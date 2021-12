Comment forcer Windows 11 à ouvrir les liens par défaut dans votre navigateur préféré | La technologie

Beaucoup d’entre vous auront remarqué que lorsque vous installez Windows 11, le navigateur Microsoft Edge devient automatiquement le protagoniste de tout. Microsoft a même rendu le processus de modification du navigateur par défaut plus fastidieux et moins intuitif que dans Windows 10. De plus, certaines tâches continuent de s’exécuter avec Edge, même si nous avons un autre navigateur par défaut. Voyons comment nous pouvons le résoudre.

Puisque vous installez le système d’exploitation Windows 11 sur votre ordinateur, le grand protagoniste en termes de navigateurs sera Edge, laissant de côté tous ceux qui sont en concurrence, le rendant par défaut à partir de la minute zéro.

Mais ce n’est pas tout, car même pour le changer et cesser d’être celui qui fonctionne de la manière préférée, ils ont rendu le processus plus compliqué que dans Windows 10.

Mais tout n’est pas là, car, bien que nous ayons défini un autre navigateur par défaut, certaines tâches continueront de s’ouvrir avec Microsoft Edge, ce que nous devrons également modifier.

Nous allons vous expliquer comment faire pour que le navigateur Microsoft ne soit pas le dominant absolu.

Changer le navigateur par défaut dans Windows 11

La première chose que nous allons faire est de modifier le navigateur par défaut de Windows 11, puisque Microsoft Edge est automatiquement configuré, comme nous vous l’avons déjà dit.

Vous pouvez le changer pour celui que vous voulez, comme s’il s’agissait de Google Chrome, Mozilla Firefox ou Opera, c’est déjà au choix de chacun.

Les étapes que nous devons suivre sont très simples, nous n’avons qu’à faire ceci :

Allons au Réglage Windows 11. Vous savez, le symbole de la roue dentée dans le menu Démarrer. Ensuite, nous devons cliquer sur Applications. Option qui apparaît sur le côté gauche de l’image. Une fois à l’intérieur, nous cliquons sur les applications par défaut et recherchons le navigateur que nous voulons définir par défaut. Ensuite, ce que nous devons faire, c’est changer les types de liens avec lesquels nous voulons qu’ils s’ouvrent via notre navigateur. Nous vous conseillons de modifier au moins les .htm, .html et .shtml. C’est à chacun de décider.

De cette façon, lorsque vous souhaitez ouvrir une page Web, nous aurons déjà le nouveau navigateur pour cela, en laissant de côté celui que Microsoft a défini automatiquement.

Chacun pourra mettre celui qui lui convient le mieux pour différents types de liens et de fichiers.

Changer le navigateur qui ouvre les widgets Windows 11

Maintenant, ce que nous allons faire, c’est que, lors de l’utilisation des widgets Windows 11 et de l’actualité, ceux-ci doivent être ouverts avec le navigateur que nous voulons et non avec Microsoft Edge car c’est ce qui est prédéterminé.

Tout d’abord, nous devons télécharger l’application gratuite appelée Déflecteur de bord, ce qui nous permettra d’utiliser le navigateur que nous voulons sans interférence de Microsoft.

Il faut l’installer depuis GitHub, il faut donc aller dans la section Versions et cliquez sur EdgeDeflector_install.exe.

Une fois installé sur l’ordinateur, il n’est pas nécessaire de l’ouvrir, car nous pourrons effectuer notre tâche.

Nous allons suivre ces étapes :

Nous devons d’abord aller à Réglage Windows 11 en utilisant le raccourci clavier, en appuyant sur Windows + je. A ce moment il faut cliquer sur Applications dans le menu de gauche. Ensuite, nous cliquerons sur Applications par défaut dans le menu de droite. Cliquez maintenant sur Déflecteur de bord et lorsqu’il s’ouvre, nous cliquons là où il est indiqué Microsoft Edge pour afficher une fenêtre d’options. Dans la liste qui apparaît dans cette fenêtre nous devons choisir EdgeDeflector de toutes les options que nous obtenons. Désormais, si nous allons dans les widgets Windows 11 et cliquons sur une actualité, cela devrait nous conduire directement au navigateur par défaut que nous avons défini.

Moteur de recherche Windows 11

Le moteur de recherche par défaut de Windows 11 est Bing, mais nous pouvons le changer comme bon nous semble.

Si nous voulons que ce soit Google Chrome, nous devons utiliser une extension pour y parvenir. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut s’assurer que ce le navigateur est la valeur par défaut dans le systèmeCar sinon, cela ne fonctionnera pas, alors n’oubliez pas de le changer si vous ne l’avez pas déjà fait.

Pour changer le moteur de recherche, nous devons procéder comme suit :

La première chose est d’installer l’extension Chrometana Pro que nous utiliserons pour forcer Windows 11 à utiliser Chrome et le moteur de recherche que nous préférons. Une fois sur le site de l’extension, il suffit de cliquer sur Ajouter à Chrome et ainsi il sera installé. Lorsque la fenêtre pop-up apparaît, nous devons cliquer sur Ajouter une extension Confirmer. Une fois installé, nous cliquons sur l’icône de l’extension pour le configurer. Veuillez noter que nous pouvons choisir de rediriger les requêtes de recherche Bing vers Google, DuckDuckGo, Yahoo, Baidu ou un paramètre personnalisé.

Si nous devons faire la même chose, mais avec Mozilla Firefox, ce que nous ferons est la même chose que nous avons fait avec Chrome, mais en installant une extension appelée Foxtana Pro.

La première chose est d’avoir Firefox comme navigateur par défaut, donc, si ce n’est pas le cas, nous vous avons expliqué dans les lignes ci-dessus comment procéder.

Une fois cela fait, nous n’avons plus qu’à faire ce qui suit :

Nous avons téléchargé Foxtana Pro à partir de la page Web des modules complémentaires de Firefox en cliquant sur Ajouter à Firefox. Maintenant, une fenêtre pop-up sera lancée dans le navigateur lui-même où nous devons cliquer sur Ajoutez à cela Firefox installer cette extension. Ensuite, nous cliquons sur l’icône de l’extension et sélectionnons comme moteur de recherche Mozilla Firefox. Gardez à l’esprit que cette extension nous permet également d’utiliser d’autres navigateurs tels que Yahoo, Baidu ou une configuration personnalisée que nous pouvons faire nous-mêmes. Si à tout moment nous sommes certains de subir un quelconque type d’action malveillante sur Internet, nous pouvons couper notre connexion si nous avons un bouton panique.

Ce sont les moyens par lesquels nous devons arrêter de dépendre de Microsoft Edge comme navigateur par défaut pour toutes ces tâches Windows 11.

Racontez-nous votre expérience sur nos réseaux sociaux ou si vous avez décidé de rester avec Edge pour tout, vous pouvez également nous le dire.