Comment forcer la suppression d’un fichier ou d’un dossier dans Windows 10 | La technologie

Supprimer un fichier ou un dossier Windows est extrêmement facile dans pratiquement toutes les situations, mais il y a des moments où cela peut devenir une véritable odyssée, soit parce qu’il est utilisé, soit parce que nous n’avons pas le droit de le supprimer. Voyons comment nous pouvons résoudre ce problème.

Parfois, essayer de supprimer certains fichiers ou dossiers peut devenir un casse-tête, car le système n’a aucun moyen de les supprimer.

Dans certains cas, ces fichiers ne nous dérangent pas vraiment, mais nous le prenons déjà personnellement pour pouvoir les supprimer.

Si vous ne savez pas comment faire, nous allons vous dire quelques solutions que vous pouvez utiliser pour faire disparaître ces dossiers ou fichiers.

Options que nous avons pour supprimer ces fichiers :

Compte administrateur

Le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’entrer comme Administrateur du système, car avec un compte comme celui-ci, vous n’aurez, en théorie, aucun problème pour faire supprimer ce fichier.

La façon d’accéder à un compte Administrateur sur un ordinateur partagé est aussi simple que lorsque démarrer ledit appareil, nous sélectionnons ce compte. Cela implique que seule la personne qui est le véritable administrateur système connaîtra le mot de passe.

Donc, en théorie, ce devrait être cette personne qui finit par supprimer ce fichier ou dossier.

Invite de commandes

Nous pouvons utiliser le Invite de commandes se débarrasser d’un fichier ou d’un dossier qui nous résiste.

Pour y parvenir, nous devons suivre quelques étapes simples :

Nous ouvrons l’explorateur de fichiers Windows, nous allons dans le dossier où se trouve le fichier que nous ne pouvons pas supprimer, nous le marquons et appuyons sur l’option en haut Chemin de copie. Maintenant on écrit dans la partie qui lui est dédiée de la barre des tâches cmd et lorsque l’icône apparaît, nous l’appuyons. Dans la fenêtre d’invite de commande, nous écrivons del remplacement par le nom du chemin que nous avons copié précédemment. De cette façon, le fichier sera directement suppriméc’est-à-dire qu’il n’y aura pas de copie dans la corbeille.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Propriété du fichier

Si par hasard nous essayons de supprimer un fichier appartenant à un autre utilisateur, le plus sûr est que le système Windows lui-même ne le permet pas.

Afin que nous puissions l’éliminer, nous devons nous en approprier comme suit :

On clique avec le bouton droit de la souris sur le fichier et on va Propriétés. Ensuite, nous allons à l’onglet Sécurité et cliquez sur Options avancées. Au sommet où il est dit Propriétaire si nous allons à la bonne partie du nom, nous verrons Changer. Dans la fenêtre suivante où il est dit Vérifier les noms, nous devrions trouver le nôtre et le marquer. Ce qui suit est déjà cliquez sur Accepter tous les onglets, de sorte que le résultat est que ce fichier fait déjà partie du nôtre,

Fermer le fichier en cours d’utilisation

L’une des raisons les plus courantes pour lesquelles nous pouvons supprimer un fichier est qu’il est en cours d’utilisation.

Pour nous assurer que ce n’est plus le cas et que nous pouvons le supprimer, nous procédons comme suit :

Nous appuyons Ctrl + Maj + Echap et quand il apparaît à l’écran, nous sélectionnons le Le Gestionnaire des tâches. Maintenant, dans les processus que nous avons ouverts, il est temps de rechercher le fichier que nous voulons supprimer et d’appuyer avec le bouton bouton de droite passez la souris dessus, puis sélectionnez Terminer les devoirs. De cette façon, le fichier ne sera plus utilisé et nous pourrons le supprimer comme n’importe quel autre.

Mode sans échec

La dernière option que nous vous montrons est d’entrer dans le Mode sans échec et supprimez le fichier, car c’est un système par lequel les erreurs sont éliminées et peut être un excellent moyen de faire disparaître ce fichier une fois pour toutes.

Nous allons effectuer les étapes suivantes pour entrer et fonctionner avec le mode sans échec :

Nous poussons Windows + je pour entrer dans la configuration de Windows 10. Maintenant, nous entrons Mise à jour et sécurité. À ce moment-là, nous cherchons où il est dit Récupération et appuyez sur. Maintenant juste en dessous où il est dit Démarrage avancé nous cliquons sur Redémarrer maintenant. Ensuite, nous allons Un résolveur de problèmes, après Options avancées puis Paramètres d’accueil. La dernière chose serait de cliquer sur Redémarrage. Après le redémarrage de l’ordinateur et le menu apparaît Paramètres de démarrage, nous sélectionnons n’importe quelle version du mode sans échec en appuyant sur la touche correspondante (4, 5 ou 6). Une fois à l’intérieur, nous allons simplement dans le fichier et le supprimons comme nous le faisons normalement.

Certaines de ces méthodes vous aideront à supprimer ce fichier une fois pour toutes et à ne plus le voir dans votre stockage interne une fois pour toutes.

Bien sûr, vous pouvez l’obtenir avec certains, mais pas seulement pour les fichiers, mais aussi pour les dossiers qui sont également rebelles.