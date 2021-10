Comment gagner des pièces rapidement dans FUT

Si vous avez plus de temps à consacrer au trading, il existe de nombreuses façons chronophages de gagner de grosses pièces dans FIFA 22. Pour commencer, cependant, nous allons réitérer que le simple fait de jouer au jeu est un bon moyen de gagner des pièces. Détruisez ces batailles d’escouades, car il existe des packs juteux dans les niveaux supérieurs. Parcourez Rivals pour vous assurer d’obtenir des récompenses de rang 1 pour la division dans laquelle vous vous trouvez. Et même si vous ne prévoyez pas de participer à FUT Champions, assurez-vous d’AFK tous les matchs des Playoffs afin de pouvoir réclamer des packs.

En termes de trading, l’une de nos activités préférées est le trading de style chimique et de changement de position. L’idée est de rechercher des cartes populaires auxquelles sont déjà appliqués de précieux styles de chimie ou des changements de position, mais qui sont vendues au prix de la carte par défaut, et de les remettre en vente à un prix qui prend en compte le style chimique ou le changement de position. Compte. Par exemple, vous pourriez voir que Road to the Knockouts Issa Diop change de mains pour 32k. Utilisez les filtres de recherche du marché des transferts pour voir quel est le prix avec un style Shadow Chem appliqué – c’est probablement 36 000 ou environ, car les styles Shadow Chem coûtent 4 à 5 000.

L’étape suivante consiste à rechercher à plusieurs reprises la carte à un prix inférieur avec Shadow appliqué. Si vous utilisez le marché des transferts en jeu, ajustez votre prix de recherche « Max Buy Now » à un peu moins de 36 000 afin que vos résultats de recherche affichent moins d’une page de cartes. Faites défiler jusqu’au dernier et appuyez sur « Comparer les prix », puis appuyez sur cercle/B pour revenir en arrière. Cela a pour effet de rafraîchir les résultats de la recherche. Regardez pour voir si de nouveaux Diops avec Shadow ont été répertoriés. Dès que vous en voyez un de 34 000 ou moins, achetez-le et remettez-le en vente à 36 000. (Rappelez-vous que vous perdrez 5% du prix de vente en taxe de transaction, alors assurez-vous de calculer vos marges.)

Si vous utilisez l’application compagnon ou l’application Web, l’astuce Comparer les prix ne fonctionne pas, mais si vous modifiez le « Prix minimum » (option supérieure) de « Tous » à 150, puis 200, 250, etc., pour chaque recherche, alors vous vous assurerez que l’application récupère de nouvelles données et ne vous montre pas seulement la même page de résultats en cache à chaque fois.

Tirer des cartes de cette façon peut prendre du temps et être laborieux, mais si vous trouvez la bonne carte et le bon filtre, les pièces peuvent vraiment commencer à s’accumuler. Lancez un podcast ou un flux à écouter pendant que vous travaillez, et le temps passera. Les styles de chimie optimaux avec lesquels travailler sont les deux plus chers, Hunter et Shadow, tandis que pour les changements de position, il est souvent avantageux de regarder les attaquants (ST) qui ont été convertis en CM ou CDM, ou les CM/CDM qui ont été convertis en ST . Les cartes nécessaires à ces changements sont coûteuses et les changements de position sont utiles pour la constitution d’équipes, c’est pourquoi elles apparaissent souvent sur le marché.

Quant aux joueurs avec lesquels essayer cela, pensez simplement aux cartes les plus souhaitables. Nous avons souvent de la chance avec les nouvelles cartes promotionnelles (d’où Issa Diop, qui est nouveau au moment de la rédaction), mais toutes les méta-cartes feront l’affaire, surtout le lundi lorsque les gens vendent leurs équipes de la Ligue du week-end.

Écrit par Tom Bramwell au nom de GLHF.

