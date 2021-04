Comment Fox News essaie de rivaliser avec Jimmy Fallon et Stephen Colbert

Épisodes de Gutfeld! sera diffusé tous les soirs de la semaine, à partir de 23 h HE sur Fox News, pour le mettre en concurrence directe sur les créneaux horaires avec The Daily Show de Comedy Central avec Trevor Noah et diffusé avant les émissions de fin de soirée du grand réseau animées par Stephen Colbert, Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel. Alors que la perspective d’une émission de fin de soirée par câble rivalisant avec les plus grands noms du match de fin de soirée peut sembler improbable, les chiffres de Gutfeld avec les épisodes de son émission de samedi soir sur Fox News ont attiré une audience moyenne de 1,87 million de téléspectateurs jusqu’à la mi-mars.