Les producteurs de musique indépendante prospèrent aujourd’hui. C’est grâce à la possibilité de travailler à distance et d’avoir accès à des plateformes visant à les aider à gagner de l’argent.

Alors comment entrer sur ce marché de niche ?

Voici comment gagner de l’argent en tant que producteur de musique…

Préparez-vous à servir les clients

Avant de sortir et d’obtenir vos premiers clients de production, vous devez vous assurer que vous êtes prêt. Voici comment procéder…

Connaissez votre équipement et votre espace

Vous avez d’abord besoin des équipements essentiels et de bien aménager votre espace. Ce guide vous aidera à démarrer.

L’équipement de base dont vous aurez besoin est :

Bureau et chaise de bureauOrdinateur portable ou de bureau pouvant exécuter le DAW de votre choixMicrophone, câble XLR et pied de microInterface audioMoniteurs et casques

Ensuite, vous voudrez vous assurer que votre espace est à la fois attrayant et confortable pour les clients. Cela signifie que vous aurez besoin d’un canapé et d’un deuxième fauteuil confortable que le client pourra utiliser pendant l’enregistrement. Assurez-vous également d’avoir beaucoup d’eau et de collations à portée de main.

Calculez votre taux

Combien gagne un producteur par chanson ? Eh bien, cela dépend du producteur, du projet et du budget de l’artiste. Vous devez donc déterminer vos tarifs.

La première étape pour déterminer vos taux de production est de savoir combien vous voulez gagner par heure. Considérez à la fois votre temps et votre valeur en tant que producteur de musique.

Une fois que vous avez votre taux horaire, estimez combien de temps un travail de production prendra et multipliez le nombre d’heures par votre taux horaire. Ensuite, indiquez au client ce forfait.

Par exemple, disons qu’un artiste indépendant souhaite que vous produisiez une chanson pour lui. Si vous voulez gagner 30 $ de l’heure et que vous estimez que l’ensemble du travail prendra environ 10 heures, vous donneriez au client un prix forfaitaire de 300 $.

De toute évidence, il faudra un certain temps pour comprendre votre flux de travail et la rapidité avec laquelle vous pouvez produire une chanson. Et si vous débutez, vous voudrez produire gratuitement une chanson pour les nouveaux clients (plus de détails ci-dessous).

Préparez-vous à percevoir des redevances

En plus de vos frais initiaux de producteur de musique, vous devriez également percevoir des redevances de backend.

La plupart des chansons sur lesquelles vous travaillez peuvent ne pas générer autant de redevances. Mais si vous produisez une chanson pour un client qui explose, vous serez heureux d’avoir identifié les détenteurs des droits à l’avance.

Chaque enregistrement est associé à deux droits d’auteur :

La compositionLa prise de son (sur quoi vous gagnerez des royalties)

En règle générale, les producteurs demanderont 15 à 25 % des redevances d’enregistrement sonore. Et plus le paiement initial est petit, plus le pourcentage de redevance peut être élevé. Donc, si un artiste n’a pas les moyens de vous payer, vous pouvez offrir un partage des redevances 50/50 du côté de l’enregistrement sonore.

Comment percevez-vous les redevances des producteurs de musique ?

SoundExchange paie des redevances d’enregistrement sonore pour la radio numérique aux États-Unis. Et selon Ari’s Take, l’artiste (votre client) doit envoyer à SoundExchange une « lettre de direction » indiquant le pourcentage de redevances qui vous est dû.

En ce qui concerne les redevances de streaming, l’artiste devra soit 1) vous envoyer manuellement les redevances qui vous sont dues, soit b) utiliser un distributeur qui fractionne les paiements et indique que vous obtenez un pourcentage des redevances.

Où gagner de l’argent en tant que producteur de musique

Vous vous demandez probablement comment devenir un producteur de musique qui gagne réellement un revenu. Voici les meilleurs endroits pour entrer en contact avec des clients potentiels…

SoundBetter

SoundBetter relie les producteurs, les ingénieurs, les musiciens et les auteurs-compositeurs entre eux pour le travail. Plus précisément, c’est un endroit idéal pour trouver des clients en tant que producteur.

J’ai trouvé du travail sur cette plate-forme, et des producteurs comme Tom DuPree III obtiennent des tonnes d’emplois SoundBetter.

DuPree est un batteur et producteur professionnel sur SoundBetter. Au moment d’écrire ces lignes, il avait plus de 200 critiques vérifiées et positives sur la plate-forme.

Et DuPree dit que l’un des chemins les plus importants vers le succès sur SoundBetter est de remplir votre profil en détail et de montrer pourquoi vous êtes unique.

« Tout ce que vous mettez sur votre profil est un moyen pour un client potentiel de vous connaître avant les deux [of you] jamais parler », a-t-il écrit dans un article sur Medium.

