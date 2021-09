Comment gagner une tonne d’argent

Capture d’écran : Bandai Namco / Kotaku

Tales of Arise est un grand RPG qui aime faire augmenter chaque numéro, à l’exception du montant sur votre compte bancaire. Conformément à la tradition des séries, l’économie de Tales of Arise est basée sur gald, qui est une sorte de jeu sur «l’or», mais au lieu d’un «o», ils ont … oh, vous comprenez? D’accord, cool. Si vous vous en tenez à l’histoire, vous constaterez que Gald est assez difficile à trouver dans Tales of Arise. Voici comment devenir (et rester) riche dans votre quête pour voir le plus grand nombre d’entre eux.

Vendez votre armure.

Au fur et à mesure de votre progression, vous découvrirez de nouveaux ensembles d’armures, chacun étant meilleur que son homologue de niveau inférieur dans chaque statistique. Vous n’avez plus besoin de votre ancien équipement. Jetez-le.

Ne vendez pas vos armes.

Cela dit, vous devrez garder vos armes. La plupart des armes pouvant être fabriquées dans le jeu sont finalement disponibles dans une option “raffinée” (c’est-à-dire plus forte), qui nécessite la version de base dans le cadre de sa recette. Si vous voulez ces armes plus puissantes, vous finirez par devoir payer deux fois pour les moins puissantes – une fois lorsque vous les avez utilisées pour la première fois, et une fois de plus lorsque vous voulez les utiliser comme rien de plus qu’une ressource d’artisanat.

Combattez tous les géants.

Chaque quête secondaire de Tales of Arise vous donne du courage, mais les très gros butins viennent combattre des géants – des monstres massifs de la taille d’un boss qui apparaissent dans les donjons que vous avez déjà explorés. Au début et au milieu du jeu, chaque quête secondaire liée à un géant vous récompensera 5 700 gald par pop. Plus tard, vous obtiendrez 12 600 pièces.

Le premier semble assez proche du début, mais vous serez gravement sous-évalué et n’aurez aucune chance. Vous rencontrerez votre premier sur la route entre Calaglia et Cyslodia. Il y en a une vingtaine dans le jeu. Quelques conseils pour gagner :

Vérifiez leur élément en maintenant L1. Changez vos Artes pour inclure des mouvements qui vous donnent un double bonus de dégâts. (Donc, s’ils sont du feu, équipez-vous de l’eau. S’ils sont de la terre, de l’air. Et ainsi de suite.) De plus, désactivez tous les sorts de votre groupe auxquels le géant serait résistant.Utilisez des bouteilles de vie pour revivre. Les gels à l’orange coûtent plus cher que les bouteilles de vie. Si vous êtes vraiment dans l’intérêt de pincer des centimes, utiliser des bouteilles de vie, plutôt que votre précieuse réserve de points de guérison, est mieux dans l’ensemble. Ou vous pouvez simplement vous rendre rapidement dans un camp après le combat.Retirez d’abord les sous-fifres. C’est la règle d’or des combats de boss : sortir la chair à canon avant de se concentrer sur le gros. Cette tactique est utile car elle rendra la bataille moins ennuyeuse, oui, mais aussi parce que cela peut charger vos attaques de boost, que vous pouvez ensuite déclencher rapidement sur le géant.

Achetez intelligemment.

Au cours de votre exploration, vous ne manquerez pas d’articles de restauration : gels de pomme, gels de citron, bouteilles de panacée, bouteilles de vie, etc. Les gels d’orange, les gels d’ananas et d’autres objets qui restaurent vos points de guérison (une réserve partagée entre votre équipe et utilisée pour les sorts de guérison) sont moins courants. Dans les magasins, dépensez votre argent pour ceux-ci.

Vendez vos articles de base.

Lorsque vous visitez un magasin, vous verrez une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez vendre les « articles de base », qui sont des plaques d’identité de soldat, des morceaux de ressources brutes, etc., que vous avez récupérés comme récompenses de combat. Il n’y a pas de petits caractères ici. Vous n’avez pas besoin de ce genre de choses. Vendez simplement en masse.

rappeur de la ferme.

Une fois que vous aurez atteint la région d’Elde Menancia, vous débloquerez le mini-jeu agricole. Après avoir réussi quelques cycles de ferme, vous pourrez commencer à cultiver du rappig, un hybride cauchemardesque d’un lapin et d’un cochon. (Oui, le Dr Moreau semble exister dans Contes.) Vous n’avez pas besoin de retourner à Menancia pour gérer votre ferme. Vous pouvez y accéder via le vendeur qui vit comme par magie dans chaque camping.

Remplissez les cinq emplacements avec rappig. Ensuite, lorsqu’ils sont prêts pour l’agriculture (généralement indiqué par Law, membre de votre groupe, vous invitant à vérifier la ferme), retournez, prenez le transport et revendez-le directement au vendeur. Le timing fonctionne pour que vous puissiez plus ou moins mettre en place votre agriculture au début du donjon, puis faire le donjon, puis revenir et faire une vente. La viande de rappig crue coûte 250 pièces, et vous en obtenez facilement cinq ou dix sur chaque cycle d’élevage : en d’autres termes, 2 500 gallons pour, essentiellement, aucun travail.

Vous pouvez également gagner de la gald en vendant du poisson, mais aussi foutre le mini-jeu de pêche.

Tricher. Téléchargez le DLC.

Nous savons tous que les systèmes de paiement pour gagner sont sordides dans les jeux multijoueurs, mais si vous n’avez pas de tels scrupules, il existe un système d’argent rapide dans Tales of Arise.

Le pack d’objets premium de Tales of Arise, qui est inclus avec les éditions non standard du jeu et se vend au prix de 10 $ au coup par coup, est livré avec un tas de choses destinées à minimiser la mouture du jeu. En appuyant sur quelques boutons, vous pouvez instantanément vider 500 000 gallons dans vos coffres. Mettons cela en perspective : selon le suivi des statistiques du jeu, au cours de mon fichier de sauvegarde de plus de 40 heures, j’ai gagné un total de 470 675 gallons. C’est vrai : même mon plus gros chiffre est inférieur à ce que vous pouvez obtenir avec le contenu téléchargeable en option.