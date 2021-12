Comment former nos enfants pour la vie ? Par Cristina Gutiérrez Leston

09/12/2021

Act à 12h30 CET

L’éducation est tout

Cristina Gutierrez Leston Elle est co-directrice de La Granja Escuela de Sta. María de Palautordera, une ferme-école de Barcelone dédiée à l’éducation à la nature et à l’éducation émotionnelle. Après vingt ans d’expérience, Cristina a décidé d’écrire ‘Entrénalo para la vida’, où elle raconte son engagement en faveur de l’éducation émotionnelle à La Granja et propose des outils concrets pour mettre en pratique l’éducation émotionnelle, qu’elle considère « essentielle si l’on veut former nos enfants pour qu’ils sachent quoi faire de leur vie & rdquor;.

-Former ou éduquer ?

Je crois que les parents ont deux rôles différents avec nos fils et nos filles. L’un est le père ou la mère, qui est celui qui chouchoute (pas qui consent) et aime son enfant sans conditionsQuel qu’il soit et quel qu’il soit, votre enfant sait que sa maman et son papa l’aimeront tout de même.

ET Nous avons un deuxième rôle, celui de coach, et comme tout coach, il s’occupe de former son petit à toutes ces compétences dont il pense avoir besoin pour traverser la vie. sans donner plus de bosses que le compte (empathie pour comprendre avec les autres, estime de soi pour aimer et se sentir en sécurité, autonomie pour pouvoir traverser la vie seul, travail d’équipe pour durer dans n’importe quel travail ou force intérieure pour se relever à chaque fois qu’il tombe , par exemple).

Cette seconde partie, celle du coach, qu’on le veuille ou non, qu’on le sache ou non, nous touche aussi. Et quand tu arrives à faire ces deux rôles, c’est quand tu ENSEIGNES en majuscules.

Cristina Gutiérrez Lestón préconise que nous formions nos enfants pour la vie | Pexels

-Comment pouvons-nous former nos enfants pour la vie?

C’est facile, décidez d’abord quelles sont les compétences que vous considérez comme les plus importantes, mettez-en dix pour commencer. Et puis vous n’avez plus qu’à les former sur votre enfant. Comment? Bien pratiquer !

Par exemple, si vous voulez que votre enfant ait la capacité d’autonomie, profitez de chaque occasion pour la pratiquer ; laissez-le porter son sac à dos à l’école, car chaque fois qu’il le fera, il entraînera son autonomie, sachant qu’il est capable de porter ses affaires sans dépendre des autres ; qu’il fasse ses devoirs (aidez-le, ne lui faites pas ça) pour qu’il sache qu’il peut faire les choses tout seul ; boutonner sa veste, faire un sandwich pour le goûter, etc.. Puisque nous avons peu de temps, que diriez-vous de profiter de chaque opportunité quotidienne pour les former ? Et donc avec le reste des compétences que vous considérez ; patience, responsabilité, estime de soi, communication positive, tolérance à la frustration, etc.

-Comment les enfants ont-ils changé par rapport aux périodes précédentes ?

Je travaille avec des enfants depuis 1984. Plus de 10 000 enfants passent par La Granja chaque année, et de tous âges. J’avoue que je n’ai jamais vu autant de déficiences émotionnelles chez les enfants que maintenant, Je parle de peurs, de peurs de tout, je parle de faible estime de soi, d’insécurité et de méfiance parce qu’ils ne se connaissent pas ou ne connaissent pas les autres. Je parle d’enfants dépendants de leurs parents ou amis en raison de leur faible autonomie ou de leur tolérance quasi nulle à la frustration.

Il est difficile de voir le regard vide d’un garçon de 13 ans avec une faible estime de soi parce qu’il ne s’aime pas. Après une excursion à La Granja avec son institut où nous avons formé le travail en équipe, Isaac, 12 ans, nous a dit «Aujourd’hui, j’ai réalisé que je comptais pour quelqu’un & rdquor ;. Je pense que cette phrase résume ce qui se passe.

-Ce qui se passe?

