Comment Freddie Mercury et Montserrat Caballé ont fait de l’opéra rock

«Quand j’avais l’intention de faire mon deuxième projet solo, je ne voulais vraiment pas que ce soit juste un autre groupe de chansons», a déclaré Freddie Mercury, en regardant en arrière sur ce qui est devenu Barcelone. «Je voulais que ce soit quelque chose de différent, qu’il y ait un autre cachet qui soit le fer de lance de cette fichue chose.

En fin de compte, son deuxième album solo – après le succès de M. Bad Guy en 1985 – est devenu le triomphe de 1988 à Barcelone, la collaboration musicale audacieuse et révolutionnaire avec Montserrat Caballé qui a permis à Mercury de réaliser un rêve de longue date de combiner rock et opéra. . C’était aussi un plaisir pour le chanteur de travailler aux côtés d’une soprano d’opéra espagnole dont il considérait la voix comme «la meilleure du monde».

La réunion

Après avoir dit à son manager qu’il voulait enregistrer avec le chanteur barcelonais de 55 ans, une réunion a été organisée à l’hôtel The Ritz de Barcelone en 1986. Mercury a emmené le pianiste et arrangeur Mike Moran avec lui et ils ont joué à Caballé un enregistrement de démonstration. d’une chanson qu’ils avaient préparée pour elle, intitulée «Exercises In Free Love». Mercury avait chanté une version imitant sa prestation de fausset. Caballé a adoré la chanson et lui a demandé si elle pouvait la chanter à Covent Garden la semaine suivante. L’album Barcelona est né sur place, et leur duo sur cette chanson a ensuite été inclus dans une version étendue de Barcelone sortie en 2012.

Mercury a admis qu’il était un sacré nerf de travailler avec Caballé, mais elle l’a immédiatement mis à l’aise, faisant référence en plaisantant au reine leader en tant que «son numéro un». Il l’appelait «ma Super Diva».

“Elle plaisante et elle jure et elle ne se prend pas trop au sérieux”, a déclaré Mercury. «Cela m’a vraiment enthousiasmé et surpris, car jusque-là j’avais travaillé sous l’illusion que tous les grands chanteurs d’opéra étaient sévères, distants et assez intimidants. Mais Montserrat était merveilleux. Je lui ai dit que je l’aimais chanter et que j’avais ses albums et lui ai demandé si elle avait entendu parler de moi. Elle m’a dit qu’elle aimait écouter ma musique et qu’elle avait aussi des albums de Queen dans sa collection.

L’enregistrement

L’album de Barcelone a été enregistré au début de 1987 aux Mountain Studios à Montreux, en Suisse. Au début, Caballé a tenté de persuader Mercury de chanter d’une voix de baryton. «Il avait une voix de baryton. Je lui ai dit un jour: “ Faisons un petit duo de baryton et de soprano ”, et Freddie a dit: “ Non, non, mes fans ne me connaissent qu’en tant que chanteur de rock et ils ne reconnaîtront pas ma voix si je chante en baryton. ” Alors je ne l’ai pas conquis pour faire ça », a-t-elle dit plus tard.

L’album a débuté avec la brillante chanson de cinq minutes «Barcelona». L’assistant personnel de Mercury, Peter Freestone, a déclaré plus tard que le chanteur de Queen profitait d’un nouvel élan de créativité avec ce projet. «Le plus proche que je l’ai vu pleurer, c’est quand Montserrat est entré et a mis les premières pistes vocales pour la chanson ‘Barcelona’. Il y avait des larmes dans ses yeux », a déclaré Freestone.

Mercury a déclaré que la star de l’opéra «a le même genre d’émotion que Aretha Franklin»Et, en tant que coproducteur (avec Moran et David Richards), il a travaillé« jusqu’à ce qu’il abandonne »pour faire fonctionner l’enregistrement autour du calendrier serré du chanteur.

Il y avait huit titres sur l’album original, sorti le 10 octobre 1988, un an après que le single «Barcelona» ait atteint la 8e place du classement des singles britanniques. La chanson titre a été co-écrite par Mercury et Moran – avec les chansons «La Japonaise», «Guide Me Home», «How Can I Go On» et «Overture Piccante». Caballé a rejoint le duo en écrivant «Ensueño», tandis que Tim Rice était le parolier avec Mercury et Moran sur «The Fallen Priest» et «The Golden Boy». Ce dernier est sorti en single et atteint la 83e place au Royaume-Uni.

La réception

Mercury était ravi de la réception de l’album et fier de lui-même d’avoir essayé quelque chose d’aussi aventureux. Il attendait nerveusement la réaction de Caballé au pressage final. Elle lui a téléphoné pour lui dire qu’elle avait trouvé «une nouvelle vie et une liberté retrouvée» dans leur partenariat.

«C’étaient ses propres mots, et j’en ai été très impressionné», a déclaré Mercury. «Elle m’a dit au téléphone qu’elle aimait la façon dont nos voix sonnent ensemble… et je souriais de mon cul à mon coude. Je me suis assis à la maison comme si je venais d’avaler le canari, pensant, Ooh! Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place en ce moment.

Le couple avait prévu d’interpréter la chanson titre à l’ouverture de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 1992 à Barcelone, mais, malheureusement, Mercury est décédé huit mois avant l’événement. Cependant, le single réédité à titre posthume a de nouveau été en tête des charts après avoir été choisi par la BBC comme musique de titre pour sa couverture télévisée des Jeux olympiques.

L’album de Barcelone reste une partie importante de l’héritage de Mercury. Comme il l’a dit: «J’ai pensé, que me reste-t-il d’autre à faire? Je veux dire, je défie toute autre personnalité du rock’n’roll vivant en duo avec une diva de l’opéra légendaire et survivre!

