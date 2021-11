Comment gagner de l’argent rapidement

Conduire vraiment vite et prudemment contre des adversaires difficiles ? Si cela vous semble un peu stressant, voici une méthode pour gagner de l’argent pendant que vous vous promenez dans les ronds-points comme un adolescent délinquant et tondez la végétation comme si votre Bugatti Chiron était en quelque sorte un équipement agricole très avancé : broyer pour des points de compétence.

Vous gagnez des points de compétence en dérivant, en dessinant, à grande vitesse, en sautant, en détruisant, en évitant les quasi-accidents avec d’autres voitures, les années quatre-vingt, les burnouts, etc. Enchaînez ces exploits et vous obtiendrez un multiplicateur similaire à celui des jeux Tony Hawk, jusqu’à un maximum de x7 et un score total maximum de 500 000.

Ceci est augmenté jusqu’à un multijoueur x14 lorsqu’une chanson d’habileté est diffusée à la radio – ne vous inquiétez pas, le DJ vous le fera savoir. Certaines voitures Forza Edition vous donnent également un coup de pouce de compétence, ce qui rend l’accumulation de points de compétence beaucoup plus rapide.

Dirigez-vous vers le menu de maîtrise de la voiture de votre véhicule et vous verrez un ensemble de tuiles offrant des avantages. La disposition exacte et les avantages sont uniques à chaque véhicule, mais il y aura un paiement instantané de crédits, un paiement XP et soit Wheelspins ou Super Wheelspins. L’argent facile.