Que nous n’avons pas le temps, que nous allons si vite toute la journée Il semble que notre temps soit écoulé ! « Courez déjeuner, courez parce que vous manquez le bus, courez grignoter, courez, faites vos devoirs, prenez une douche, dînez, allez vous coucher parce qu’il est tard & rdquor ;. Que s’est-il passé pour que nous n’ayons plus le temps de dire à notre fils « chérie, tu es important pour moi & rdquor ; ? Si vous courez vous manquez leurs regards, leurs sourires, leurs moments & mldr;

Nil, un garçon de 4 ans nous a dit « Ma maman a besoin de graines de joie, je lui donnerai la mienne& rdquor; , et il l’a fait, le lendemain il le lui a donné, je le sais parce que sa mère m’a écrit un email. La seule chose que ce petit garçon voulait, c’était plus de sourires et de joie à la maison & mldr; et moins pressé. La question est, pouvons-nous nous le permettre? Ou sommes-nous trop occupés pour sourire ?

-Dans le livre tu racontes que tu as ressenti une déconnexion avec les enfants et que tu l’as récupéré grâce à l’éducation émotionnelle. Pourquoi pensez-vous qu’il en était ainsi ?

Entre 2002-2004, j’ai vu que tout ce qui avait fonctionné pour moi jusqu’à ce moment a cessé de fonctionner. Je parle du fait que je n’arrivais pas à faire en sorte que les enfants m’écoutent comme avant quand j’expliquais un agenda, ou que lorsqu’il y avait un conflit, je n’étais plus capable de moduler leurs comportements ou leurs attitudes.

Je ne sais pas si vous imaginez mon désespoir, puisque j’avais aussi plus de 20 ans d’expérience et je pensais savoir quelque chose ! Ce que nous avons finalement vu, c’est que la société des enfants avait changé, et avec le boom économique, presque sans s’en rendre compte, « être & rdquor; pour le « avoir & rdquor; et cela fit changer les enfants, et par conséquent, tout ce que nous avions l’habitude d’éduquer et d’enseigner ne nous servait plus, du moins comme avant.

Et cherchant des alternatives presque désespérément, nous avons trouvé des techniques liées à l’éducation émotionnelle que nous avons essayées avec les enfants et voilà, nous avons vu la lumière ! enfin quelque chose fonctionnait pour nous. Cela a duré 12 ans à essayer des choses, à faire des erreurs et à bien faire les choses, mais au final, nous avons construit quelque chose qui fonctionne pour nous.

-L’éducation émotionnelle semble-t-elle plus nécessaire qu’avant ?

Peut-être avant le « classique & rdquor; comme la capacité d’effort, par exemple, étaient plus enracinées. Et toute la tribu, les gens de la rue, sentaient qu’ils avaient le pouvoir d’éduquer. Maintenant, chacun va à sa manière, elle se vit comme dans de petites îles, même à l’intérieur de la maison. Nous sommes des animaux créés pour vivre en troupeau, et si ce troupeau s’est transformé, si la tribu n’éduque plus et aussi nous sommes tous très occupés avec nos affaires, les enfants sont laissés seuls. Si l’on ajoute que le « ser & rdquor; Il a été remplacé par « avoir & rdquor ;, les déficiences émotionnelles chez les enfants en sont une conséquence logique.

L’éducation émotionnelle nous aide à savoir ce que nous ressentons et à gérer ces émotions de manière positive

Cristina Gutierrez Leston

-Pourquoi l’éducation émotionnelle est-elle importante?

Parce qu’il nous aide à savoir ce que nous ressentons et à gérer ces émotions de manière positive, pour nous-mêmes et aussi pour ceux qui nous entourent. C’est la base de la connaissance de soi, c’est-à-dire la base pour savoir qui nous sommes, ce que nous voulons et pourquoi nous le voulons. C’est une information de base, essentielle et je dirais urgente pour traverser la vie. Se connaître nous donne la force de choisir le chemin que nous voulons emprunter et que, finalement, tout ait un sens.

-Vous dites dans votre livre que « les enfants sont un guide innovant et merveilleux quand les adultes nous ouvrent l’esprit, les regardent et les écoutent ». Quels principaux apprentissages pouvons-nous en tirer si nous les écoutons ? Que souligneriez-vous de ce que vous avez appris ?

Pour moi, apprendre à les écouter (au lieu d’être celui qui parle et donne des conférences toute la journée) m’a fait beaucoup réfléchir, j’ai beaucoup appris d’eux, et cela m’a aussi procuré un immense plaisir découvrir qu’ils sont de vrais sages, de grands philosophes. Tu sais?

