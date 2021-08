Comment gagner la conversation grâce à des partenariats de marketing de contenu et de relations publiques

Les humains sont devenus des machines génératrices de contenu à mesure que l’accès à Internet s’est développé. Selon une estimation, les humains ont créé 2,5 quintillions d’octets de données chaque jour en 2018. Rien que sur YouTube, les créateurs mettent en ligne plus de 500 heures de nouveau contenu chaque minute. Que ce soit à travers de belles photographies, des podcasts perspicaces ou un fil Twitter plein d’esprit, presque tout le monde se tourne vers Internet lorsqu’il veut s’exprimer.

Le monde de l’entreprise n’est pas différent. La plupart des organisations doivent avoir une présence en ligne compétente et authentique pour atteindre leur public cible et les convertir en clients. Ce besoin inhérent est la raison pour laquelle le marketing de contenu est devenu la principale stratégie de sensibilisation pour les entreprises de tous horizons. En participant à la conversation en ligne en cours, les organisations peuvent rencontrer des clients potentiels au même endroit que tout le monde visite tout le temps.

Mais l’omniprésence d’Internet rend également difficile la percée de certains messages. Alors, comment rivalisez-vous avec tout ce bruit en ligne pour faire ressortir votre voix ?

Collaborer pour réussir

Dans de nombreuses organisations, les professionnels des relations publiques (RP) transmettent des messages au grand public. Avant qu’Internet ne s’immisce dans toutes les facettes de notre vie, les professionnels des relations publiques faisaient ce travail en utilisant leurs relations avec l’industrie pour obtenir une couverture pour leurs clients dans les médias imprimés et audiovisuels. À l’époque, les professionnels des relations publiques se concentraient tellement sur la télévision et la presse écrite, car c’était le moyen le plus efficace d’atteindre le public. Cependant, comme l’importance des médias traditionnels a diminué ces dernières années, les professionnels des relations publiques effectuent désormais leur travail en utilisant bon nombre des mêmes outils que les spécialistes du marketing de contenu.

Dans le même temps, les spécialistes du marketing de contenu sont occupés à communiquer pour l’organisation de manière similaire. Ces créateurs ne comprennent pas toujours comment les articles de blog, les livres blancs, le contenu des médias sociaux et les vidéos qu’ils produisent peuvent s’intégrer de manière transparente aux objectifs de sensibilisation des relations publiques. Au lieu de cela, les deux groupes travaillent indépendamment vers leurs propres objectifs et perdent des opportunités de favoriser la collaboration et d’améliorer l’efficacité.

Il n’y a plus de gardiens de l’information dans ce nouveau monde, et l’accès aux plateformes est plus égalitaire que jamais. C’est pourquoi les équipes de marketing de contenu et de relations publiques doivent travailler main dans la main pour maximiser leur efficacité. Dans les circonstances appropriées, les initiatives de marketing de contenu peuvent servir d’infrastructure soutenant à la fois les efforts de marketing auprès des consommateurs et de sensibilisation des relations publiques. Votre équipe de relations publiques peut également utiliser son expertise intégrée en matière de messagerie et d’audience pour mener une stratégie marketing globale. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique ?

Commencez par repenser la planification et la création de contenu

La plupart des équipes de marketing de contenu utilisent des calendriers éditoriaux pour planifier leur production. Ces documents incluent généralement le sujet du contenu, les ressources que l’équipe doit créer, le canal sur lequel ces ressources seront diffusées et une chronologie de la date de mise en ligne de ces ressources. Les équipes de relations publiques utilisent une approche similaire pour structurer leurs efforts de sensibilisation. Les calendriers de relations publiques utilisent des informations concrètes (comme les lancements de nouveaux produits) ou des indices plus décontractés (comme les jours du souvenir) pour planifier comment, quand et où ils feront leurs présentations. Lorsque ces deux équipes travaillent séparément, elles manquent des opportunités où le calendrier des relations publiques peut informer le calendrier du contenu et vice versa.

Les organisations peuvent rationaliser leurs efforts en créant un calendrier marketing global qui coordonne chaque message sortant. Dans cet environnement, les équipes de contenu et de relations publiques créent des actifs flexibles pouvant remplir de multiples usages. En quelques ajustements, les communiqués de presse peuvent devenir des articles de blog, les livres blancs peuvent devenir des articles signés et les argumentaires des médias devenir des articles sociaux.

Avec des équipes de contenu et de relations publiques travaillant sous un calendrier partagé et créant du contenu dans un souci de flexibilité, la messagerie organisationnelle devient plus unifiée et les efforts de chacun deviennent plus productifs.

Ensuite, possédez vos propres médias

Autrefois, les journalistes, les producteurs et les rédacteurs décidaient quelles informations étaient dignes d’intérêt. Les professionnels des relations publiques pouvaient faire leur meilleur argumentaire, mais les décisions de publication étaient souvent hors de leur contrôle. Alors que la télévision, les magazines, la radio et les journaux jouent toujours un rôle de relations publiques essentiel, ils ne sont plus le seul jeu en ville. Au fur et à mesure que les professionnels des relations publiques ont évolué pour s’adapter à l’ère numérique, ils prennent de plus en plus le contrôle de leurs propres médias en tant que principal canal de livraison des messages. Tirer parti de ces actifs commerciaux détenus est un excellent moyen de nouer des partenariats fructueux entre les équipes de contenu et de relations publiques.

Le premier endroit pour commencer est le blog de votre organisation. Trop souvent, cet espace est une réflexion après coup, car la création d’une stratégie de blogging efficace demande des efforts considérables. Cependant, en positionnant le blog de votre organisation comme un centre médiatique, où vous publiez régulièrement des communiqués de presse légèrement modifiés, votre chaîne devient la plaque tournante de vos activités de sensibilisation. À l’aide d’un calendrier marketing partagé, vos équipes de relations publiques et de contenu peuvent programmer des publications à publier sur le blog en même temps qu’elles arrivent sur le fil. Votre équipe de relations publiques peut également utiliser ces articles de blog comme plaque tournante du futur travail de pitch (nous en parlerons plus tard). Dans tous les cas, votre blog travaille pour vous.

Il en va de même pour les canaux de médias sociaux de votre organisation. Alors que certains pourraient se demander s’il s’agit de médias véritablement détenus à l’ère des restrictions de portée algorithmiques, les organisations ont toujours le contrôle sur le type de contenu présenté ici. Avec les équipes de relations publiques et de contenu travaillant ensemble, la messagerie sociale peut mieux s’aligner sur la messagerie de sensibilisation. Cela aidera votre organisation à devenir moins dépendante des médias acquis et à mieux contrôler votre messagerie d’entreprise en ligne.

Repensez la sensibilisation pour accroître votre impact

Avec vos propres canaux médiatiques entièrement en main, publiant régulièrement sous un calendrier marketing partagé, les équipes de contenu et de relations publiques peuvent commencer à collaborer pour repenser vos activités publicitaires. Ce processus réinventé commence sur le blog.

Le blog pilote vos pitchs

Les professionnels des relations publiques recherchent naturellement des histoires dignes d’intérêt au sein des entreprises qui pourraient susciter un intérêt plus large. Dans l’ancien modèle publicitaire, les équipes de relations publiques emballeraient ces informations dans un communiqué et espéraient qu’une plus grande organisation médiatique les partagerait avec un public plus large. Mais lorsque vos équipes de contenu et de relations publiques utilisent le blog de votre entreprise comme hub médiatique, les articles de blog peuvent servir de communiqués de presse de facto. Les équipes de relations publiques peuvent utiliser des extraits de billets de blog ou des points de données intéressants comme crochet pour leurs présentations médiatiques tout en incluant une URL que les journalistes peuvent suivre pour plus d’informations.

Non seulement cette approche centre les canaux médiatiques appartenant à une entreprise dans son activité de sensibilisation, mais elle prend également en charge la création de liens en tant que stratégie d’optimisation des moteurs de recherche (SEO). En alliant les efforts de vos équipes de contenu et de relations publiques, vous rationalisez la création et le déploiement de contenu. Vous faites également doubler et tripler le travail qu’ils faisaient auparavant avec vos actifs. Parlez d’un gain d’efficacité. Le travail n’est pas fait, cependant. Les organisations peuvent amplifier davantage leurs efforts de sensibilisation existants grâce à une utilisation intelligente des médias sociaux.

Contenu social avec un objectif

Il s’avère que les messages de relations publiques créent un contenu naturel sur les réseaux sociaux. Non seulement les points de discussion sont d’actualité et intéressants, mais ils sont également emballés en petits morceaux, de sorte qu’ils sont facilement digestibles pour les journalistes. Au fur et à mesure que l’équipe de contenu publie vos communiqués de presse sur le blog, elle peut également utiliser la messagerie de l’équipe de relations publiques pour partager ce contenu sur les réseaux sociaux.

De plus, votre équipe de contenu peut partager la couverture d’arguments réussis, mais avec une torsion. Plutôt que de simplement créer un lien vers le contenu partagé sur la plate-forme de quelqu’un d’autre, demandez à l’équipe de contenu d’écrire un article rapide sur la couverture à partager sur votre blog. Cette approche comble un vide dans le contenu social, étend la portée de vos médias gagnés tout en gardant l’accent sur vos propres médias.

Courriel, podcasts et plus

Il ne fait aucun doute que votre équipe de contenu travaille sur d’autres initiatives pour diffuser les messages de l’organisation. Comme pour le blog et les médias sociaux, l’équipe de relations publiques peut apporter ses idées et étendre la portée de tout votre contenu produit. Les e-mails, les podcasts, les vidéos et plus encore peuvent servir plusieurs objectifs une fois que les équipes de contenu et de relations publiques travaillent dans le cadre d’une mission partagée.

Qui prend la tête

Qui dirige ces nouvelles initiatives dépend de vos préférences organisationnelles. Ce qui compte le plus, c’est de briser les silos qui séparaient auparavant les équipes de marketing de contenu et les professionnels des relations publiques. Les entreprises qui embauchent des sociétés de relations publiques externes pour renforcer leur équipe de marketing interne bénéficieront également de l’intégration plus complète de ces travailleurs sous contrat.

Chaque fois que vous publiez quelque chose dans le monde numérique, vous êtes en concurrence avec des millions et des millions d’autres personnes qui recherchent la même part de globes oculaires dispersés. Avec quelque chose d’aussi essentiel que le message de votre organisation, vous aurez besoin d’une équipe unifiée de communicateurs travaillant ensemble pour atteindre efficacement votre public.

Auteur : Amy Rosenberg

Dans une vie passée à vendre de l’immobilier, Amy s’est appuyée sur son expérience en marketing pour déplacer des propriétés à prix élevé malgré l’éclatement de la bulle immobilière. Réalisant sa véritable passion, Veracity est née et a depuis guidé un large éventail de clients – des stations balnéaires et des promoteurs immobiliers aux événements technologiques et à but non lucratif… Voir le profil complet ›