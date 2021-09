Comment forcer le redémarrage de l’iPhone 13, passer en mode de récupération, etc.

La semaine dernière, Apple a sorti quatre nouveaux modèles d’iPhone : l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Comme tous les iPhones qu’Apple vend de nos jours, à l’exception de l’iPhone SE, ils sont dotés d’écrans «bord à bord» et n’ont pas de bouton d’accueil physique. Pour ces appareils modernes, vous utiliserez les boutons de volume et les boutons latéraux pour faciliter les redémarrages forcés, invoquer le mode de récupération, entrer en mode DFU, etc. Regardez notre vidéo pratique pour plus de détails.

Avant de commencer

Ce didacticiel s’applique à tous les iPhones dépourvus de bouton d’accueil, y compris le nouvel iPhone 13 et toutes ses variantes. Dans ce cas, lorsque je mentionne l’iPhone 13, cela inclut tous les modèles de la gamme iPhone 13.

Avant de commencer, c’est une bonne idée de se familiariser avec les boutons de votre iPhone. Les deux boutons de volume sont situés sur le côté gauche de l’iPhone 13, tandis que le bouton latéral est situé sur le côté droit.

Procédure pas à pas vidéo : redémarrage forcé de l’iPhone 13, mode de récupération, etc.

Comment éteindre l’iPhone 13

Il existe plusieurs façons d’éteindre l’iPhone 13. La façon la plus simple de le faire. éteindre l’iPhone 13 consiste à maintenir le bouton latéral enfoncé avec l’un des boutons de volume pour appeler le curseur de mise hors tension. À partir de là, faites simplement glisser pour éteindre votre iPhone.

Une autre façon d’éteindre votre iPhone est d’aller dans Paramètres → Général, faites défiler jusqu’en bas de la page et appuyez sur le bouton Arrêter. Le curseur de mise hors tension doit apparaître en haut de l’écran.

Comment allumer l’iPhone 13

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton latéral sur le côté droit de votre iPhone jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse pour l’allumer. Si l’écran reste noir même lorsque vous maintenez le bouton latéral enfoncé pendant une période prolongée, la batterie de votre iPhone peut être complètement épuisée ou, dans des cas moins probables, votre iPhone peut être en mode DFU. Vous pouvez apprendre comment quitter le mode DFU sur iPhone 13 ci-dessous.

Comment forcer le redémarrage de l’iPhone 13

L’appareil ne fonctionne pas correctement ? Exécutez les commandes suivantes en succession rapide pour forcer le redémarrage de votre iPhone 13.

Étape 1: Appuyez sur Augmenter le volume et relâchez.

Étape 2: Appuyez sur Volume bas et relâchez.

Étape 3: Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’écran devienne noir.

En cas de succès, l’iPhone 13 redémarrera, le logo Apple apparaîtra, puis il redémarrera à l’écran de verrouillage.

Comment entrer en mode de récupération sur iPhone 13

L’entrée en mode de récupération est similaire au processus de redémarrage forcé, avec quelques différences. Tout d’abord, pour entrer en mode de récupération, vous devez connecter votre iPhone 13 à un ordinateur avec un câble Lightning vers USB.

Si c’est la première fois que vous connectez votre iPhone à cet ordinateur particulier, assurez-vous d’appuyer sur le bouton Trust qui apparaît et entrez le mot de passe de votre iPhone afin d’établir le couplage.

Effectuez rapidement les étapes suivantes :

Étape 1: Appuyez sur Augmenter le volume et relâchez.

Étape 2: Appuyez sur Volume bas et relâchez.

Étape 3: Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le glyphe de connexion à l’ordinateur apparaisse sur l’écran de votre iPhone 13.

Si vous êtes connecté à un Mac, vous devriez voir une fenêtre du Finder indiquant que votre iPhone a été placé en mode de récupération. macOS vous donnera alors la possibilité de mettre à jour vers la dernière version d’iOS, en conservant vos données, ou de restaurer iOS, qui effectuera une nouvelle installation propre de la dernière version d’iOS.

Comment quitter le mode de récupération sur iPhone 13

Quitter le mode de récupération est facile. Appuyez simplement sur le bouton latéral sur le côté droit de votre iPhone et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le glyphe de connexion à l’ordinateur disparaisse. Votre iPhone redémarrera ensuite sur l’écran de verrouillage.

