Comment gagner un bonus de bienvenue par carte de crédit de manière responsable

Les bonus de bienvenue par carte de crédit sont un excellent moyen d’augmenter rapidement le solde de vos points, miles ou récompenses. Mais presque toutes les offres de bienvenue sont assorties d’une condition préalable pour dépenser une somme d’argent spécifique dans un certain laps de temps.

Cela peut être une expérience quelque peu intimidante de dépenser cette somme d’argent dans un court laps de temps, mais avec un peu de planification, c’est assez simple à réaliser.

Select analyse les différentes façons dont vous pouvez gagner un précieux bonus de carte de crédit, sans trop dépenser ni trop vous étirer.

Comment gagner un bonus de bienvenue par carte de crédit sans trop dépenser

Lors de la souscription d’une nouvelle carte de crédit, le bonus de bienvenue est généralement l’avantage le plus précieux de la carte au cours de la première année. Il est donc important d’atteindre le seuil dans le délai imparti.

Cependant, il est tout aussi important de ne pas faire d’achats que vous ne feriez pas normalement pour simplement répondre à l’offre de bonus. C’est l’équivalent de dépenser un dollar pour gagner quelques centimes.

Donc, avant d’obtenir cette prochaine carte de crédit, il est essentiel d’essayer de planifier votre inscription lorsque vous avez de nombreuses dépenses à venir. Mais si vous rencontrez toujours des difficultés à respecter les exigences de dépenses minimales, voici quelques idées sur la façon dont vous pouvez gagner ce prochain bonus de manière responsable :

Utilisez-le sur tous les achats

Au quotidien, vous pouvez effectuer un ou plusieurs petits achats. Qu’il s’agisse d’une tasse de café ou de faire le plein d’essence, chaque achat peut rapidement vous aider à vous rapprocher de l’obtention du bonus de la carte.

Même si ces achats sont petits, ils peuvent rapidement s’accumuler avec le temps. La meilleure stratégie à suivre est donc d’éliminer toutes les autres cartes de votre portefeuille pendant que vous travaillez vers le seuil de dépenses minimum. Pensez également à l’ajouter pour payer vos abonnements récurrents.

Communiquez avec votre assurance auto et habitation pour voir si vous pouvez payer à l’avance

De nombreux assureurs vous permettront de payer votre prime à l’avance, et parfois ils vous donneront même un tarif réduit lorsque vous le faites.

Ainsi, si vous disposez des fonds disponibles pour payer vos primes d’assurance à l’avance, cela peut rapidement vous aider à vous rapprocher de votre bonus de bienvenue.

Payer votre loyer ou votre hypothèque

Payer votre facture de logement avec une carte de crédit peut sembler étrange, mais cela peut se faire en quelques étapes simples.

Si vous êtes locataire, contactez votre propriétaire pour savoir s’il accepte les paiements par carte. S’ils acceptent les cartes de crédit, ils peuvent percevoir un supplément de 2 à 3 %. Dans le cas d’une offre de bienvenue, cela peut valoir la peine de payer les frais.

Si vous êtes propriétaire de votre maison mais que vous avez une hypothèque, envisagez d’utiliser un service de paiement de factures par carte de crédit comme Plastiq. Pour des frais de 2,85%, la société émettra un chèque directement à votre prêteur et débitera votre carte de crédit.

Les dépenses des amis et de la famille peuvent aider

Si vous avez des amis ou des membres de la famille de confiance qui ont des dépenses importantes dans un proche avenir, demandez-leur s’ils accepteraient de payer avec votre carte ou une carte d’utilisateur autorisé.

Par exemple, si vous connaissez (et faites confiance) à quelqu’un qui achète un nouvel iPhone, vous pouvez payer son téléphone et lui faire rembourser par chèque, espèces ou une application de paiement comme Venmo, Zelle ou PayPal.

Payez vos impôts

Si vous devez des impôts, il existe plusieurs façons de payer avec une carte de crédit. Cependant, si vous devez un montant important, le paiement avec une carte n’est conseillé que si vous disposez des fonds nécessaires pour payer le relevé immédiatement, ou en le mettant sur une carte APR d’introduction à 0%.