Ils ont la capacité de rendre simple ce qu’on a tellement compliqué, et au final, tout est beaucoup plus facile. Ils sont cohérents, et nous, les plus âgés, non plus. Une fois une fille, Alexandra, âgée de 14 ans m’a demandé « Pourquoi vous, les personnes âgées, croyez-vous que le monde est vraiment le vôtre, et non le nôtre, celui des enfants ? & Rdquor; Je n’ai pas pu lui répondre, ce jour-là j’ai réalisé qu’ils avaient raison, et je continue à me demander, pourquoi diable ne les avons-nous pas crus ? Son monde est bien meilleur que le nôtre, avec plus de magie, plus de générosité, plus de rêves & mldr; Et plus de cohérence !

-Chaque page du livre ‘Paroles d’enfant‘ édité par Platform est une perle, un vrai bijou qui fait réfléchir. Cela a-t-il quelque chose à voir avec la question d’Alexandra ?

Oui, beaucoup à voir, en fait cette jeune femme était la « coupable & rdquor; de ce livre graphique plein de photographies et de design ! A La Granja tous les jours nous demandons aux enfants « qu’est-ce que tu prends des colonies ? » & Rdquor; et nous avons collecté les 8 000 réponses des enfants chaque année. Alors nous avons pensé, comment pouvons-nous faire connaître cet autre monde qui est aussi vrai que le nôtre ? La réponse était de le faire en utilisant les mots littéraux des enfants eux-mêmes, quoi de mieux que cela pour voir et connaître leur monde ?

-Comment est né le projet La Granja ?

Cela a commencé il y a 31 ans. C’est une entreprise familiale, nos parents ont créé la première ferme-école entièrement dédiée à permettre aux écoliers de découvrir et d’avoir un contact direct avec la nature et les animaux de la ferme. Depuis 1992, ma sœur Susana et moi la dirigeons, et au cours de la dernière décennie, nous avons créé, comme je le disais, une méthodologie, la méthode « La Granja & rdquor; ; basé sur l’éducation émotionnelle, la haute performance et l’entraînement aux compétences, qui est présent dans toutes nos activités et ateliers et qui fonctionne pour nous avec les enfants d’aujourd’hui.

-Comment les enfants y arrivent-ils ? Quelles sont les activités que vous faites?

Pendant l’année scolaire, des écoles de toute la Catalogne et d’Andorre nous rendent visite pour réaliser les colonies traditionnelles et les excursions scolaires, nous avons un large éventail de propositions, d’activités et d’ateliers où notre méthodologie est transversale, tout ce que nous faisons a une intention. De nombreuses écoles viennent chez nous pour former au travail d’équipe ou à la communication positive de leurs élèves, pour faire des programmes de ferme, d’aventure en anglais ou de découverte.

En été nous réalisons les convivialités traditionnelles, les colonies émotionnelles et la colonie de vacances sont très réussies. Nous réalisons également des activités émotionnelles en famille, des camps sportifs de haut niveau ou des formations pour les enseignants et les parents.

-Considérez-vous le contact avec la nature comme l’un des principaux besoins des enfants ?

Oui, bien sûr, nous les humains venons de la forêt, nous en avons besoin, cela nous donne la santé, moins d’émotions négatives et une plus grande capacité d’observation et de créativité. La forêt guérit, on la voit tous les jours, les enfants relâchent leur attitude, parlent avec plus de respect, et il est scientifiquement prouvé qu’elle renforce le système immunitaire, augmente la vigueur et réduit les niveaux d’anxiété, de dépression, d’angoisse et de fatigue. En plus d’améliorer le système cognitif, l’inhalation de ce que l’on appelle les phytoncides, substances produites par les plantes et les arbres, détend et active le système immunitaire. La forêt augmente le nombre de cellules NK qui sont des lymphocytes qui fournissent des défenses contre les tumeurs et les virus, en effet les chercheurs suggèrent que la visite des forêts a des effets préventifs sur l’apparition et la progression du cancer.

Je pense donc que le contact avec la nature doit être bien plus qu’une considération., il est important et urgent que la nature fasse partie de la vie de nos petits, surtout maintenant, il semble que ce contact a également été accordé sous la responsabilité des écoles. 40% des enfants qui viennent à La Granja ne sont en contact direct avec la nature qu’une fois par an, lorsqu’ils sortent avec leur école. J’encourage tous les parents à profiter de la forêt et de la nature le week-end, car en plus & mldr; c’est gratuit!