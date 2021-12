Comment gagner des clients avec les meilleures pratiques d’expédition de commerce électronique

Les acheteurs en ligne sont enclins à ressentir de l’anxiété après l’achat s’ils ne sont pas constamment informés de l’endroit où se trouve leur commande.

Par Lokesh Kumar

Le commerce social a donné naissance à une nouvelle génération de détaillants, qui vendent directement depuis leur site Web et contournent les plateformes de commerce électronique traditionnelles. Ces marques de vente directe au consommateur (D2C) connaissent un franc succès, car de plus en plus de personnes utilisent Internet pour faire leurs achats que jamais auparavant ! L’Inde abrite actuellement plus de 800 marques D2C. Offrir un engagement client constant et des produits de qualité a aidé bon nombre de ces marques D2C comme Sugar et MamaEarth à franchir la barre des 100 crores de revenus en seulement quatre ans.

Une grande partie du succès de ces marques D2C vient de leur approche commerciale centrée sur le client qui cherche constamment à apporter de l’innovation dans les produits et à écouter attentivement pour identifier les points faibles des clients. Une autre amélioration significative qui a aidé ces entreprises à se développer rapidement consiste à accorder une attention particulière à la logistique afin que l’expérience post-achat du client soit toujours bonne.

Les marques D2C et le problème de l’exécution des commandes

Chaque détaillant de commerce électronique le sait, une expérience d’expédition fluide est primordiale pour la fidélisation de la clientèle. Malheureusement, le problème auquel la plupart des marques D2C sont confrontées avec l’expédition n’est pas le manque de compréhension mais de ressources.

Cinq bonnes pratiques en logistique pour booster les ventes et satisfaire les clients

Choisissez judicieusement vos prestataires logistiques

Choisir la bonne entreprise de logistique pour la livraison est probablement la partie la plus cruciale pour garantir un processus d’expédition sans tracas. Lors du choix des transporteurs, tenez compte des lieux où ils livrent, combien ils facturent, s’ils proposent des services spéciaux comme l’emballage, la livraison le jour même/le lendemain, le service client, etc. pour les pertes ou dommages futurs. Enfin, en fonction de votre créneau, vous pouvez avoir besoin d’une assistance supplémentaire comme le repassage de vêtements, l’assemblage de pièces électroniques, etc. Toutes ces choses doivent faire partie de vos conditions SLA.

Afficher une date de livraison estimée presque précise à la caisse

Pour susciter les attentes et l’enthousiasme des clients autour de l’expérience d’achat, les marques D2C doivent afficher les EDD à leur guichet de paiement. Un logiciel de logistique peut aider à générer des EDD à l’aide des données disponibles sur les performances du transporteur dès que le client saisit le code PIN de livraison. En plus d’instaurer la confiance, les EDD aident également les clients à prendre des décisions d’achat éclairées qui les responsabilisent. Cependant, l’affichage des EDD n’est pas suffisant si vous ne tenez pas cette promesse.

Faites des mises à jour du suivi des commandes une priorité

Les acheteurs en ligne sont enclins à ressentir de l’anxiété après l’achat s’ils ne sont pas constamment informés de l’endroit où se trouve leur commande. L’envoi de mises à jour de suivi régulières aux clients à chaque étape de commande peut garder ces sentiments à distance et les garder enthousiastes à l’idée de recevoir leur commande.

Traiter les retours et les échanges plus rapidement

Les retours de produits dans le commerce électronique sont endémiques. Bien que cela soit plus prononcé dans l’industrie de la mode, en vérité, aucun secteur de l’écosystème du commerce électronique n’est épargné par le fléau des retours. Mais il existe un moyen pour les marques D2C de transformer les retours en opportunité commerciale favorable. Et c’est en rendant les retours/échanges aussi faciles et indolores que possible.

Avoir un plan pour gérer les exceptions d’expédition ou les échecs de livraison

Bien entendu, chaque marque D2C souhaite ne jamais voir d’échec de livraison au cours de sa vie. Mais de telles choses arrivent. Un transporteur tentera au moins trois livraisons avant de marquer une commande comme exception. Cependant, les fausses tentatives de livraison par les agents de transport sont assez courantes. Il est donc important qu’en tant que vendeur, vous interveniez lorsqu’une telle situation se présente. Cela aiderait également à contrôler les choses plus rapidement si vous pouviez anticiper les retards ou les exceptions et en informer le client bien à l’avance. C’est là que les sociétés de logiciels de logistique peuvent vous aider à sauver la journée.

L’expérience post-achat est l’un des aspects les plus importants de votre marque. Cela peut faire ou défaire la fidélité des consommateurs. N’oubliez pas que l’engagement client est essentiel et que même de petits changements peuvent entraîner de grandes améliorations des ventes, des expéditions et des niveaux de satisfaction globale.

(L’auteur est Lokesh Kumar, vice-président du développement commercial, ClickPost. Les opinions exprimées sont personnelles.)

