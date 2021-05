Comment gagner 1,125% sur une seule action: le plan directeur de l’investisseur Supergrowth

Début 2002, alors que l’Amérique était sous le choc de l’effondrement boursier dot.com, alors que les New England Patriots profitaient de leur première victoire au Super Bowl et que A Beautiful Mind remportait l’Oscar du meilleur film, une boîte d’apparence inhabituelle a commencé à apparaître dans les magasins …

La canette contenait un produit appelé «Monster Energy».

Source: Monster Energy

Monster Energy est vendu comme une boisson énergisante, pleine de sucre, de caféine et d’autres stimulants. Si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que vous ne l’ayez jamais essayé. Vous vous en tenez au café. Mais au début des années 2000, Monster Energy est devenu un phénomène avec 20 et 30 ans. Pour de nombreux jeunes, les boissons énergisantes comme Monster sont devenues «leur café» et «leur Coca-Cola».

Grâce à cet énorme changement dans les goûts des consommateurs, le fabricant de Monster Energy a vu ses revenus tirés des boissons monter en flèche, passant de 50 millions de dollars en 2003 à 1,7 milliard de dollars en 2011, soit une multiplication par 34.

La loi d’airain du marché boursier dit que si une entreprise augmente massivement ses ventes et que ses bénéfices augmentent, le cours de ses actions augmentera également massivement. Il n’est donc pas étonnant que le fabricant de Monster Energy – une petite entreprise nommée Hansen Natural – ait vu ses actions monter en flèche au milieu des années 2000.

Je connais mieux l’histoire de Monster Energy que la plupart des autres. Les lecteurs de mon Stocks révolutionnaires newsletter étaient à bord avec le stock et ont fait le tour de leur vie. De ma recommandation d’achat initiale de l’action le 1er janvier 2004 à notre alerte de vente le 1er juin 2007, nous avons réalisé un incroyable 1 125%.

Ce genre de gain change des vies.

Il achète des maisons lacustres, des Ferrari et une dizaine de vacances. Il transforme un investissement de 15 000 $ en 183 750 $… un investissement de 35 000 $ en 428 750 $… et un investissement de 50 000 $ en 612 500 $.

Chaque décennie, peu importe ce qui se passe avec l’économie, des dizaines d’actions grimpent de plus de 1 000%.

Souvent, ces actions de «super performance» sont les plus grandes réussites des entreprises américaines.

La chaîne de café populaire, Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX), par exemple, a gagné 1,807% au cours des années 90.

Le désormais célèbre fabricant de semi-conducteurs Société intel (NASDAQ:INTC) a gagné 6 556% au cours de la même période.

Ensuite, vous avez les années 1980. Cette décennie a vu la chaîne de vente au détail à croissance rapide Walmart Inc. (NYSE:WMT) gagnent 4 185%. Une autre chaîne de vente au détail en forte croissance, The Gap, Inc. (NYSE:GPS), a gagné 5 539%.

Comme vous pouvez le voir, les «actions à très haute performance» se présentent sous de nombreuses formes.

Parfois, ce sont des chaînes de restaurants innovantes avec de grands nouveaux concepts.

Parfois, ce sont des entreprises de haute technologie qui changent le monde grâce à leurs innovations.

Parfois, il s’agit de nouvelles chaînes de vente au détail à croissance rapide.

Les modèles commerciaux qu’emploient ces gagnants ont leurs différences, mais les bénéfices en espèces récoltés par les actionnaires sont les mêmes.

Le profit tiré d’une action qui grimpe de 500%… 1 000%… même 1 500% peut ajouter 10 000 $… 100 000 $… voire 1 million de dollars à votre valeur nette.

L’attrait de faire d’énormes profits a attiré les gens vers le marché boursier depuis plus d’un siècle. Et bien que de nombreuses personnes recherchent des actions avec un potentiel de 1000% plus, peu les trouvent.

La raison de cet échec est simple.

Au lieu d’utiliser une stratégie éprouvée et reproductible pour identifier les meilleures valeurs de croissance du monde, la plupart des gens adoptent l’approche de l’amateur. Ils utilisent des instincts instinctifs et suivent les «conseils chauds» d’autres amateurs.

Ils utilisent différentes stratégies au hasard. Ils volent de stratégie en stratégie comme des papillons. Et ils se retrouvent avec des portefeuilles grossièrement construits et désordonnés.

Aujourd’hui, je vais vous montrer comment réussir là où les autres échouent.

J’ai toujours été accro aux chiffres et aux données… et j’adore le marché boursier. Ainsi, il y a de nombreuses années, j’ai mené une vaste étude sur les plus grands gagnants boursiers de l’histoire américaine. Je voulais déterminer les qualités des plus grands gagnants boursiers – avant que ils sont allés sur leurs courses géantes qui ont changé leur vie.

Grâce à des centaines d’heures de travail et à une analyse informatique exhaustive des données, j’ai constaté que les actions sur le point de multiplier par 10… 20 fois… voire 50 fois présentent des caractéristiques financières uniques.

J’ai trouvé qu’un succès incroyable laisse des «empreintes digitales».

Mes découvertes ont changé ma vie et celle de beaucoup d’autres. Bien que je sois parti de modestes débuts, j’ai gagné plus d’argent que je n’ai jamais voulu en dépenser (même si j’ai beaucoup dépensé en voitures de sport, une de mes autres passions). J’ai aidé de nombreux Américains réguliers à réaliser d’énormes rendements sur le marché boursier.

Je veux que tu aies ça aussi, alors je vais te montrer comment trouver actions super-performantes cela peut vous faire gagner plus de 1000%. Je vais détailler ma méthode de bon sens pour tirer profit des actions à petite capitalisation les plus performantes et à la croissance la plus rapide du marché.

Vous apprendrez comment les trouver… comment les acheter… et les caractéristiques qu’ils partagent.

Les idées que je vais couvrir sont ce qui fait de moi «une icône parmi les investisseurs de croissance» selon le New York Times. Et «l’un des investisseurs de croissance les plus renommés de Wall Street» selon Forbes.

Et plus important que les coupures de presse, mon système éprouvé de sélection des actions a orienté mes lecteurs vers Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) alors qu’il se négociait à l’équivalent de seulement 4 $ l’action…

…De même que Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) au début des années 2000, bien avant de devenir le plus grand détaillant au monde.

Ensuite, il y a ma première recommandation de Google, maintenant appelée Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL, NASDAQ:GOOG), dont de nombreux médias ont écrit et parlé au fil des ans …

Y compris le chien de garde de l’industrie des newsletters, Mark Hulbert de MarketWatch, qui m’a attribué le mérite d’être «l’analyste qui a recommandé Google avant tout le monde».

Plus important encore, le système éprouvé Je suis sur le point de partager avec vous que mes clients et mes lecteurs ont gagné beaucoup d’argent au cours des 37 dernières années. Je suis convaincu qu’ils peuvent vous aider à faire de même.

Cliquez ici pour en savoir plus.

L’Éditeur déclare par la présente qu’à la date de ce courriel, l’Éditeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans, le essai présenté ci-dessous:

Amazon.com, Inc. (AMZN), Alphabet Inc. (GOOGL)

Louis Navellier, qui a été qualifié de «l’un des gestionnaires financiers les plus importants de notre temps», a rompu le silence dans cette vidéo choquante «tout dire»… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque L’Américain doit faire aujourd’hui.