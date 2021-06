Comment gagner sa vie avec une crypto-monnaie de trading

in

Avis de non-responsabilité : il ne s’agit pas de conseils financiers. Je ne suis pas un expert. Et vous devriez faire vos propres recherches.

Le Far West était autrefois Internet. Mais Internet a été domestiqué. Nous l’avons sous contrôle. Pour la plupart. Mais il y a une nouvelle frontière à conquérir. Et son nom est crypto-monnaie.

Il n’y a que dans le Far West qu’on peut gagner beaucoup d’argent. Si la société l’a déjà résolu, pourquoi ont-ils besoin de vous ?

Chaque génération a une industrie comme celle-ci. Une industrie qui change le monde et enrichit de nombreuses personnes. À un moment donné, c’était la ruée vers l’or en Californie. À une autre époque, c’était la ruée vers le pétrole dans le Midwest et le Texas. Aujourd’hui, c’est une crypto-monnaie.

Mais il y aura un moment dans le futur où l’opportunité disparaîtra. D’ici là, pas mal de gens l’auront compris. Ne perdez pas cette opportunité.

Des gens vraiment intelligents ont créé des projets dans cette industrie qui les ont transformés en milliardaires. Bien sûr, beaucoup d’argent semble bien, mais vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste des fusées pour couvrir vos frais de subsistance. Bon sang, même un clown comme moi peut le faire.

Avant d’entrer dans les détails des crypto-monnaies, commençons par les frais de subsistance. Vous devez les garder aussi bas que humainement possible.

N’achetez pas des choses dont vous n’avez pas besoin. Économisez de l’argent dans la mesure du possible. Et vivez avec modération.

J’ai fait plus d’un an de salaire avec ce dernier cycle de marché. Et je n’ai rien fait d’autre que payer des dettes et payer des factures. Si vous traitez les crypto-monnaies comme un ticket de loterie pour acheter des jouets, vous finirez par perdre.

Je vis dans une ville dont vous n’avez jamais entendu parler. Dans un état que la plupart des gens ne savent pas épeler. Tennessee si vous êtes curieux. Je ne vis pas comme un roi.

Mais en fin de compte, je n’ai pas eu à faire un travail misérable depuis 2020. Et cela, honnêtement, a été une bénédiction. Et toi, mon ami, tu peux aussi avoir cette bénédiction.

La crypto-monnaie est une nouvelle technologie. Bitcoin n’est apparu qu’en 2009. Un peu plus d’une décennie d’histoire. Mais c’est encore de l’histoire. Et vous pouvez étudier ce qui s’est passé dans le passé pour prédire ce qui se passera dans le futur. Ce ne sont pas des gens de science-fiction.

Vous pouvez commencer par un aperçu du niveau de la surface. En général, c’est ainsi. Il y a des cycles massifs où il y a une action folle des prix. Cela se produit lorsque Bitcoin a un événement de réduction de moitié, une course haussière augmentera le prix dans un an environ. Et puis tout s’écroule. Juste pour que ça se reproduise.

Bull run – jargon crypto pour une période d’augmentation des prix.

C’est un peu simplifié, mais vous voyez l’idée. Étudiez le prix précédent du bitcoin et obtenez une idée approximative du moment où les choses se passeront.

Cela peut prendre quelques jours voire quelques semaines. En général, plus il y en a, mieux c’est. Recherchez tout ce que vous pouvez. La connaissance n’est pas seulement le pouvoir. Mais c’est l’outil que vous pouvez utiliser pour vivre une vie libre.

Et lorsque vous avez cette stratégie en place, respectez-la. Ne soyez pas gourmand et déplacez le poteau de but. J’ai perdu beaucoup d’argent en faisant ça.

“Si Bitcoin atteint le prix X, j’aurai près de 20 000 $ et je pourrai payer mon hypothèque.”

Tenez-vous en à ce plan. Ne commencez pas à penser « peut-être que je peux le prendre un peu plus longtemps. Peut-être que je peux tripler mon prix cible initial ! ”

La cupidité vous tuera.

Tenez-vous en à votre plan initial.