Ceci comprend:

Votre biographie (mentionnez vos crédits/faits saillants) et votre photo d’en-têteLes services que vous proposez (SoundBetter vous propose des options)Votre genre(s) de prédilectionPistes qui montrent vos compétencesSection Q&RL’équipement que vous utilisezVotre délai et nombre de révisions

Pour commencer, demandez à d’anciens clients ou collègues musiciens de laisser des avis positifs sur votre profil. Cela vous aidera à obtenir vos premiers clients, qui laisseront ensuite des avis vérifiés après avoir travaillé avec eux.

Avec un compte gratuit, vous n’avez pas accès au site d’emploi, mais les clients potentiels peuvent vous inviter à postuler à leur projet. Au moment d’écrire ces lignes, j’ai un compte gratuit et j’ai obtenu trois emplois depuis mon arrivée en 2019.

Pour obtenir un abonnement premium, vous devrez remplir une demande, ce qui vous placera sur la liste d’attente. L’équipe SoundBetter examinera ensuite votre profil et soit 1) refusera votre candidature ou 2) planifiera un entretien avec vous.

Bien qu’il soit ennuyeux que vous n’ayez pas un accès immédiat au site d’emploi, ce processus de vérification est intelligent. De cette façon, les clients n’obtiennent que les meilleurs producteurs, et vous savez que vous aurez une bonne chance de gagner plus d’argent.

Upwork

Upwork est une plateforme qui met en relation les indépendants avec ceux qui cherchent à les embaucher. Ce n’est pas spécifique aux musiciens, mais il existe de nombreuses offres d’emploi de producteurs de musique.

Par exemple, grâce à Upwork, j’ai obtenu des emplois où j’ai écrit et produit des jingles, fait du montage audio et même écrit des mélodies de première ligne.

Il existe également de nombreuses offres d’emploi d’auteurs-compositeurs/artistes à la recherche de producteurs de musique.

La création d’un profil est gratuite, puis vous pouvez acheter des « Connects », qui sont nécessaires pour postuler aux projets (bien qu’ils vous en donnent pour commencer).

Des médias sociaux

Comme l’a dit DuPree, « Quand il s’agit de travail à distance, la confiance est le mot d’ordre. » Et c’est pourquoi les médias sociaux sont un moyen efficace de trouver des clients de production musicale.

Si vous êtes sur Facebook, rejoignez des groupes liés à la musique, surtout s’ils sont locaux. J’ai décroché un client de production via un groupe Facebook après avoir publié ma musique.

Choisissez votre plate-forme de médias sociaux et partagez votre musique. Commentez les publications des autres. Rejoindre la conversation. Ajouter de la valeur.

Les gens verront que vous êtes professionnel, qu’il est facile de travailler avec vous et que vous créez des productions de niveau professionnel. Si votre musique est excellente, les gens vous embaucheront comme producteur ou vous mettront en contact avec quelqu’un qui a besoin de vos services.

Le succès ne dépend pas seulement de ce que vous savez, mais aussi de qui vous connaissez.

Obtenir vos premiers emplois en production musicale

Alors, comment utilisez-vous ces plateformes pour obtenir des emplois dans la production musicale ? Le processus de base est le même, peu importe…

Tout d’abord, produisez votre propre musique

Si vous n’avez jamais produit de musique, comment les clients sauront-ils si vous êtes bon ? Vous devez commencer par enregistrer vos propres chansons (que vous les chantiez ou non) pour montrer ce que vous pouvez faire.

Même si vous ne facturez pas vos clients initiaux, vous devez leur montrer vos compétences. Ils veulent une production professionnelle et ils ne veulent pas perdre leur temps. Donc, s’ils ne savent pas si vous êtes ou non un bon producteur de musique, ils ne prendront même pas la peine de faire produire un morceau gratuit.

Produisez autant de bons morceaux que possible, mais vous devriez avoir au moins 3 à 5 chansons que vous pouvez montrer à des clients potentiels.

Deuxièmement, créez une page sur votre site Web

Créez une page « production musicale » sur votre site Web musical et dirigez-y tous les clients potentiels. Que devez-vous inclure sur cette page ?

Je suggérerais d’imiter les fonctionnalités des profils SoundBetter. Donc, sur votre page de producteur de musique, assurez-vous d’inclure :

Le ou les genres dans lesquels vous travaillezPourquoi quelqu’un devrait travailler avec vousVos crédits de productionLes chansons que vous avez produites en streaming Les critiques de clients ou de collègues musiciens avec lesquels vous avez travailléVotre équipement/logicielUn bouton/formulaire de contact

Troisièmement, faites-le gratuitement

Une fois que vous avez produit certaines de vos propres chansons et configuré votre page de production, proposez de produire gratuitement 1 à 2 chansons pour vos premiers clients.

Faire cela vous profite de deux manières :

Vous et l’artiste apprendrez si vous travaillez bien ensembleVous avez de meilleures chances de décrocher le poste

Et si vous faites un excellent travail, ce client est plus susceptible de parler de vous aux autres.

Une fois que vous avez un portefeuille décent montrant votre travail avec les clients, vous pouvez commencer à facturer.

Ces étapes de base expliquent comment gagner de l’argent en tant que producteur de musique. Commencez par ces conseils, respectez-les et vous aurez une bonne chance de produire des clients payants.