensor est un sous-système de sécurité conçu sur mesure. Il s’agit d’un véritable ensemble physique de matériel composé d’un processeur dédié, d’une ROM, d’une mémoire à programmation unique (OTP), d’un moteur de chiffrement, d’une SRAM interne et d’une DRAM protégée. Le noyau de sécurité Tensor utilise l’open source Trusty TEE (environnement d’exécution de confiance – considérez-le comme un système d’exploitation).

Dans les Pixel 6 et 6 Pro, les principaux cas d’utilisation du noyau de sécurité Tensor sont la protection des clés de données utilisateur lors de l’exécution, le renforcement du processus de démarrage sécurisé et l’interfaçage avec la puce Titan M2 chaque fois que votre téléphone demande la vérification des informations d’identification.

Avec ces deux éléments matériels, le Pixel 6 est facilement l’un des téléphones Android les plus sécurisés disponibles. Étant donné qu’aucune action n’est requise de la part de l’utilisateur (c’est vous et moi), le matériel peut simplement faire son travail et conserver nos informations d’identification de confiance en toute sécurité.