Il existe quelques réparateurs que vous pouvez utiliser pour payer vos impôts. Le moins cher, PayUSATax, facture actuellement 1,96% pour traiter le paiement par carte de crédit. Vous pouvez voir les trois options différentes ici.

Sur mes impôts de 2021, par exemple, je devais un montant que je ne me sentais pas à l’aise de payer d’avance. Par conséquent, j’ai payé mes impôts en utilisant la carte de crédit Capital One SavorOne Cash Rewards, car la carte offre un TAP de lancement de 0% pour les 15 premiers mois d’ouverture de votre compte (14,99% – 24,99% variable par la suite). J’ai payé les frais de 1,96 %, mais avec l’offre de bienvenue de 200 $ après avoir dépensé 500 $ ou plus au cours des trois premiers mois d’abonnement à la carte, j’ai quand même pris l’avantage.

Au fur et à mesure que j’effectue des paiements sur mon solde au cours des 15 prochains mois, je rembourserai le solde en totalité à la fin de la période d’introduction à 0%-APR, ou je peux utiliser une autre carte de crédit de transfert de solde pour prolonger ma période de remboursement.

Frais de scolarité et/ou services de garde

Les frais de scolarité et les services de garde continuent d’augmenter, sans aucun signe de ralentissement. Mais avant de payer votre prochaine facture, vérifiez si votre école ou votre garderie accepte les cartes de crédit.

S’ils le font, cela pourrait facilement vous faire dépasser le seuil de dépenses sur de nombreuses cartes de crédit.

S’ils ne le font pas, vous pouvez envisager d’utiliser un service de paiement de factures par carte de crédit comme Plastiq, mais les frais de 2,85 % peuvent être difficiles à supporter avec un achat important comme celui-ci.

Acompte sur une voiture

Si vous êtes sur le marché pour acheter un véhicule et prévoyez le faire auprès d’un concessionnaire automobile, vous pouvez parler avec le service de financement pour voir si vous pouvez effectuer l’acompte au moyen d’une carte de crédit.

Certains concessionnaires automobiles hésitent à accepter les paiements par carte de crédit en raison des rétrofacturations et des frais de traitement absorbants, mais vous pourrez peut-être négocier un paiement par carte dans le cadre de la transaction.

Remboursements FSA/HSA

Si vous utilisez un compte de dépenses flexible (FSA) ou un compte d’épargne-santé (HSA) pour financer vos achats liés aux soins de santé, ils peuvent vous délivrer une carte de débit avec laquelle dépenser.

Bien que la carte de débit soit pratique, vous pouvez facilement utiliser votre carte de crédit personnelle pour ces dépenses. Ensuite, soumettez vos reçus de soins pour remboursement et payez votre carte de crédit avec l’argent de votre chèque de remboursement.

Dons de bienfaisance

Si vous souhaitez une simple déduction fiscale et que vous avez choisi de faire un don à une organisation à but non lucratif vérifiable, vous pouvez utiliser votre carte de crédit pour faire un don.

Certaines organisations à but non lucratif préfèrent ne pas recevoir de dons par carte de crédit car elles doivent engager des frais, vous pouvez donc envisager d’utiliser un service de paiement de factures.

Meilleures offres de bienvenue disponibles

Carte Chase Sapphire Preferred®

Récompenses

50 $ de crédit d’hôtel Ultimate Rewards annuel, 5X points sur les voyages achetés via Chase Ultimate Rewards®, 3X points sur les repas, 2X points sur tous les autres achats de voyage, 5X points sur les trajets Lyft jusqu’en mars 2022 et 1X points sur tous les autres achats

Bonus de bienvenue

Gagnez 60 000 points bonus après avoir dépensé 4 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte

Cotisation annuelleIntro APRTarif régulier

15,99 % à 22,99 % variable sur les achats et les transferts de solde

Frais de transfert de solde

Soit 5 $ ou 5 % du montant de chaque transfert, selon le plus élevé des deux

Frais de transaction à l’étrangerCrédit nécessaire

Chase Freedom Unlimited®

Récompenses

Obtenez une remise en argent de 5 % sur les achats à l’épicerie (hors achats Target® ou Walmart®) jusqu’à 12 000 $ dépensés la première année, une remise en argent de 5 % sur les voyages achetés via Chase Ultimate Rewards®, 3 % sur les achats en pharmacie et sur les repas (y compris les services de plats à emporter et de livraison éligibles) et 1,5% de remise en argent sur tous les autres achats

Bonus de bienvenue

200 $ de remise en argent après avoir dépensé 500 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte

Cotisation annuelleIntro APR

0% les 15 premiers mois à compter de l’ouverture du compte sur les achats

TAEG régulier

14,99 % à 24,74 % variable sur les achats et les transferts de solde

Frais de transfert de solde

Soit 5 $ ou 5 % du montant de chaque transfert, selon le plus élevé des deux

Frais de transaction à l’étranger

3% de chaque transaction en dollars américains

Crédit nécessaire

La Platinum Card® d’American Express

Sur le site sécurisé d’American Express

Récompenses

Gagnez des points 10X sur les achats éligibles avec la carte dans les restaurants du monde entier et lorsque vous faites de petits achats aux États-Unis, jusqu’à 25 000 $ en achats combinés, au cours de vos 6 premiers mois d’adhésion à la carte, 5X points sur les vols réservés directement avec les compagnies aériennes ou avec American Express Voyages (à compter du 1er janvier 2021, cela s’applique jusqu’à 500 000 $ par année civile), 5X points sur les hôtels prépayés réservés avec American Express Travel, 1X points sur tous les autres achats

Bonus de bienvenue

100 000 points Membership Rewards® après avoir dépensé 6 000 $ dans les 6 mois suivant l’ouverture du compte

Frais annuelsIntro APRRegular ARPfrais de transfert de soldeFrais de transaction à l’étrangerCrédit nécessaire

Carte de crédit Ink Business Cash®

Récompenses

Gagnez 5 % de remise en argent sur les premiers 25 000 $ dépensés en achats combinés dans les magasins de fournitures de bureau et sur les services Internet, câble et téléphone chaque année d’anniversaire du compte (puis 1 %); 2 % de remise en argent sur les premiers 25 000 $ dépensés en achats combinés dans les stations-service et les restaurants chaque année anniversaire du compte (puis 1 %); 1% de remise en argent sur tous les autres achats

Bonus de bienvenue

Gagnez 750 $ de bonus en espèces après avoir dépensé 7 500 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte

Cotisation annuelleIntro APR

0% les 12 premiers mois à compter de l’ouverture du compte sur les achats ; N/A pour les transferts de solde

TAEG régulier

13,24 % à 19,24 % variable

Frais de transfert de solde

Soit 5 $ ou 5 % du montant de chaque transfert, selon le plus élevé des deux

Frais de transaction à l’étrangerCrédit nécessaire

Carte de crédit Ink Business Unlimited®

Récompenses

Gagnez 1,5% de remise en argent sur chaque achat effectué pour votre entreprise

Bonus de bienvenue

Gagnez 750 $ de bonus en espèces après avoir dépensé 7 500 $ en achats au cours des 3 premiers mois suivant l’ouverture du compte

Cotisation annuelleIntro APR

0% les 12 premiers mois à compter de l’ouverture du compte sur les achats ; N/A pour les transferts de solde

TAEG régulier

13,24 % à 19,24 % variable

Frais de transfert de solde

Soit 5 $ ou 5 % du montant de chaque transfert, selon le plus élevé des deux

Frais de transaction à l’étrangerCrédit nécessaire

En bout de ligne

Un bonus d’inscription d’une carte de crédit est un excellent moyen d’obtenir un rabais non imposable sur vos dépenses. Cependant, il peut parfois être écrasant d’essayer d’atteindre le seuil de dépenses du bonus de bienvenue. Mais avec un peu de planification, et peut-être un peu d’aide de la part de vos amis et de votre famille, vous pouvez rapidement gagner votre bonus sans accumuler de dettes de carte de crédit.

