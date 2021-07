Comment Friends: The Reunion a aidé Courteney Cox à franchir une étape qu’elle avait toujours voulue

Les nominations aux Emmy viennent d’être remises plus tôt cette semaine, et parmi celles-ci figurait un clin d’œil à Friends: The Reunion pour la meilleure émission spéciale de variétés préenregistrée. Ce prix sera décerné aux producteurs exécutifs de l’émission spéciale HBO Max, et vu que Courteney Cox est l’une d’entre elles, elle a enfin décroché sa toute première nomination aux Emmy Awards aux heures de grande écoute, mais aussi sa seule nomination pour Friends. . Cox célèbre également sa deuxième nomination aux Emmy Awards en journée, pour ses docuseries Facebook Watch 9 Months With Courteney Cox (elle avait déjà été nominée en 2017 comme l’une des productrices exécutives du jeu télévisé, Celebrity Name Game).

Cox a même posté sur Instagram pour célébrer les hochements de tête Emmy de la spéciale, qui incluent également des nominations pour la direction, l’éclairage et la conception de la production. Regarde: