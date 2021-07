Comment garder une pièce fraîche en été ?

04/07/21 à 22:51 CEST

L’été 2021 a commencé et il existe déjà de nombreuses provinces en Espagne dont les maximums tournent autour ou dépassent les 35 degrés Celsius. Des températures suffisamment élevées pour ruiner le bien-être dans la maison, surtout dans les pièces très chaudes où il n’y a pas de climatisation. Cependant, et même avec des effets limités, on peut mettre en place quelques astuces pour rafraîchir une pièce et la garder un peu plus fraîche durant ces chaudes semaines d’été que nous devons vivre. L’un des plus importants semble un peu contre-intuitif : fermer les fenêtres et baisser les stores.

C’est ce qu’affirme Ovo Energy : « Aussi tentant que cela soit d’ouvrir les fenêtres au premier signe de chaleur, cela pourrait être contre-productif. Pour garder la maison fraîche, nous devons garder l’air chaud à l’extérieur et cela est réalisé en gardant les fenêtres fermées. et recouvert de stores. ou de rideaux tout au long de la journée. ” Ce n’est que lorsque le soleil se couche et que la nuit tombe que nous devons l’ouvrir pour permettre à la pièce de s’aérer. En ce sens, une deuxième recommandation clé est d’ouvrir les fenêtres sur les côtés opposés de la maison et d’obtenir ainsi un courant d’air plus frais qui, en plus, combattra plus efficacement l’humidité.

De plus, il faut aussi considérer le rôle des sources électriques qui augmentent la température de la pièce comme les ampoules ou les appareils électroménagers. Dans le cas des premières, il est conseillé de passer des ampoules à incandescence classiques aux ampoules basse consommation, car celles-ci « émettent jusqu’à 90 % de leur énergie sous forme de chaleur résiduelle », précise Ovo Energy. Quant aux secondes, il est recommandé de les désactiver lorsqu’elles ne sont pas utilisées et, si possible, d’utiliser des procédures manuelles. Cela implique de sécher les vêtements au soleil plutôt que dans la sécheuse ou de laver la vaisselle à la main.

En attendant, la présence de plantes d’intérieur pourrait également être d’une grande utilité. Comme l’assurent les spécialistes, les plantes agissent comme des climatiseurs naturels et pompent l’humidité, ce qui en fait de grandes alliées pendant les mois d’été. Logiquement, ni cela ni aucune des autres actions mentionnées ne fera baisser la température de dix degrés à elle seule, mais toutes combinées peuvent réduire de quelques degrés. Quelques degrés qui peuvent faire une grande différence. Quelles sont les plantes les plus recommandées ? Des variétés telles que l’aloe vera, le ficus ou le ruban d’amour.

Enfin, il faut garder à l’esprit que les efforts ne doivent pas viser uniquement à garder la pièce fraîche, mais aussi et surtout à se garder au frais. Eva Polar recommande plusieurs actions clés pour y parvenir : boire plus d’eau froide, prendre des douches chaudes et non froides, dormir tranquille ou utiliser des draps rafraîchissants. Pour ces derniers, expliquent-ils d’AD, l’idéal est d’opter pour des feuilles de fibres naturelles en satin. Aussi, il est important d’éviter les aliments très chauds et très épicés. Tout cela devrait contribuer à rendre l’été plus supportable.