Comment entrer en mode DFU sur iPhone 13

Dans des cas plus rares, vous devrez peut-être placer votre iPhone en mode de mise à niveau du micrologiciel de l’appareil, alias mode DFU, pour faciliter une réinstallation d’iOS. Tout comme avec le mode de récupération, vous devrez connecter votre iPhone 13 à un ordinateur à l’aide d’un câble Lightning vers USB. Encore une fois, si c’est la première fois que vous connectez votre iPhone à cet ordinateur particulier, assurez-vous d’appuyer sur le bouton Trust qui apparaît et entrez le mot de passe de votre iPhone afin d’établir le couplage avec votre ordinateur.

Pour entrer en mode DFU, effectuez rapidement les étapes suivantes :

Étape 1: Appuyez sur Augmenter le volume et relâchez.

Étape 2: Appuyez sur Volume bas et relâchez.

Étape 3: Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.

Étape 4: Tout en continuant à maintenir le bouton latéral enfoncé, maintenez enfoncé le bouton de réduction du volume pendant 5 secondes.

Étape 5 : Lâchez le bouton latéral et maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé pendant 10 secondes supplémentaires.

Contrairement au mode de récupération, il n’y a pas de dialogue de connexion à l’ordinateur lors de l’entrée en mode DFU. Lorsque vous êtes correctement entré en mode DFU, l’écran de votre iPhone doit rester noir. Si le logo Apple apparaît finalement, vous n’avez pas effectué le processus correctement.

Comment quitter le mode DFU sur iPhone 13

Étape 1: Appuyez sur Augmenter le volume et relâchez.

Étape 2: Appuyez sur Volume bas et relâchez.

Étape 3: Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Votre iPhone 13 finira par redémarrer à l’écran de verrouillage.

Comment désactiver temporairement Face ID sur iPhone 13

Pour désactiver temporairement Face ID, maintenez le bouton latéral enfoncé avec l’un des boutons de volume jusqu’à ce que le curseur de mise hors tension s’affiche. Pour réactiver Face ID, vous devrez déverrouiller votre iPhone 13 avec votre mot de passe.

Utiliser le SOS d’urgence avec l’iPhone 13

Invocation d’urgence SOS contactera les autorités d’urgence. En tant que tel, n’utilisez cette fonctionnalité qu’en cas d’urgence légitime. L’avantage de cette fonctionnalité est que, si vous êtes prudent, vous pouvez activer le SOS d’urgence sans sortir votre iPhone 13 de votre poche.

Il existe trois façons d’activer la fonction SOS d’urgence sur iPhone :

Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé avec l’un des boutons de volume. Continuez à maintenir les deux boutons enfoncés jusqu’à ce que le SOS d’urgence soit déclenché. Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé avec l’un des boutons de volume jusqu’à ce que le curseur de mise hors tension s’affiche. À partir de là, faites glisser le curseur SOS d’urgence pour activer le SOS d’urgence. Accédez à Paramètres → SOS d’urgence et activez le bouton Appeler avec le bouton latéral. Lorsque cette option est activée, vous pouvez appeler le SOS d’urgence en appuyant rapidement sur le bouton latéral 5 fois de suite.

Comment désactiver Find My lors de la mise hors tension de l’iPhone 13

iOS 15 inclut une toute nouvelle fonctionnalité qui permet à votre iPhone de continuer à être suivi même lorsqu’il est éteint. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir votre iPhone connecté au réseau Find My et avoir activé les services de localisation.

Pour désactiver la fonction Find My lors de la mise hors tension de votre iPhone, procédez comme suit.

Étape 1: Appuyez sur Augmenter le volume et relâchez.

Étape 2: Appuyez sur Volume bas et relâchez.

Étape 3: Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le curseur de mise hors tension apparaisse.

Étape 4: Appuyez sur le message iPhone Findable After Power Off.

Étape 5 : Appuyez sur le bouton Désactiver temporairement la recherche dans la boîte de dialogue qui apparaît.

Étape 6 : Entre ton mot de passe.

Étape 7 : Utilisez le curseur pour éteindre le curseur pour éteindre votre iPhone avec la recherche désactivée.

Conclusion

Dans certains cas relativement rares, vous devrez peut-être utiliser le mode de récupération, alors que le besoin d’utiliser le mode DFU n’est presque jamais nécessaire pour l’utilisateur moyen d’iPhone. Cependant, tous les utilisateurs d’iPhone doivent connaître les principes fondamentaux concernant la mise hors tension et le redémarrage forcé d’un iPhone.

Le redémarrage forcé est pratique lorsque votre iPhone ne fonctionne pas comme il le devrait ; cela revient à redémarrer votre MacBook. De plus, Emergency SOS et la désactivation de Face ID sont des fonctionnalités que même les utilisateurs occasionnels devraient connaître. Qu’est-ce que tu penses? Sonnez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées.

