Comment fonctionnent les styles de photo de l’iPhone 13 ? | La technologie

Une nouvelle fonctionnalité d’appareil photo appelée Styles photo a été ajoutée aux nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro. Au cas où vous ne le sauriez toujours pas et ne savez pas comment cela se passe, nous allons vous expliquer ce que c’est et comment cela fonctionne.

Comme nous l’avons déjà mentionné dans l’entrée avec l’arrivée des nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro, une nouvelle faculté a également été incorporée dans ce que l’on appelle l’appareil photo Styles photographiques.

Cette nouvelle fonction permet de retoucher une photo en temps réel, mais cela ne s’arrête pas là, puisque derrière cette édition il y a bien plus et elle ne se limite pas seulement à quelques paramètres.

C’est une nouvelle option qui n’a rien à voir avec les filtres ou d’autres caractéristiques de l’appareil photo que nous avions déjà auparavant.

Que sont les styles de photo ?

Une manière simpliste que beaucoup utilisent pour définir les styles de photo du nouvel iPhone 13 est qu’il s’agit de filtres plus sophistiqués. Eh bien, ce n’est pas seulement une définition incorrecte, mais aussi extrêmement biaisée.

Les styles de photos sont différents types d’algorithmes de traitement de données fournis par les caméras, afin que le FAI puisse les garder à l’esprit et ainsi fournir à l’utilisateur des finitions et un style exceptionnels sur les photos, ainsi que différents.

Les paramètres de la photo seront ajuster tir à tir, zone par zone, ce qui serait impossible s’il s’agissait d’un simple filtre.

Il est vrai que le fait d’ajouter de la lumière ou du contraste à une photo est quelque chose qui dure depuis longtemps, mais la vérité est que la différence dans l’iPhone est que ces ajustements sont pris en compte dans le traitement des images.

C’est là que vous avez la principale différence avec un filtre, puisque les styles de photo sont créés dans manière intelligente pendant le processus prendre des photos, en ajustant les images en fonction de ce que nous avons choisi.

Le résultat des photos avec cette fonction est d’avoir certaines zones qui sont modifiées pour lui donner cette touche que nous avons demandée, tandis que d’autres zones restent intactes afin de fournir un ensemble de photographies vraiment spectaculaire.

C’est quelque chose d’impossible à réaliser avec les filtres que nous avons tous dans certains appareils, comme vous le comprendrez bien.

Comment sélectionner un style de photo

Les styles de photo prédéfinis dans l’iPhone 13 sont Contraste élevé, lumineux, chaud et froid. Les valeurs de tonalité et de chaleur peuvent également être personnalisées.

Tout cela signifie que l’appareil photo appliquera ce paramètre lorsque nous prendrons une photo, bien que nous devions d’abord l’indiquer. Voyons comment :

Nous ouvrons le Caméra et on touche le bouton Commandes de la caméra, qui est un cercle avec une flèche vers le haut. Cliquez maintenant sur Styles photographiques puis balayez vers la gauche pour prévisualiser les différents styles.Contraste élevé: des ombres plus foncées, des couleurs plus intenses et un contraste plus élevé. Brillant– Des couleurs beaucoup plus lumineuses et plus vives pour créer un look lumineux et naturel. Chaleureux: des teintes dorées qui créent un look plus chaleureux. Froid: des nuances de bleu qui créent un style plus cool Si nous voulons personnaliser un style photographique, nous devons toucher le Contrôles de tonalité et de chaleur sous la boîte et faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour ajuster la valeur. Si vous souhaitez restaurer les styles photographiques qui étaient au début, il vous suffit de cliquer sur le bouton Restaurer. La dernière chose est de toucher le bouton Styles photographiques pour l’appliquer et que la photo sort déjà avec cet atout.

Autres façons de profiter de l’appareil photo de l’iPhone 13

En plus des styles de photographie, dans l’iPhone 13, il existe d’autres systèmes de caméra dont nous pouvons tirer parti et qui sont parfaitement compatibles avec ce que nous venons de voir.

Des fonctionnalités telles que mode nuit Pour améliorer les photos de nuit, le ProRAW pour tirer le meilleur parti des capteurs terminaux ou même du mode cinématique, sont d’autres façons de profiter de l’excellent appareil photo de l’iPhone 13.

Mode sombre

Ce mode est disponible via le Application appareil photo depuis les terminaux Apple.

Sur le nouvel iPhone 13 s’active automatiquement quand il interprète que la scène a beaucoup d’obscurité. Nous le saurons car une icône avec une lune apparaît en haut de l’écran.

Avec ce mode, il est possible que les photos aient une plus grande luminosité et de meilleurs détailsPuisque l’ouverture de l’obturateur laisse passer plus de lumière et dans les secondes qu’il faut pour prendre la photo, il gère tout pour que le résultat soit totalement satisfaisant.

Format photo ProRAW

Les ProRAW c’est une interprétation Apple du format RAW.

La principale différence entre ce format et les photos normales est basée sur le niveau d’informations sur l’instantané. Alors que les formats tels que JPEG suppriment les informations inutiles lors du traitement d’une image, en RAW, le niveau de rétention est énorme.

Ces fichiers peuvent être dits essentiellement des données raw qui peut être géré plus tard avec des applications de traitement d’image telles que Apple Photo lui-même ou d’autres styles Photoshop.

Cela vous permettra de changer la photo après sa prise, car, en pouvant la traiter avec des programmes spécialisés et compatibles, ces photos seront améliorées de manière exponentielle.

Ces types de fichiers sont parfaits pour les personnes ayant une connaissance approfondie de la photographie qui souhaitent aller plus loin dans les résultats.

Mode cinématique

Ce n’est pas une fonction de ce qu’est la photographie, mais nous avons trouvé intéressant de l’inclure, car elle fait partie de ce qu’est l’appareil photo.

Ce mode offre un contrôle fluide de la profondeur de champ d’une vidéo que nous enregistrons ou même après l’avoir enregistré.

Lorsque nous parlons de profondeur de champ, nous nous référons à la quantité (profondeur) de plan focal (champ) disponible pour la caméra. Cette profondeur est définie par la gamme d’objets sur la photo qui sont d’une netteté acceptable pour la personne qui regarde l’image.

Les objets trop proches ou trop éloignés de l’objectif sont en dehors de cette plage de netteté acceptable et seront flous.

Le mode cinématique permet à la personne qui enregistre une vidéo de passer d’un sujet ou d’un objet à un autre dans le cadre et ainsi obtenir un effet qui a l’air vraiment bien, brouillant celui qui n’est pas le principal, pour y revenir quand on veut.

Si vous avez un iPhone 13 ou envisagez d’en acheter un, vous connaissez déjà la faculté intéressante des styles photographiques et tout ce qu’ils réalisent.

Alors maintenant, prenez votre toute nouvelle Apple et essayez-les, pour nous dire ce que vous avez trouvé sur nos réseaux sociaux.