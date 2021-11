Comment gagner la guerre de la culture – RedState

S’il y a une expression plus mal utilisée en politique que « guerre des cultures », je ne suis pas tout à fait sûre de ce que c’est.

Apparemment, en tant que conservateurs, nous sommes des « guerriers de la culture », bien que cela semble très étrange, car la nature même du conservatisme est la préservation des idées traditionnelles comme celles qui sont au cœur de la fondation de notre pays et de la Constitution, ainsi que des normes culturelles qui étaient autrefois si répandus. Logiquement parlant, les « guerriers de la culture » ​​sont ceux qui cherchent toujours à changer cette culture traditionnelle en quelque chose de plus progressif.

Mais le progressisme en son cœur est basé sur l’idée de changement, et le progressisme américain moderne est toujours en désaccord avec lui-même parce que le changement est basé sur l’idée que nous devons avoir une classe de victimes afin de les apaiser et de ne pas les offenser. Le résultat est une lutte constante entre les groupes progressistes en lice pour l’influence sur la classe des victimes.

Pour cette raison, vous avez des groupes d’activistes, des méga-entreprises et des marques, et des influenceurs qui essaient sans cesse de s’unir pour jouer le jeu de la politique identitaire. Et à chaque fois, cela semble de plus en plus ridicule.

Avec la consolidation de la politique identitaire progressiste dans à peu près toutes les facettes majeures de la culture américaine, il y a très peu de place dans ces débouchés pour les voix conservatrices individuelles, et encore moins pour leurs groupes. Lorsque la gauche a la capacité d’organiser des manifestations publicitaires et que les médias peuvent mettre la pression sur les médias par une couverture négative et des « vérifications des faits », il est parfois impossible de voir comment le conservatisme peut vraiment survivre culturellement.

Mais nous avons prouvé ici que cela peut être fait et fait avec succès. Les conservateurs de tous bords trouvent des plateformes et font entendre leur voix. Et la gauche a réussi à pousser les parents et les principaux acteurs de l’électorat à remettre en question leurs positions de vote. Le moment n’a jamais été aussi mûr pour que les voix conservatrices fassent appel à ces électeurs et leur donnent quelque chose de nouveau, mais familier et réconfortant.

Nous ne sommes pas aussi exclus des sujets culturels que nous le pensions. Ici à RedState, nous avons régulièrement des rédactions sportives, un dessinateur, plusieurs personnes capables et désireuses de parler des arts et du divertissement, et d’autres domaines culturels d’intérêt qui ne nous intéressent tout simplement pas de la part de nos lecteurs. Mais en tant que personne qui voit le trafic de notre site et surveille quotidiennement les interactions sur les réseaux sociaux, les données montrent clairement qu’il existe un public qui recherche ces choses à partir de sources qu’il aime et auxquelles il fait confiance. Et ils ne font absolument plus confiance aux médias traditionnels et traditionnels pour les couvrir.

Vous n’êtes pas obligé de suivre les anciens modèles. Les réseaux câblés n’ont plus autant d’emprise qu’avant. Comme Brandon l’a dit hier, c’est pourquoi ils se battent si fort contre nous. Les médias sociaux ne représentent pas vraiment les électeurs comme ils le pensent. Les réseaux sportifs saignent le nombre de téléspectateurs alors que leurs ancres se réveillent en faveur de la simple couverture des équipes. Les médias conservateurs ont compris cela et nos voix ont trouvé comment surmonter le black-out de facto sur leurs opinions à l’ère numérique. Ils ont appris à surmonter la censure à laquelle ils sont autrement habitués.

Cela peut être fait de différentes manières. La première peut être d’essayer de trouver un gros donateur comme le font les organisations de gauche. Le problème est que bon nombre de ces donateurs de droite sont plus intéressés par le retour sur investissement que par l’établissement d’un programme.

La deuxième façon de procéder consiste à utiliser des plates-formes individuelles comme Substack, qui se sont jusqu’à présent engagées à autoriser toutes les voix sur leurs plates-formes et à éviter la censure. Il y a déjà plusieurs grands écrivains sur cette plate-forme (moi aussi), et les nombres augmentent. Cependant, un écrivain a généralement besoin de gagner de l’argent, et le meilleur contenu est caché derrière des paywalls, et vous devez payer une grosse somme d’argent à beaucoup de ces paywalls individuels afin d’obtenir un contenu de qualité sous plusieurs angles.

La troisième façon est de faire ce que nous avons commencé à faire ici à RedState. Nous avons un modèle d’abonnement qui met du contenu exclusif que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs derrière un mur payant, mais vous n’avez pas à payer de frais distincts pour lire mes colonnes VIP et celles de Brandon Morse. Vous pouvez payer pour un abonnement et tout lire.

Et par « tous », je veux vraiment dire « tous ». Nous avons un dessinateur. Nous avons des reportages sportifs. Nous avons des critiques de moments culturels comme des émissions de télévision et des films. Nous sommes principalement politiques, mais nous ne craignons pas les nouvelles de tous les coins, parce que vous êtes aussi fatigué que nous le sommes que le grand public les couvre d’un point de vue biaisé.

Ainsi, en vous inscrivant pour devenir membre VIP ici (et en utilisant le code promotionnel « 2022 » pour obtenir 40 % de réduction), vous bénéficiez de toute cette excellente couverture. Vous obtenez toute cette diversité en perspective. Et vous soutenez le journalisme et les voix qui comptent pour vous.