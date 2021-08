Comment générer de l’intérêt avec vos crypto-monnaies via Quantia Capital ? Miguel Scheweizer l’explique

in

À travers un webinaire, organisé par l’ONG Bitcoin Argentina, Miguel Scheweizer, co-fondateur de Quantia Capital, a expliqué comment il est possible de gagner des intérêts avec des crypto-monnaies via la plateforme Quantia Capital. En ce sens, il a fait connaître en détail le processus et quelle est la rentabilité.

Il a précisé qu’actuellement, toute personne, en plus d’acheter des crypto-monnaies, peut également les investir et obtenir des intérêts dans des unités avec ces devises, que leur prix augmente ou diminue. “Dans la crypto la plus connue, les taux qui sont atteints sont de l’ordre de 6% à 9%”.

Il a souligné que Quantia Capital vous permet de gagner des intérêts, d’emprunter, d’acheter et de vendre des crypto-monnaies. En échangeant une variété de crypto-monnaies aux meilleurs prix afin que vous puissiez commencer à gagner des intérêts dès que votre opération est traitée.

Il a noté que Quantia propose une solution d’investissement pour les personnes qui souhaitent générer des revenus passifs, sans risquer de perdre leurs actifs. Une fois que Quantia reçoit un dépôt en Bitcoin / Stablecoin sur un compte à intérêt, le solde est prêté à une autre contrepartie à un taux plus élevé.

Dans ce processus de prêt, un CDP (Collateralized Debt Position) est négocié avec une marge de 150%.

C’est-à-dire qu’il fonctionne comme une banque, avec un dépôt. « De l’autre côté, il y a des contreparties qui demandent des prêts et paient un taux d’intérêt qui est déterminé en fonction de la demande qui existe. Il n’agit pas comme un terme fixe, puisqu’il n’est pas lié à un terme ou à un taux.

Échangez des crypto-monnaies en toute sécurité

Il a également ajouté que les opérations peuvent être effectuées sur des plateformes telles que Decrypto. Qui est l’une des plateformes qui fonctionne avec le marché de la crypto-monnaie et qui est basée en Amérique latine, elle est également ouverte en Argentine et au Pérou.

Ces types de plateformes permettent aux gens du monde entier d’acheter et de vendre des crypto-monnaies en toute sécurité. Dans le but de connecter les mondes traditionnels des marchés financiers avec ceux du numérique, avec des opérations en Bitcoin, DAI et USDT.

Le spécialiste a expliqué que, dans des pays comme l’Argentine, il sert à ce que les investisseurs puissent “s’endetter” eux-mêmes ou à résoudre le problème de la taxe de vente.

0% de commission chez Quantia Capitale

Il a exprimé que le compte d’intérêt Quantia vous permet de gagner jusqu’à 10 % d’intérêt APY en Bitcoin, Ethereum ou Stablecoins avec un investissement à partir de 10 000 USDT. En stockant simplement votre crypto dans Quantia, vous pourrez gagner des intérêts payés en Bitcoin ou Tether en dollars. « Les intérêts sont payés quotidiennement et il n’y a pas de période de blocage. Les commissions sont de 0%, donc ce que vous gagnez est tout à vous.

Il a détaillé que, sur cette plate-forme, les gens pourront investir sans risquer de perdre leurs actifs cryptographiques. Étant donné que tous les investissements sont garantis à 100% avec des prêts garantis en BTC ou en USDT. En fait, les comptes d’intérêt Quantia offrent une flexibilité totale en permettant aux utilisateurs d’ajouter et de retirer des fonds à tout moment.

De plus, vos fonds sont garantis à tout moment par des portefeuilles de prêts adossés à des actifs et garantis en BTC et en USDT.

Échapper au risque du peso argentin

Ce que vous gagnez est à vous. Les épargnants argentins cherchent à échapper au risque du peso en raison de la dévaluation constante de sa valeur, où la plupart d’entre eux recourent au dollar physique comme garde-fou. Cependant, il existe d’autres alternatives dans lesquelles les économies peuvent être dollarisées plus rapidement, en quelques clics.

De nos jours, on entend beaucoup parler d’investir dans les crypto-monnaies, mais elles sont rarement considérées comme un moyen de protéger le capital épargné contre les fluctuations de l’économie nationale.

Cela est dû à la volatilité de leur prix, bien qu’au-delà de ce facteur, les monnaies virtuelles soient de plus en plus adoptées par les petits et moyens investisseurs.

La plus grande expansion du marché des crypto-monnaies entraîne également la croissance des différentes options d’investissement sur le marché. Par conséquent, Miguel Scheweizer a souligné que Quantia Capital serait une excellente occasion de susciter l’intérêt pour les crypto-monnaies de manière sûre, responsable et fiable.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport