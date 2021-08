Comment Frank Zappa a concocté un classique avec une sauce grumeleuse

Pour commencer, il y a le titre. Sauce grumeleuse? Même selon les normes psychédéliques des années 60, c’était une façon étrange de demander à un client potentiel de se séparer de son argent. S’ils le faisaient, cependant, ils étaient richement récompensés.

Frank ZappaLa défunte épouse de , Gail, a mieux expliqué le modus operandi de son mari : « Pour lui, chaque album faisait simplement partie de la même composition et tout était un grand morceau de musique. Mais les trois pièces particulières qu’il considérait comme ses chefs-d’œuvre absolus étaient Lumpy Gravy, We’re Only In It For The Money [The Mothers Of Invention’s third studio album was under construction while Zappa was rejigging his debut solo effort] et Civilisation Phase III.

Fidèle à son titre, le processus d’enregistrement de Lumpy Gravy était initialement chargé. Après avoir composé le tout lui-même, Zappa a fait appel à un groupe de musiciens de formation classique qu’il a surnommés l’Orchestre symphonique électrique d’Abnuceals Emuukha, mais n’a pas joué lui-même sur l’album – à part pour diriger depuis sa tribune.

L’ensemble musical était de premier ordre et désigné plus tard comme la crème de la crème des participants de la côte ouest : des gens comme Victor Feldman, le maître anglais des vibrations ; les bois de Bunk Gardner ; le batteur John Guerin ; les cornistes Vincent DeRosa, Richard Parissi et Arthur Maebe ; l’as de la bande originale Pete Jolly et les guitaristes Dennis Budimir et Tommy Tedesco. De tels musiciens n’ont pas immédiatement saisi l’intention de leur employeur aux yeux fous et aux cheveux laineux, mais il se lançait dans une entreprise plus ambitieuse que tout ce qu’avaient imaginé Phil Spector ou même Brian Wilson. Les apparentes excentricités de Zappa ont donné de l’eau au cliché : ne jugez pas un livre à sa couverture.

Lumpy Gravy s’est inspiré du héros de Zappa, Edgar Varèse, du monde expérimental de la musique concrète, de John Cage, de la vogue de l’expérimentation sur bande découpée, et de toute la scène avant-gardiste qui a infiltré certains courants du rock vers 1966/67. En fait, la musique est d’abord sortie sous une forme différente, sur une cartouche à quatre pistes, en 1967, puis rééditée la même année pour une sortie vinyle en 1968.

On pourrait se disputer toute la journée pour savoir si Zappa a jamais été un musicien de rock en soi. Une première version instrumentale groovy de “King Kong” a suggéré qu’il ne l’était pas, tandis que la parodie de thème d’espionnage “Duodenum” était un plaisir inouï à l’époque. Si Lou Reed n’était pas convaincu, David Bowie l’était absolument, et a commencé à interpréter les chansons de Zappa dans ses groupes de la fin des années 60.

Bien que Lumpy Gravy ne soit pas nécessairement bourré de « tubes » évidents, il y a certainement des moments marquants dans ses deux parties, les fans trouvant qu’ils pourraient retracer certains éléments à d’autres apparitions dans le travail en croissance rapide de Zappa.

Le truc de Zappa – l’anarchie paranoïaque de la côte ouest associée au désir de ne jamais se prendre trop au sérieux (tout en prenant tout très au sérieux) confère à l’album une valeur à deux faces. Peu de gens ont choisi de suivre son chemin, cependant Capitaine Cœur de Bœuf‘s Réplique de masque de truite et les albums plus extravagants de Tim Buckley suggèrent que Zappa avait des âmes sœurs (d’ailleurs, les deux hommes ont passé du temps à travailler avec – ou pour – lui).

Alors, ne vous laissez pas rebuter par la brigade « J’ai entendu dire que Zappa est génial, même s’il est un peu difficile à comprendre ». Satires, chaos et défis attendent l’auditeur. Et ce n’est pas une mauvaise chose.

