Comment gagner l’Espagne aux États-Unis aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021

Lorsqu’une tâche importante n’est pas accomplie, des conséquences doivent être assumées et celle qui a été traitée par Espagne en ces Jeux Olympiques de Tokyo 2021 c’est très délicat. Même les pires cauchemars n’ont pas envisagé l’option d’affronter États Unis en quarts de finale et que la glorieuse étape de La Familia se terminerait sans possibilité de médaille. Autant l’équipe américaine a montré une certaine faiblesse dans la tournée préparatoire et avec sa défaite face à la France en phase de poules, il est évident que plus ils sont ensemble les automatismes dans leur jeu s’accentuent et ils commencent à carburer en conséquence une équipe. de son niveau.

Leur motivation sera à outrance face à l’Espagne, conscients qu’ils ont été leur grand rival ces dernières décennies et qu’ils peuvent mettre fin à l’air de rébellion mené par Pau Gasol avec ses coéquipiers. Le match joué à Las Vegas avant le début du tournoi donne quelques indices sur ce sur quoi l’équipe espagnole devrait se concentrer si elle a l’intention de frapper. Face à une équipe aussi physique et rapide, la figure d’Usman Garuba peut être décisive pour équilibrer la bataille athlétique et assurer la victoire dans la bataille du rebond, quelque chose de fondamental pour les aspirations des Espagnols. Il sera essentiel d’inscrire un coup extérieur très important et de retrouver Marc Gasol et Pau Gasol au poteau bas, avec la possibilité de distribuer les ballons de la tête et dans la peinture.

Usman Garuba peut être décisif dans la bataille physique du rebond et de la défense

La défense du périmètre par Abalde, Rudy et Clave sera d’une importance capitale. Il ne sera pas facile de créer des défenses à deux en raison de l’accumulation de talent de la part de l’équipe américaine, il faudra donc avoir confiance que tous ces joueurs sont efficaces pour remonter les lignes et peuvent voler des ballons. Ricky Rubio jouera un rôle prédominant tant en défense qu’en attaque et devra être beaucoup plus clairvoyant en attaque qu’il ne l’a fait contre la Slovénie. La France a montré la voie et a mis en évidence les lacunes d’une équipe qui peut souffrir avec un centre dominant devant et avoir des problèmes pour faire circuler le ballon et jouer avec confiance si les tirs extérieurs ne rentrent pas.