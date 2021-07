Pour tirer le meilleur parti de la connexion réseau de la PS5, vous souhaitez être connecté au Wi-Fi 5 GHz. De nombreux nouveaux routeurs ont un nom Wi-Fi unique et attribuent automatiquement votre console à la bande qui a le plus de sens. Malheureusement, ces routeurs ne fonctionnent pas toujours correctement et peuvent affecter votre PS5 à une bande de 2,4 GHz. Heureusement, Sony vous permet de choisir la bande Wi-FI à utiliser afin que vous puissiez faire le bon choix pour vous-même. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment forcer votre PS5 à se connecter au Wi-Fi 5 GHz. Commençons.

Comment forcer votre PS5 à se connecter au Wi-Fi 5 GHz

Prenez une seconde pour réfléchir à ce qui est le plus important pour votre PS5 avant de modifier vos paramètres. Les bandes 2,4 GHz ont une plus grande couverture en raison de la fréquence plus basse permettant une meilleure pénétration dans les murs. Avec les bandes 5 GHz, vous renoncez à une certaine couverture mais pouvez vous connecter à une vitesse beaucoup plus élevée.

La PS5 peut se connecter jusqu’à 1,2 Gbps avec une connexion Wi-Fi 6 à 5 GHz et environ 867 Mbps sur une connexion Wi-Fi 5. Une connexion 2,4 GHz aura du mal à passer 150 Mbps. Plus de bandes sont disponibles à 5 GHz, ce qui peut réduire les interférences pour une connexion plus stable dans une zone densément peuplée comme un complexe d’appartements. Pour obtenir les meilleures vitesses possibles sur votre PS5, vous aurez besoin d’un excellent routeur Wi-Fi 6.

Vous pouvez voir dans la liste des appareils de votre routeur quel réseau votre PS5 utilise et dans la page d’état de la connexion dans les paramètres PS5. De plus, la PS5 vous permet de choisir les bandes auxquelles vous souhaitez vous connecter manuellement.

Allumez votre PS5 et connectez-vous à votre compte pour accéder au menu principal. Ouvrez le les paramètres du système en sélectionnant l’icône d’engrenage en haut à droite de l’écran. Sélectionner Réseau de la liste. Surligner Paramètres et sélectionnez Configurer la connexion Internet. Une fois que le système a terminé son analyse, appuyez sur le bouton options bouton. Dans le menu contextuel, accédez à Bandes de fréquences Wi-Fi pour changer le réglage en 5 GHz.

Vous pouvez maintenant revenir au menu principal. Le paramètre sera appliqué automatiquement, mais cela peut prendre quelques minutes. Si la modification ne se termine pas automatiquement, vous devrez peut-être redémarrer la PS5 ou la supprimer et vous reconnecter au réseau Wi-Fi. Gardez à l’esprit que le paramètre 5 GHz est un paramètre universel pour vos connexions Wi-Fi, donc les futures connexions seront également par défaut à 5 GHz.

Tirez le meilleur parti de votre PS5 avec le Wi-Fi 6

La PS5 est la première console à inclure le Wi-Fi 6, qui permet des vitesses sans fil jusqu’à 1,2 Gbit/s. Bien entendu, vous aurez besoin d’un routeur Wi-Fi 6 pour tirer le meilleur parti de cette connexion.

