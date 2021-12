Comment gagner du MMR avec Pudge

Nous décrivons ce que vous pouvez faire pour gagner le MMR avec Pudge, l’un des héros les plus populaires.

Il n’y a que quelques héros aussi populaires que Pudge. C’est de loin le héros le plus joué de toutes les métas en ce qui concerne les pubs. Bien qu’il soit l’un des héros de Dota 2 avec le plafond de compétences le plus élevé, Pudge est choisi dans chaque tranche MMR. Il fait également partie des rares héros capables de s’adapter à presque tous les rôles, à l’exception de la position 1.

Beaucoup de gens n’aiment pas quand quelqu’un de leur équipe choisit Pudge parce qu’ils pensent que le héros n’en vaut pas la peine. S’il est vrai que Pudge peut être inutile dans certains scénarios, c’est un héros qui peut faire une différence significative lorsqu’il est joué correctement. C’est pourquoi nous avons décidé de souligner quelques éléments intéressants qui vous aideront à gagner un MMR avec Pudge.

Position quatre avec Pudge

Comme nous l’avons mentionné au début de cette revue, Pudge fait partie des héros de Dota 2 capables de remplir presque tous les rôles. Nous en reparlerons plus loin dans cet article, mais dans son chapitre, nous aimerions nous concentrer sur le fait que vous devriez choisir le héros comme support de position quatre. Certaines personnes peuvent discuter, mais nous pensons que c’est la meilleure position de Pudge car il peut aider chaque voie.

Si vous avez la chance de choisir Pudge et de jouer en position 4, votre tâche principale sera de ganker les voies ennemies. Il est important de se rappeler que ce héros est incroyablement fort au début. Certaines personnes achètent même des Boots of Speed ​​et essaient d’écraser leurs ennemis avec Rot. Cette tactique peut bien fonctionner, surtout si Pudge est associé à un autre héros étourdi.

Une fois que vous avez atteint le niveau 3, vous devriez avoir un crochet à viande de niveau 2, ce qui signifie qu’il est temps de commencer à ganker. Un bon crochet entraîne généralement un kill, vous devez donc être aussi précis que possible. L’une des choses que vous pouvez faire pour augmenter votre précision est d’acheter une fumée et de l’utiliser pendant le ganking.

Pudge dans la voie médiane

Malgré les avantages de choisir Pudge comme support de position 4, il peut également travailler dans plusieurs autres voies, dont l’une est intermédiaire. Mid lane Pudge était l’option de prédilection dans OG DotA, même dans les jeux professionnels. Danil « Dendi » Ishutin avait l’habitude de choisir Pudge comme mid laner même dans Dota 2, mais les gens se sont rendu compte que la plupart du temps, cela n’en vaut pas la peine.

Si vous décidez de choisir Pudge comme mid laner, vous aurez le bonus de monter en niveau plus rapidement que tout le monde. Cela vous permettra d’atteindre le niveau 6 dès que possible et de commencer à ganker l’équipe ennemie. Bien que cela semble bien sur le papier, ne pas gagner votre voie vous rendra vraiment faible car vous ne serez pas aussi efficace que vous ne le pensez.

La bonne nouvelle est que Pudge peut être assez fort dans certains matchs 1v1, en particulier contre les mêlées. Cependant, en raison de sa faible armure, il n’est pas bon contre les héros à distance qui font beaucoup de dégâts physiques. L’un des meilleurs exemples ici est Templar Assassin, un héros que beaucoup de gens pensent contre Pudge. En réalité, c’est l’inverse parce que TA peut presque tirer Pudge à trois, tant qu’elle nivelle Meld.

Un autre affrontement où Pudge n’est pas vraiment bon est contre Shadow Fiend et Invoker. Bien qu’un bon crochet puisse lui faire gagner la voie, ces héros peuvent tuer Pudge assez facilement en raison de leurs dégâts magiques.

Les objets

Afin de gagner un MMR, vous devez savoir quels objets obtenir. C’est là que ça devient excitant car Pudge est l’un des héros de Dota 2 qui peut facilement acheter n’importe quel élément du jeu et le faire fonctionner. Comme pour tout autre héros du jeu, les objets que vous devriez choisir dépendent de votre position.

Si vous devez jouer en tant que support de position quatre, vous devez obtenir autant d’objets utilitaires que possible. La première et la plus importante chose que vous devriez obtenir est un Blink Dagger. Comme vous vous en souvenez peut-être, Pudge était l’un des héros de Dota 2 pour lequel vous ne pouviez pas cligner des yeux car il était trop fort. Inutile de dire que c’est un signe que l’objet fait des merveilles car vous pouvez toujours sauter et utiliser votre ultime sur un héros.

Un autre élément parfait pour Pudge est Aether Lens. Outre le mana bonus, qui est toujours un plus, le héros obtient plus de portée pour son crochet et son ultime. Cela le rend encore plus imprévisible, surtout au début.

Fin de partie

Pudge n’est certainement pas le héros le plus fort en fin de partie, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être assez bon dans certaines situations. Un bon Meat Hook peut faire une énorme différence, surtout s’il parvient à arracher le carry. Même si les capacités du héros ne sont pas particulièrement fortes, le fait qu’il soit imprévisible le rend extrêmement dangereux.

Si vous ne parvenez pas à accrocher quelqu’un, la deuxième meilleure chose que vous puissiez faire est d’utiliser Blink et immédiatement votre ultime. Cela désactivera l’un des héros ennemis et l’empêchera d’utiliser ses capacités de sort pendant au moins quelques secondes. Inutile de dire que Dismember donne généralement suffisamment de temps aux coéquipiers de Pudge pour tuer le héros spécifique.