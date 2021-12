Si vous avez plusieurs consoles Nintendo Switch chez vous, vous vous demandez peut-être s’il est possible de partager un jeu entre les deux systèmes. Les jeux physiques peuvent être échangés, mais les jeux numériques restent techniquement connectés au compte Nintendo et à la console Switch sur lesquels ils ont été achetés. Si vous achetez un jeu numérique sur un seul commutateur, il est logique que vous souhaitiez le partager, par exemple, sur le commutateur de votre enfant pour qu’il puisse y jouer. Mais Gameshare est-il possible ?

Techniquement, il n’y a pas de service officiel de partage de jeux sur les consoles de Nintendo. Cependant, une solution de contournement vous permet d’accéder à vos jeux Switch numériques à partir d’un autre Switch, vous pouvez donc les partager techniquement. Vous aurez juste besoin de considérer les risques avant de le faire. Et pour l’amour de Mario, vous ne devriez activer cette capacité qu’avec quelqu’un en qui vous avez confiance.

Gameshare sur Switch Ce que vous devez savoir

Il y a une console principale et une console secondaire: lors du partage de jeux entre deux consoles, l’une sera marquée comme console principale et l’autre comme console secondaire.

Les consoles principales peuvent accéder à tout en ligne ou hors ligne: La console principale continuera à fonctionner comme d’habitude, pouvant jouer à des jeux numériques et physiques à tout moment.

Le commutateur secondaire a toujours besoin d’un accès Internet pour jouer à des jeux: Le commutateur secondaire ne peut pas être utilisé en déplacement pour jouer à des jeux numériques à moins qu’il ne dispose d’une connexion Internet.

Cela fonctionne sur n’importe quel appareil Switch : Que vous utilisiez le Switch d’origine, le modèle Switch OLED ou le Switch Lite, cette méthode fonctionnera.

Une seule personne peut accéder aux jeux à un moment donné: Chaque fois qu’un jeu est ouvert, Nintendo vérifie en ligne pour s’assurer que le logiciel est la propriété. Vous ne pourrez pas jouer à des jeux numériques sur un commutateur secondaire si votre compte voit actuellement qu’un autre commutateur y joue. Cela signifie également que vous ne pouvez pas jouer simultanément au même jeu en utilisant cette méthode.

Le partage de jeu ne vous permet pas de jouer en coopération: Si votre objectif principal est de pouvoir jouer ensemble, cela ne fonctionnera pas. Comme mentionné précédemment, un seul Switch peut accéder à un jeu à la fois. Pour jouer ensemble, vous devrez acheter la même copie d’un jeu et jouer en ligne à partir de vos propres consoles Switch en utilisant vos propres comptes Nintendo, ou vous devrez vous rassembler autour du même Switch et jouer localement.

Cette méthode nécessite que vous partagiez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Nintendo avec quelqu’un d’autre: Évidemment, il y a toujours des risques à partager vos informations personnelles avec d’autres. Ne partagez pas avec quelqu’un qui pourrait profiter de vous. C’est une possibilité réelle d’être définitivement expulsé de votre compte parce que quelqu’un d’autre l’utilise ou constate qu’il a ajouté des dépenses à votre compte.

Ne supprimez pas votre profil utilisateur sur le commutateur d’origine: Si vous supprimez votre profil d’utilisateur Nintendo Switch sur la Switch d’origine, vous effacerez également toutes les données de sauvegarde stockées localement sur votre console.

Un abonnement Nintendo Switch Online vous permet de restaurer certains jeux: Si vous avez un abonnement Nintendo Switch Online, les jeux qui utilisent le système de sauvegarde cloud peuvent être restaurés sur le Switch d’origine.

Certains titres Switch ne prennent pas en charge les sauvegardes dans le cloud: En ce qui concerne les jeux qui ne prennent pas en charge les sauvegardes dans le cloud, vous perdrez vos données de jeu si vous changez votre console principale pour un autre appareil.

Si vous avez pris en compte tous les risques et que vous souhaitez toujours continuer, vous pouvez désormais activer « Gameshare » sur Nintendo Switch

Pour partager des jeux sur Switch, vous devez avoir accès à Internet, un compte d’utilisateur Nintendo et un jeu numérique à partager. Ce sont les étapes que vous devrez suivre. Nous allons plonger dans le processus pour chacun tout au long de ce guide.

Acheter un jeu numérique

Désinscrire votre Switch en tant que console principale

Faire de l’autre Switch la console principale

Reconnectez-vous sur le premier Switch

1. Achetez un jeu numérique avec votre compte Nintendo

Si vous avez déjà un jeu numérique sur votre Switch que vous souhaitez partager, vous pouvez ignorer cette première section.

Sélectionnez le Icône Nintendo eShop depuis le menu principal.

Votre système vous demandera sur quel compte cet achat sera effectué. Cliquez sur votre compte.

Source : iMore

Maintenant que la boutique est ouverte, sélectionner et acheter un jeu. Tout jeu acheté sur le Nintendo eShop sera un téléchargement numérique.

Source : iMore

Le jeu commencera automatiquement à se télécharger. Vous pouvez vérifier sa progression à partir du menu principal. Maintenant que vous avez un jeu numérique que vous souhaitez partager, vous pouvez passer à la prochaine série d’étapes.

2. Désinscrire votre Switch en tant que console principale

Une fois de plus, entrez le Boutique en ligne Nintendo

Sélectionnez le icône de profil utilisateur dans le coin supérieur droit.

Source : iMore Sélectionnez votre nom de profil.

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Se désinscrire sous où il lit la console principale.

Source : iMore Select Se désinscrire encore. Cela fera de votre console la console secondaire.

Entrez votre le mot de passe.

Source : iMore

Sélectionner d’accord.

Source : iMore

Une fois cela fait, il est temps de passer à l’autre console Switch.

3. Faites de l’autre Switch votre console principale

Sur un deuxième Switch ou Switch Lite, sélectionnez Les paramètres du système depuis l’écran principal.

Faites maintenant défiler jusqu’à Utilisateur.

Source : iMore Select Ajouter un utilisateur.

Choisir Créer un nouvel utilisateur.

Source : iMore Choisissez n’importe quoi icône vous souhaitez associer ce compte utilisateur.

Choisissez maintenant votre surnom. Peu importe les icônes ou les surnoms que vous associez à ce compte d’utilisateur. Ils n’ont pas besoin de correspondre ou quoi que ce soit.

Source : iMore Lorsque vous avez terminé d’entrer votre nom, appuyez sur la + ou sélectionnez OK.

Sélectionner d’accord.

Source : iMore Select Associer un compte Nintendo.

Entrer le Informations de connexion nécessaire pour le même compte Nintendo utilisé sur l’autre Switch.

Source : iMore

Choisir Lien.

Sélectionner d’accord.

Source : iMore

Maintenant, cet appareil sera enregistré en tant que console principale. Vous pouvez retélécharger le jeu numérique acheté sur la première console. Suivez la prochaine série d’étapes pour le faire.

4. Reconnectez-vous sur le premier Switch

Maintenant que votre compte est sur un autre Switch, sélectionnez le Boutique en ligne Nintendo logo.

Entrez votre le mot de passe pour vous reconnecter à votre compte Nintendo

Source : iMore Cliquez sur votre icône de profil utilisateur dans le coin supérieur droit.

Faites défiler jusqu’à Retélécharger.

Source : iMore

Télécharger tous les jeux auxquels vous voulez jouer à partir de ce menu.

Source : iMore

Cela vous permet de jouer à nouveau à vos jeux. N’oubliez pas qu’une seule console peut jouer à un jeu numérique à la fois lorsqu’il y a une console principale et une console secondaire.

Comment Gameshare sur Nintendo Switch

Le partage de jeux permet de réduire les coûts de tous ces jeux coûteux. Assurez-vous simplement de prendre en compte les risques associés au partage de votre compte Nintendo Switch avec plusieurs consoles.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.