Comment Frank Sinatra est-il mort ? | NowMyism.com

Frank Sinatra était un chanteur et acteur qui était membre de The Rat Pack, un groupe qui comprenait Dean Martin et Sammy Davis, Jr. À la mort de Sinatra, il sera discuté dans le spécial de Reelz, “Autopsy: The Last Hours of Frank Sinatra . “

Parmi sa célèbre discographie figurent les chansons “New York, New York”, “Fly Me to the Moon” et “My Way”. Mais il est également apparu à l’écran avec des rôles dans “Ocean’s 11”, “Le candidat mandchou” et sa performance primée aux Oscars en tant qu’Angelo Maggio dans “D’ici à l’éternité”.

Sa vie amoureuse comprenait des mariages avec Ava Gardner, Mia Farrow et Barbara Sinatra. Mais c’est lors de son premier mariage avec Nancy Barbato qu’il a eu des enfants : Tina, Nancy et Frank Sinatra Jr.

La star était également connue pour ses liens présumés avec la foule, et son ancien conseiller de tournée, Tony Oppedisano, a déclaré à Page Six qu’il pensait que les rumeurs découlaient de sentiments anti-italo-américains.

Pourtant, des liens étroits avec des gens comme le chef de la mafia de Chicago, Sam Giancana, ont incité une enquête du FBI à avoir lieu, a rapporté History.com. Sinatra a maintenu son innocence.

La star est décédée en 1998.

Voici ce que vous devez savoir :

Sinatra est mort d’une crise cardiaque

Sinatra est décédé le 14 mai 1998 au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, en Californie, selon le New York Times. Il avait 82 ans.

Alors que son publiciste, Susan Reynolds, a d’abord déclaré à la publication qu’il était avec sa femme et ses enfants au moment de sa mort, cela semble être faux. La quatrième épouse de Sinatra et leurs enfants n’avaient pas de bonnes relations et, selon Desert Sun, leur fille Tina a appris le décès de son père par téléphone “après avoir regardé le dernier épisode de ‘Seinfeld'”.

Le chanteur connu sous le nom de “The Voice” a lutté contre divers problèmes médicaux dans ses dernières années, notamment “des problèmes cardiaques et respiratoires, une pression artérielle élevée, une pneumonie, un cancer de la vessie et une démence”, selon PBS. Selon les médias, ses derniers mots ont été : “Je suis en train d’être vaincu”.

PBS a également rapporté que sa mort a été pleurée dans tout le pays : l’Empire State Building a allumé ses lumières bleues pendant trois jours et le Strip de Las Vegas a tamisé ses lumières.

Ses funérailles ont eu lieu le 20 mai 1998.

Sinatra a lutté contre la maladie mentale

Lors de l’évaluation de sa propre personnalité en 1963, le New York Times citait Sinatra : « Étant un maniaco-dépressif total et ayant vécu une vie de violentes contradictions émotionnelles, j’ai une capacité trop aiguë de tristesse et d’euphorie. Tout ce qui a été dit sur moi personnellement est sans conséquence. Quand je chante, je pense, je suis honnête ».

Sa santé mentale semblait très délicate dans les années 1950, selon PBS, lorsque sa carrière s’est arrêtée.

PBS a rapporté que Sinatra a tenté de se suicider à trois reprises au cours de son mariage avec Gardner, qui a duré de 1951 à 1957. Le média a rapporté dans un cas que la star était entrée dans sa chambre avec une arme à feu sur la tête, et Gardner a finalement dû se battre pour prendre l’arme. avant de tirer.