Et avant que quelqu’un ne fasse l’accusation, non, je ne viens pas d’une famille aisée. J’ai été élevé par une mère célibataire et j’ai découvert les crypto-monnaies lorsque j’étais un étudiant en faillite.

J’ai commencé à acheter des crypto-monnaies avec l’argent qu’il me restait. Et ce n’était pas grand-chose. Généralement moins de 100 $ par mois. Parfois un peu plus, parfois un peu moins.

Mais il est important d’avoir au Rappelez-vous quand j’ai commencé à faire cela, après le krach de 2018. Alors que la plupart des gens paniquaient, je mettais chaque dollar disponible dans cet espace. Et cela a fonctionné mieux que je ne pouvais l’imaginer.

Il s’agit d’une stratégie connue sous le nom de moyenne des coûts en dollars. Où vous investissez normalement de l’argent quel que soit le prix. Sachant que cela peut augmenter à l’avenir.

C’était encore un espace volatile à l’époque. Parfois, mon investissement a baissé de 70% en une semaine. D’autres fois, il passerait à 100 % en quelques jours seulement.

Mais j’ai continué à faire du shopping tous les mois. J’avais mes limites de vente. Et je suis resté avec eux. Et cela a fait une différence.

Lorsqu’une corrida arrive et que tout commence à aller sur la lune, tout projet encore vivant l’accompagne pratiquement.

Mais nous devons parler de la façon de trouver de bons projets dans lesquels investir. Parce que rester avec Bitcoin ou Ethereum n’est pas nécessairement l’option pour tout le monde.

Surtout quand vous travaillez avec aussi peu d’argent que moi, vous voulez trouver des projets qui ont plus de potentiel d’amélioration.

En règle générale, plus le projet est petit, plus il y aura de profit potentiel à l’avenir.

Cela ne veut pas dire que n’importe quel petit projet vous rendra riche. Cette industrie est connue pour ses escroqueries. Mais un bon petit projet vous rapportera beaucoup plus d’argent que le bitcoin n’en gagnera jamais.

Vous devez presque vous considérer comme un investisseur providentiel. Vous recherchez un ou deux projets qui ont le potentiel d’augmenter de 1000%. Et il y en a plus que vous ne le pensez.

L’une des grandes idées à comprendre est que la survie est la prospérité. L’industrie de la cryptographie peut être brutale.

Si un projet de crypto-monnaie a traversé une course haussière et un marché baissier, alors il a un certain poids derrière lui. C’est probablement légitime.

Donc, si vous pouvez trouver un de ces projets auquel vous pouvez simplement survivre, vous avez peut-être trouvé un bon investissement.

Mais l’âge n’est pas nécessairement une bonne crypto-monnaie. Il y a trois éléments d’un bon investissement en crypto-monnaie. Si vous laissez tomber l’un de ces trois, ne mettez pas un centime dessus.

Produit du travail

Ce projet fait-il vraiment quelque chose ? Je sais que cela peut sembler choquant. Mais de nombreux projets de crypto-monnaie ne résolvent rien. Ils ne résolvent pas un problème. Ce ne sont vraiment que des zéros et des uns sur Internet.

Si vous pensez même à investir de l’argent dans quelque chose, vous devriez pouvoir l’utiliser d’une manière ou d’une autre.

Bitcoin est une réserve de valeur. Ethereum vous permet de créer des applications décentralisées. Uniswap vous permet d’échanger des crypto-monnaies sans intermédiaires. Toutes ces valeurs sont des valeurs sûres.

Équipe compétente

Les crypto-monnaies n’apparaissent pas de nulle part. De vraies personnes les fabriquent. Pour prédire l’avenir d’une crypto-monnaie, regardez les personnes qui la construisent.

L’une des principales raisons pour lesquelles j’ai investi dans BAT est que le créateur du plus grand langage de programmation est en train de le construire.

À part le bitcoin, vous ne feriez pas confiance à une crypto-monnaie avec un créateur anonyme.

Utilisateurs actifs

Est-ce que de vraies personnes l’utilisent ? Si ce projet a une chance de survie, il aura besoin de fervents croyants dans sa communauté.

Si une crypto-monnaie est assez bonne pour créer une communauté, elle peut survivre à peu près à tout ce qui se passe avec son prix.