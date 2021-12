Comment garder certaines de vos données Twitter à l’écart des annonceurs

En avril 2020, Twitter a commencé à partager davantage de vos informations avec les annonceurs. L’avis est venu via une notification plutôt étrange qui disait « votre capacité à contrôler les mesures publicitaires des applications mobiles a été supprimée » – ce qui signifiait essentiellement que Twitter partageait maintenant des données telles que les publicités que vous avez consultées ou avec lesquelles vous avez interagi, ainsi que l’identifiant de suivi pour ton téléphone. Auparavant, vous pouviez désactiver cela – plus maintenant. (Sauf si vous vivez dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni, où il existe des protections supplémentaires.)

Twitter a supprimé certaines de ses protections de la vie privée en avril 2020.

Bien que cette protection ait été supprimée, il existe encore quelques outils de confidentialité disponibles qui peuvent vous donner au moins une certaine mesure sur la quantité de vos données partagées avec les annonceurs. Si vous êtes préoccupé par la confidentialité, cela vaut la peine de prendre quelques minutes pour les trouver et les désactiver.

Il existe une seule page sur le Web où vous pouvez trouver de nombreux paramètres, appelée la page « Personnalisation et données ». Malheureusement, cette page ne semble plus être disponible sur l’application mobile. Ainsi, bien que nous discutions initialement des paramètres tels qu’ils se trouvent sur la page Web, je vous expliquerai également comment accéder à chaque fonctionnalité sur mobile. (Pour accéder à l’un des paramètres mobiles, vous commencerez toujours par appuyer sur votre icône personnelle dans le coin supérieur gauche.)

La page « Personnalisation et données » vous permet de désactiver certains accès des annonceurs à vos données.

Désactiver la personnalisation des annonces

Sur la page « Personnalisation et données », vous trouverez plusieurs paramètres de publicité qui autorisent Twitter à « personnaliser davantage » votre publicité en utilisant des informations basées sur votre « identité déduite », votre emplacement ou d’autres facteurs. (Allez-y et lisez toutes les descriptions – elles valent la peine d’être connues.) Vous pouvez choisir d’activer l’un de ces paramètres si vous le souhaitez, mais sinon, utilisez la bascule en haut de la page pour désactiver tous les paramètres sur le page.

Si vous utilisez l’application mobile :

Recherchez « Annonces personnalisées » en accédant à Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Préférences pour les annonces. Recherchez « Personnaliser en fonction de votre identité présumée » en accédant à Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Activité hors Twitter. J’ai été » en accédant à Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Informations de localisation Trouvez « Autoriser l’utilisation des sites où vous voyez du contenu Twitter sur le Web » en accédant à Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Activité hors Twitter Trouvez « Autoriser des informations supplémentaires partage avec des partenaires commerciaux » en allant dans Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Partage de données avec des partenaires commerciaux Trouvez « Personnaliser en fonction de l’emplacement précis » (qui n’est pas disponible dans les paramètres Web) en allant dans Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Information de Lieu

Voir vos données Twitter

Si vous souhaitez aller un peu plus loin, et vérifier les autres données que Twitter connaît sur vous (et éventuellement en supprimer au moins une partie), descendez en bas de la page « Personnalisation et données » et cliquez sur « Voir vos données Twitter. Consultez tous ces sujets ; vous pourriez être surpris par certaines des informations qui s’y trouvent. Voici un bref résumé de chacun (ainsi que des instructions si vous utilisez l’application mobile).

Compte. Ce sont toutes des choses de base, comme votre nom, votre tranche d’âge, si vous avez un compte vérifié et quelles autres langues vous parlez. (J’ai été amusé de constater que Twitter pense que je parle allemand. D’accord, Twitter, peu importe.) Dans l’application mobile : Paramètres et confidentialité > Compte > Informations sur le compte

Historique du compte. Celui-ci contient deux zones distinctes : une liste des autres comptes qui ont accès à votre compte et une liste des endroits où vous êtes allé. C’est une bonne idée de vérifier le premier pour voir s’il y a des services qui ont accès à votre compte et qui ne devraient pas l’avoir ; vous pouvez révoquer l’autorisation sur la page Applications connectées. Si vous ne voulez pas que Twitter sache où vous êtes ou où vous avez été, utilisez les paramètres de localisation pour désactiver l’accès. Dans l’application mobile : Paramètres et confidentialité > Sécurité et accès au compte > Applications et sessions.

Applications, appareils et informations. Il y a deux sections ici. « Applications, appareils et informations » est l’endroit où vous pouvez trouver certains des appareils et navigateurs à partir desquels Twitter obtient des informations, en supposant que vous le permettiez. C’est ce que Twitter voulait dire lorsqu’il a demandé de « Personnaliser en fonction de votre identité déduite » sur la « Page de personnalisation et de données », et c’est l’une des autorisations qui peuvent y être révoquées. La seconde, « Applications connectées », est un autre moyen d’accéder à plusieurs des pages déjà mentionnées ici. Ces informations se trouvent également dans votre application mobile sous : Paramètres et confidentialité > Sécurité et accès au compte > Applications et sessions.

L’activité du compte. Cette vous permet de voir quels comptes vous avez bloqués ou ignorés. Sur votre application mobile : Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Ignorer et bloquer.

« Intérêts de Twitter » vous indique tous les divers intérêts que Twitter vous a associés en fonction de votre activité.

Centres d’intérêt et données publicitaires. Voici une section avec laquelle vous pouvez passer beaucoup de temps, en particulier avec « Intérêts de Twitter », qui vous indique tous les divers intérêts que Twitter vous a associés en fonction de votre activité. Si vous prévoyez d’examiner cela en profondeur, réservez quelques minutes : l’un de mes comptes Twitter avait 742 centres d’intérêt répertoriés, dont quelques-uns étranges. En tant que personne qui n’a aucun intérêt pour le sport, j’aimerais savoir comment Twitter a proposé les « vidéos NBA » comme un de mes centres d’intérêt.

Les deux autres catégories ici, « Intérêts présumés des partenaires » et « Audiences personnalisées », peuvent être désactivées à l’aide de la page « Personnalisation et données ».

Je n’ai rien trouvé de similaire en utilisant l’application mobile, mais vous pouvez accéder à Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Contenu que vous voyez > Sujets. Vous y verrez certains des sujets que vous avez suivis et que Twitter suggère que vous pourriez vouloir suivre.

Enfin, « Télécharger l’archive » vous permet de télécharger l’archive de l’historique et de l’activité de votre compte. Dans votre application mobile, accédez à Paramètres et confidentialité > Votre compte > Télécharger une archive de vos données.

[Note: A reader (@hex on Twitter) sent a tip on how to find these data settings on mobile. On your Twitter app, tap on your personal icon in the upper left corner and go to “Settings and privacy” > “Privacy and safety” > “Content you see” > “Topics.” At the bottom of the screen, there is a paragraph that suggests you check out “Your Twitter data.” Tap on that link and you’ll get access to these same topics.]

Vous voulez être vraiment en sécurité ? Vous voudrez peut-être juste mordre la balle et supprimer complètement votre historique Twitter.

Mise à jour, 8 décembre 2021, 9h HE : Cet article a été initialement publié le 15 juin 2021 et a été mis à jour pour tenir compte des modifications apportées aux applications Web et mobiles.

Mise à jour, le 14 décembre 2021 à 9h HE : Mise à jour pour inclure des instructions sur la façon de trouver des données Twitter sur mobile.