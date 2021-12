Comment gagner des skins Fortnite Jordan gratuits avec les défis Jumpman

Les défis Fortnite Jumpman sont désormais dans le jeu aux côtés de la nouvelle zone Jumpman, une carte créative personnalisée centrée sur le basket-ball. Ce qui est attrayant à propos de ce nouveau mode créatif, c’est qu’il propose des produits cosmétiques gratuits pour tous les joueurs, et pour ceux qui achètent les nouveaux skins Jordan dans la boutique d’objets, encore plus de styles pour les personnages Fortnite X Jordan peuvent être gagnés. Voici comment obtenir tous les skins et cosmétiques Fortnite Jordan gratuits.

Skins Fortnite Jordan gratuits et défis Trickshot

Il y a trois récompenses possibles à gagner dans la zone Jumpman de Fortnite. L’un d’eux, le spray Deep In The Paint, peut être gagné par tous les joueurs qui terminent les 12 défis Trickshot dans le mode de jeu Jumpman Zone. Si vous achetez le pack Cool Grey dans la boutique d’objets, vous débloquerez également des produits cosmétiques supplémentaires pour les deux personnages de ce pack, Swish et Hangtime, tout au long de la réalisation de ces 12 défis Trickshot.

Vous ne pouvez pas utiliser ces styles alternatifs à moins d’acheter les skins de base dans le Cool Grey Bundle, mais la zone Jumpman restera dans Creative dans un avenir prévisible, ce qui signifie que vous pourrez relever tous les défis quand vous le souhaitez et acheter les personnages à une date ultérieure. Voici la liste complète des défis Trickshot et leurs récompenses :

Terminez les défis Trickshot dans la zone Jumpman (4) – 45 000 XPDéfis complets Trickshot dans la zone Jumpman (6) – 45 000 XP, style Playmaker (bleu) pour le skin Hangtime, style Crossover (foncé) pour le skin SwishDéfis Trickshot complets dans la zone Jumpman (8 ) – 45 000 XPDéfis Trickshot complets dans la zone Jumpman (10) – 45 000 XP, style MVP (argent) pour le skin Hangtime, style Downtown (argent) pour le skin SwishDéfis Trickshot complets dans la zone Jumpman (12) – 45 000 XP, Deep In The Peinture en aérosolA besoin d’un emote « et j’ai pris ça personnellement ».

Non seulement vous gagnerez un bon paquet d’XP à l’approche de la finale du chapitre 2, mais vous gagnerez également jusqu’à cinq articles cosmétiques gratuits, dont quatre styles alternatifs si vous possédez les personnages associés. Afin de relever ces défis Trickshot, vous devrez suivre quelques étapes spécifiques. Les voici:

Ouvrez Fortnite et dirigez-vous vers Jumpman Zone, soit à partir de l’onglet Découverte, soit en entrant le Code de création : 5519-3138-2454.Suivez les étapes que vous verrez à votre arrivée, qui incluent la fin de la chasse au trésor du jeu et l’exécution de tous les trickshots lorsque vous y êtes invité.Une fois les 12 trickshots terminés, vous aurez terminé tous les défis et gagné tous les cosmétiques Jordan.Facultatif : prenez votre nouveau se lance dans la bataille royale et dunk sur des imbéciles.

