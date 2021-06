Comment gagner de la réputation dans TBC Classic – Débloquer des donjons héroïques et atteindre Exalté

in

Alors que les gens commencent à atteindre 70 ans, gagner une réputation devient d’autant plus important. Nous avons conçu un guide pour vous aider à maximiser ces gains autant que possible.

Il est juste de dire qu’une chose que Classic fait beaucoup, ce sont les réputations. D’Aldor et Clairvoyant aux réputations de la ville basse et de la citadelle des Flammes infernales pour entrer dans les donjons héroïques. Beaucoup de bon contenu est caché derrière ces factions mystérieuses ; mais si vous êtes au niveau 70, vous êtes dans une position privilégiée pour en profiter.

Gagner en réputation avant 70 ans

Si vous avez la chance de lire ceci avant de commencer à monter de niveau, alors vous avez de la chance. Notre guide de mise à niveau le décrit plus en détail ici, cependant, le TLDR est que vous souhaitez maximiser vos gains de réputation avec les quatre factions du donjon héroïque : Honor Hold/Thrallmar, Cenarion Expedition, Lower City et Sha’tar. Vous le ferez en faisant les donjons associés jusqu’à ce que vous atteigniez 5999/6000 amicaux. Une fois cela fait, vous pouvez passer à la réputation ou au niveau suivant dans la zone de cette faction.

Gains de réputation à 70 ans

Si vous avez atteint le niveau 70 et que vous avez maintenant besoin de réputation, vous pouvez faire certaines choses. Premièrement, nous voulons nous concentrer sur la vénération des factions des donjons héroïques. La meilleure façon de le faire est de nettoyer toute quête manquée avec cette faction. Wowhead a une liste de quêtes pour chaque faction, un exemple de ville basse est ici, bien que cette méthode puisse être compliquée et difficile à suivre.

Ensuite, il y a la solution d’addon, et c’est là que Reputable est utile. Auparavant, l’addon faisait ce que vous pouvez voir ci-dessus; il listerait toutes les factions et vous dirait quelles quêtes répétables ou disponibles vous pouvez faire. Cependant, l’addon a récemment reçu une énorme mise à jour qui a ajouté une fonctionnalité que nous réclamions à grands cris. Réputé affichera désormais dans le journal des quêtes le montant de réputation qu’une quête donnera avec une faction (voir ci-dessous). Désormais, vous pouvez simplement trouver toutes les quêtes qui offrent la réputation dont vous avez besoin et vous assurer que vous vous concentrez sur celles sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer.

Comment être exalté

En l’absence de quêtes, il est temps de passer à Exalté. Bien que la réputation de 21k soit une perspective intimidante, elle ira assez rapidement une fois que vous entrerez dans les donjons héroïques. Heureusement, ceux-ci peuvent offrir entre 1,5 et 2k, Shadow Labyrinth, le donjon de la ville basse est idéal pour cela. Offrant une réputation de 2k pour un clearing complet (2,2k pour un humain). Une autre bonne idée est de reprendre la quête de donjon héroïque quotidienne, offrant environ 300 points de réputation supplémentaires avec le donjon associé.

En ce qui concerne la réputation avec laquelle être exalté en premier, le meilleur pari est de télécharger un module complémentaire tel que AtlasLoot Enhanced. Avec cela, vous pourrez voir les récompenses offertes par chaque faction et vous concentrer sur les objets que vous voulez en premier. Notez que la plupart des factions d’Exalted proposeront soit des objets Best in Slot (BiS), soit des recettes d’artisanat BiS.