Comment gagner des concours DraftKings et FanDuel CFB ⋆ .

La saison de football universitaire est arrivée et il est temps de recommencer à jouer à DFS. Le football universitaire DFS partage de nombreuses similitudes avec la NFL DFS, avec quelques différences clés. La notation reflète son homologue de la NFL sur DraftKings et FanDuel. Cependant, les emplacements des listes sont très différents. DraftKings n’utilise pas de défense ou de point final serré. Au lieu de cela, les listes se composent d’un quart-arrière, de deux porteurs de ballon, de trois récepteurs larges, d’un flex et d’un superflex. Les extrémités serrées sont incluses dans le pool de récepteurs larges. Les quarterbacks peuvent être utilisés dans le superflex. FanDuel a la même apparence sans le flex. Dans cet esprit, ce guide CFB DFS est destiné à vous donner une perspective et une stratégie globale sur la façon de choisir les bons concours et de faire les meilleurs choix de football universitaire DFS afin d’être un joueur CFB rentable.

Avec les listes présentées, plongeons-nous dans une stratégie de football universitaire rentable avant la saison 2021.

Comment battre DraftKings et FanDuel College Football DFS

Comment sélectionner les bons concours

La sélection des matchs pour le football universitaire est cruciale. Alors que l’empilement de matchs à total élevé est logique à tous les niveaux du football, le jeu universitaire voit certains totaux augmenter jusque dans les années 70. Cela crée une opportunité de capitaliser sur certains jeux avec des totaux d’équipe implicites élevés. Idéalement, les jeux à cibler comporteront un total élevé et un écart serré. Des équipes comme Clemson peuvent avoir des totaux d’équipe implicites, mais s’étendent au nord de 30 points. Dans ces situations, Clemson n’est peut-être pas la meilleure cible, leurs partants ne jouant potentiellement que la moitié du football.

Stratège

Le poste de quart-arrière comporte également différents niveaux de talent. Contrairement à la NFL, la prévalence des quarts à double menace change le paysage universitaire. Les joueurs aiment Kyler Murray et Jalen fait mal est devenu presque incontournable certaines semaines, avec la menace de toucher le bonus de 100 yards au sol et le bonus de 300 yards dans les airs. Après avoir ciblé les options à double menace, il est également logique de frapper des infractions lourdes. Des équipes comme Hawaï, l’État du Mississippi et l’USC offrent aux quarts une solide combinaison plancher/plafond pour la BFC DFS.

Revenir

Comme le quart-arrière, les demis d’élite coûteront plus de 9 000 $ à 10 000 $ sur certaines ardoises. Bien que cibler ces joueurs ait des mérites, la construction de la liste varie d’une semaine à l’autre. À l’occasion, trouver des arrières en rotation dans des infractions de grande puissance peut offrir un avantage d’élite à un prix réduit. Par exemple, le porteur de ballon de Caroline du Nord Javonte Williams et Michael Carter souvent vu la propriété déprimée à cause de la multipropriété. Cependant, les totaux des équipes d’élite et les opportunités de marquer en ont souvent conduit une, sinon les deux, dans des formations DFS optimales. En dehors des totaux des équipes d’élite, trouver des rushers avec un potentiel de captation de passes peut offrir une valeur immense en tant que choix de la BFC DFS.

Récepteur large/extrémité étroite

Comme les positions énumérées ci-dessus, le receveur dépend des environnements de notation. Les récepteurs doivent être empilés avec des quarts dans la mesure du possible. En raison de la nature des scores élevés, l’alignement de deux ou trois attrapeurs de passes d’une même équipe peut avoir du sens dans certaines situations. Avec la possibilité de jouer deux quarts-arrière, l’empilement de plusieurs équipes est également en jeu. Les extrémités serrées sont également incluses dans le pool de récepteurs. Généralement, les extrémités serrées sont livrées avec un dessus plafonné, à l’extérieur de Kyle Pitts situations. Parfois, une pure menace de zone rouge apparaîtra avec plusieurs touchés à un prix bon marché, mais prédire ces semaines reste un défi. Enfin, certains récepteurs ont des parts cibles énormes. Élie Moore a poussé pour une part cible de 40% à certains moments en 2020. Le brouillage de ce joueur peut offrir des avantages concurrentiels sur certaines listes avec des porteurs de ballon moins chers dans des environnements de score solides.

Les meilleures options Superflex

Les quarts doivent être joués en superflex 99% du temps. Les seules exceptions sont les listes courtes, où les équipes utilisent plusieurs quarts ou les prix deviennent prohibitifs.

Comment profiter des nouvelles de dernière minute

De temps en temps, la NFL a des nouvelles tardives percutantes, mais généralement cela arrive bien avant le coup d’envoi. Le football universitaire n’a pas de rapport standard sur les blessures. Souvent, la disponibilité d’un joueur n’est pas connue avant les échauffements d’avant-match ou, pire encore, après le coup d’envoi. Cela fait de la surveillance des dernières nouvelles le plus grand avantage de tous les sports universitaires. Être là pour les dernières nouvelles vous donnera le plus grand avantage lorsque vous ferez des choix DFS de football universitaire.

