Comment Gaetz Wingman Greenberg a obtenu frauduleusement des prêts de secours COVID ⋆ .

Joel Greenberg, ami du parti de Matt Gaetz, a vu une opportunité dans la pandémie de coronavirus et l’a saisie. En plus du trafic sexuel présumé, parmi les 33 accusations criminelles dont l’ancien percepteur des impôts de Floride a été frappé, il y a des allégations selon lesquelles il a soudoyé un fonctionnaire du gouvernement et obtenu frauduleusement plus de 400 000 $ en prêts de secours en cas de catastrophe.

L’acte d’accusation contre Greenberg allègue qu’il a convaincu un fonctionnaire de la Small Business Administration nouvellement embauché de contourner les réglementations fédérales qui l’auraient autrement empêché d’obtenir des prêts en cas de catastrophe économique (EIDL), de l’argent qui était destiné à nuire aux entreprises touchées par la pandémie.

Parmi les parties les plus effrontées du programme: Greenberg n’avait même pas d’entreprise en activité au moment des demandes de prêt. Le gouvernement allègue qu’il a réintégré deux de ses sociétés – DG3 Enterprises et Greenberg Media Group – qu’il avait licencié en 2016 lorsqu’il a remporté l’élection en tant que percepteur des impôts du comté de Seminole, selon les procureurs.

Greenberg aurait réussi à mettre fin au stratagème en appelant un agent de crédit du gouvernement à passer outre le système automatisé de la Small Business Administration pour le traitement des demandes de prêt EIDL et à saisir manuellement de fausses informations sur les revenus de l’année précédente des entreprises, le nombre d’employés de chacune et leurs dates de fonctionnement. Un autre élément clé d’information prétendument falsifiée: affirmer que Greenberg n’était pas mis en accusation au moment de la demande. Greenberg a soumis la demande de prêt le 24 juin 2020 – le jour après que les forces de l’ordre fédérales l’ont arrêté pour vol d’identité et traque d’un opposant politique.

Le stratagème a permis de dégager six nouveaux chefs d’accusation contre Greenberg, notamment la fraude au gouvernement, la corruption d’un fonctionnaire du gouvernement, le vol et la fraude électronique. Les procureurs veulent qu’il renonce à la totalité des 432 700 $. On ne sait pas ce qu’il a fait avec l’argent.

