Comment gagner du temps lors de la planification et de la création de contenu sur les réseaux sociaux

Il est indéniable que la création de contenu prend du temps. Vous devez penser à quoi publier, créer un graphique, écrire une légende, choisir des hashtags, publier le contenu et interagir avec votre public dans les commentaires, puis tout refaire, encore et encore.

Bien que les défis de la création de contenu sur les réseaux sociaux puissent sembler intimidants, se présenter régulièrement présente de grands avantages pour votre entreprise. En publiant régulièrement du contenu de valeur, vous pouvez :

Développez votre audienceAugmentez la notoriété de votre marqueConstruisez votre autorité dans votre secteurAméliorez l’engagement

Si vous cherchez à obtenir l’un des avantages énumérés ci-dessus, il vaut la peine de trouver une stratégie durable pour gagner du temps dans la planification et la création de contenu sur les réseaux sociaux. La clé pour y parvenir est double : la planification à l’avance et la création de contenu par lots.

@stilclassics

Le multitâche : une mise en garde

Prenons un moment pour parler de quelque chose que nous faisons tous : le multitâche. Le multitâche semble souvent productif parce que vous faites « tout », mais en réalité, le multitâche est l’une des choses les moins productives que vous puissiez faire.

Il a été estimé que seulement 2% de la population est réellement compétente en multitâche. Lorsque vous passez d’une tâche à l’autre, il faut en fait 50 % plus de temps pour accomplir une tâche. (John Medina, Règles du cerveau).

« Seuls 2 % de la population maîtrisent réellement le multitâche. »

Alors, que sont censés faire les 98% d’entre nous qui ne sont pas des multitâches compétents ? La réponse, lorsqu’il s’agit de créer du contenu sur les réseaux sociaux, est de créer un système et de travailler par lots. Vous trouverez ci-dessous un processus que vous pouvez répéter chaque mois pour gagner du temps lors de la planification et de la création de votre contenu sur les réseaux sociaux.

Processus de planification du contenu

Chaque mois, réservez du temps pour planifier votre contenu de médias sociaux pour le mois suivant. En décrivant les sujets de contenu que vous souhaitez couvrir pendant tout le mois, vous pouvez examiner votre contenu à un niveau supérieur et être plus stratégique dans votre plan de contenu. Prévoyez de passer 1 à 2 heures par mois à préparer votre contenu pour le mois suivant.

Prévoyez de passer 1 à 2 heures par mois à cartographier votre contenu

Éléments à inclure dans votre plan de contenu :

Nombre de postes. À quelle fréquence publiez-vous (ou souhaitez-vous publier) chaque semaine ? Gardez à l’esprit que la qualité et la cohérence sont plus importantes que le nombre de messages. Respectez un calendrier et une fréquence que vous pouvez maintenir à long terme.Buts. Quels sont vos objectifs commerciaux globaux pour le mois ? Comment votre contenu peut-il soutenir ces objectifs ?Toutes les dates importantes. Vous avez un lancement de nouveau produit ou service, ou un événement ? Branchez-les d’abord dans votre plan, afin que vous puissiez remplir le contenu de soutien autour d’eux.Les vacances sur les réseaux sociaux que vous voulez « célébrer ». Y a-t-il des vacances pertinentes sur les réseaux sociaux que vous souhaitez célébrer sur vos plateformes sociales ? Cette liste contient un bon aperçu de ces types de vacances, ou vous pouvez toujours rechercher ceux qui sont spécifiques à votre secteur.

Avec cette feuille de route de contenu, vous pouvez commencer le mois en toute confiance en sachant quel contenu doit être créé chaque semaine (nous en reparlerons plus tard).

Quels types de contenu de médias sociaux devriez-vous créer ?

L’un des plus grands défis en matière de contenu sur les réseaux sociaux est de savoir quoi publier. Lors de la création de contenu pour les médias sociaux, il est important de partager une variété de types de contenu. Votre contenu doit éduquer, divertir ou vendre.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’entreprises équilibrant un contenu qui éduque, divertit et vend.

À l’épreuve des balles (@à l’épreuve des balles)

Bulletproof équilibre très bien le divertissement, l’éducation et les ventes dans leur contenu. Ils mettent en valeur leurs produits, partagent des recettes et répondent aux FAQ, et créent des GIF amusants et pertinents.

Capture d’écran du profil Instagram de Bulletproof.

Shopify (@shopify)

Shopify partage des histoires personnelles inspirantes de leurs clients, encourage la conversation et l’engagement en posant des questions et en partageant du contenu vidéo avec des astuces de vie motivantes « comment » et « pourquoi ».

Capture d’écran du profil Instagram de Shopify.

Flodesk (@flodesk)

Flodsesk met en avant les nouvelles fonctionnalités, partage des conseils et des bonnes pratiques pour le marketing par e-mail et encourage l’engagement de son public en demandant « ceci ou cela » et « préféreriez-vous ? » des questions.

Capture d’écran du profil Instagram de Flodesk.

Un autre avantage de la planification de votre contenu pour le mois entier est que vous pouvez mieux distribuer et planifier les types de contenu que vous partagerez. Plutôt que de se démener pour trouver quelque chose à publier et potentiellement publier trop de messages axés sur les ventes ou trop de mèmes amusants, la planification à l’avance vous permet d’être plus intentionnel et stratégique avec ce que vous publiez. Cela garantit que vous atteignez tous les objectifs en construisant le facteur de connaissance, d’appréciation et de confiance avec votre public, en le servant et, en fin de compte, en le convertissant.

Supposons que vous souhaitiez partager quatre publications par semaine. Pour équilibrer vos types de contenu, vous pouvez partager deux publications éducatives, une publication axée sur les ventes et une publication divertissante chaque semaine. Au fur et à mesure que vous planifiez votre mois de contenu, vous pouvez commencer à intégrer vos idées de contenu en fonction de cette cadence et de ce flux.

Astuce bonus : Cette étape du processus n’a pas besoin d’être de haute technologie. Utilisez simplement un calendrier mensuel (vous pouvez en imprimer un sur Print-a-Calendar.com si vous n’en avez pas) et prenez des notes autocollantes et un stylo et commencez à noter vos sujets de contenu. Ce processus vous permet de déplacer les choses au besoin pour mieux équilibrer et distribuer votre contenu. Alternativement, vous pouvez planifier sous forme numérique sur un calendrier Google ou dans un logiciel comme Asana, Trello ou Cickup. Choisissez l’outil qui vous convient le mieux afin que vous soyez plus susceptible de l’utiliser.

Lors de la planification du contenu, il est important de se rappeler que le contenu ne doit pas être trop compliqué. Vraiment, tout peut être contenu s’il a de la valeur pour votre public idéal. Partagez vos connaissances, emmenez votre public dans les coulisses, présentez votre équipe, partagez des témoignages ou des avis clients, répondez aux questions fréquemment posées. Sachez que vous avez des informations dont votre public a besoin – il vous l’a dit lorsqu’il a choisi de vous suivre.

Rationalisez la création de contenu avec le traitement par lots

Revenons au travail par lots et à la façon d’appliquer la tactique à la planification de contenu.

Qu’est-ce que Batch fonctionne?

Le travail par lots est une forme de travail très ciblée et spécifique à un sujet. Lorsque vous travaillez par lots, vous divisez votre travail en différentes heures/jours et vous vous concentrez sur une seule chose à la fois. Le travail par lots peut être appliqué à tous les domaines de votre vie et de votre travail, mais nous nous concentrerons ici sur la façon de l’utiliser pour la création de contenu.

L’idée est qu’en vous concentrant sur une tâche à la fois, vous pouvez entrer dans un état de flux où votre productivité et votre créativité s’épanouissent vraiment. Le résultat final est un contenu de meilleure qualité en moins de temps. Un gagnant-gagnant !

Étape 1 : Planifiez un mois de contenu

Comme indiqué ci-dessus, la première étape de la planification et de la création de contenu sur les réseaux sociaux consiste à planifier le mois entier sur le contenu.

En supposant que votre plan de contenu mensuel et votre feuille de route soient prêts, vous devez suivre chaque semaine les étapes ci-dessous pour rationaliser la création de contenu.

Photo de @stilclassics.

Étape 2 : créer tout le contenu visuel

Avec votre feuille de route de contenu, décidez quels visuels doivent être créés pour la semaine. Rédigez une liste de tout ce dont vous avez besoin à partir de photos, de graphiques personnalisés, de vidéos, de bobines, d’images de couverture, etc.

Une fois que vous avez la liste, il est temps de commencer à créer. Pour les graphiques de marque personnalisés, vous pouvez utiliser un outil comme Canva. Créez (ou achetez) une bibliothèque de modèles que vous pouvez facilement personnaliser avec un contenu différent chaque semaine. Cela permet de maintenir la cohérence de votre image de marque et vous fait également gagner du temps au lieu de recommencer des conceptions à partir de zéro chaque semaine.

Photo de Canva.

Étape 3 : Écrivez toutes les légendes

Les légendes ne doivent pas prendre beaucoup de temps à créer. En regroupant les sous-titres et en suivant une formule de sous-titres, vous pouvez rapidement rédiger des sous-titres qui convertissent votre public. Une bonne légende doit inclure :

Accrocher: Attirez leur attention dès le départ. Pensez aux 7 à 14 premiers mots de votre légende comme à une ligne d’objet d’e-mail. Vous devez inspirer votre public à cliquer sur « lire la suite ».Valeur: Tenez vos promesses et partagez du contenu qui éduque, divertit ou vend.Appel à l’action : Dites à votre public ce que vous voulez qu’il fasse ensuite (c’est-à-dire partager, aimer, commenter, cliquer, acheter, s’inscrire, taguer, etc.). Gardez vos appels à l’action simples et amusants pour augmenter la probabilité que votre public suive.

Photo: Luke Southern via Unsplash

Étape 4 : programmer des publications

Maintenant que vous avez vos visuels et vos légendes, il est temps de programmer vos publications en fonction de votre calendrier de contenu. À l’aide de l’outil de publication de Buffer, accédez à Paramètres et définissez votre calendrier de publication.

Ensuite, accédez à votre file d’attente, faites glisser et déposez les images et copiez/collez les légendes, puis cliquez sur « Planifier la publication » ou « Ajouter à la file d’attente ». Selon le type de publication, votre publication sera soit automatiquement publiée à l’heure prévue, soit vous recevrez une notification push à l’heure prévue pour vous publier vous-même.

Si vous publiez sur Instagram, lorsque vous planifiez votre publication, vous avez également la possibilité d’ajouter jusqu’à 30 hashtags au premier commentaire de votre publication. Le gestionnaire de hashtags de Buffer vous permet d’enregistrer des groupes de hashtags directement sur la plateforme. Cela facilite le choix du ou des bons groupes de hashtags à ajouter à votre publication. Lorsqu’ils sont utilisés de manière réfléchie et stratégique, les hashtags sont un excellent moyen d’étendre la portée de votre contenu.

Profitez des avantages de la planification et de la programmation de votre contenu à l’avance

Imaginez que vous n’ayez pas à vous demander constamment « Que dois-je publier ? ». Au fur et à mesure que vous prendrez l’habitude de planifier et de programmer du contenu à l’avance, vous commencerez à voir vos efforts porter leurs fruits. Non seulement votre stratégie de contenu vous sera bénéfique, mais vous gagnerez également du temps et réduisez le stress lié au contenu des médias sociaux. Au lieu de « publier juste pour publier », l’adoption d’une routine de regroupement de contenu vous permet de créer un contenu de haute qualité lorsque vous êtes dans votre « zone de contenu » et de le programmer en fonction de votre stratégie de médias sociaux.

Lorsque vous planifiez du contenu à l’avance, votre contenu peut mieux soutenir vos objectifs commerciaux globaux. Si vous souhaitez promouvoir un produit ou un service, un événement ou une étape importante de l’entreprise, la planification à l’avance vous permet de travailler en arrière pour créer un contenu stratégique sur les réseaux sociaux qui soutient ces objectifs.

Enfin, en libérant du temps et de l’énergie dans le processus de création de contenu, vous vous autorisez à consacrer plus de temps à d’autres domaines de votre entreprise. Ce temps supplémentaire peut être consacré à établir des liens et des relations avec votre communauté de médias sociaux, ou dans d’autres domaines de votre entreprise comme les ventes, les tâches administratives, le réseautage ou la croissance de votre équipe, ou même sur les soins personnels. Pensez à ce sur quoi vous passeriez ces heures supplémentaires chaque mois et utilisez-le comme motivation pour vous en tenir à votre nouveau processus de contenu.

Les réseaux sociaux sont un outil puissant pour les entreprises. En planifiant à l’avance, vous pouvez tirer parti des médias sociaux de manière stratégique et réfléchie.