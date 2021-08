Comment George Harrison a réussi “Le concert pour le Bangladesh”

Bien avant Live Aid, le 1er août 1971 pour être exact, George Harrison, avec son ami et mentor Ravi Shankar et une foule d’autres stars, ont réussi quelque chose qui n’avait jamais été réalisé ni même tenté auparavant : le Concert For Bangladesh au Madison Square Garden de New York.

George avait été profondément ému lorsque Shankar avait attiré son attention sur le sort de millions de réfugiés affamés, dans ce qui était autrefois le Pakistan oriental, qui souffraient des effets du cyclone Bhola de 1970 et de la «guerre de libération» dans leur pays. Cinq jours avant le concert, George a sorti son single “Bangla Desh” sur le label Apple, portant cette crise humanitaire à l’attention du monde d’une manière que seul un ancien Beatle de renommée mondiale pouvait. Le jour de la sortie du single, George et Ravi Shankar ont tenu une conférence de presse pour annoncer leur ambitieux concert.

Le concert pour le Bangladesh

Après les répétitions à New York, les deux concerts ont eu lieu le 1er août à 14h30 et 20h à Manhattan devant plus de 40 000 personnes. Le public a eu droit à un projet de loi spectaculaire qui comprenait Eric Clapton, Bob Dylan, Shankar, Léon Russell, Ringo Starr, le musicien hindoustani Ali Akbar Khan, Billy Preston, Klaus Voorman, Bobby Whitlock, Don Preston, Jesse Ed Davies, Carl Radle et le groupe signé Apple, Mauvais doigt.

Les concerts, comme l’album, ont commencé avec Ravi Shanker accompagné du joueur de sarodia Ali Akbar Khan, du joueur de tabla Alla Rakha et Kamala Chakravarty au tamboura, interprétant « Bangla Dhun ».

George a suivi avec Ringo, Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Klaus Voormann, Jim Keltner et 18 autres musiciens. Ils ont interprété “Wah-Wah”, “Something”, “Awaiting on You All”, “That’s the Way God Planned It” chanté par Billy Preston, “It Don’t Come Easy” de Ringo, “Beware of Darkness” et ” While My Guitar Gently Weeps » avec George et Eric Clapton. Leon Russell a ensuite occupé le devant de la scène pour le medley de Les pierres qui roulent‘ “Jumpin’ Jack Flash” et “Young Blood” des Coasters.

Le concert pour le Bangladesh : la performance de Bob Dylan

George a ensuite interprété « Here Comes the Sun » avec Pete Ham de Badfinger aux guitares acoustiques et le chœur de gospel de Don Nix. George a ensuite pris sa Fender Stratocaster blanche et a regardé la set list collée sur le corps de la guitare et a vu “Bob?” Selon George : « Et j’ai regardé autour de moi, et il était tellement nerveux – il avait sa guitare et ses lunettes de soleil – il était en quelque sorte en train d’arriver, d’arriver [pumps his arms and shoulders] … Ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai su avec certitude qu’il allait le faire. Le public s’extasie après un moment d’étonnement silencieux. C’était la première apparition de Dylan devant un public américain en une demi-décennie.

Dylan a été soutenu pour son mini-set par Harrison, Leon Russell (jouant de la basse de Voormann) et Starr au tambourin; Dylan a joué cinq chansons « A Hard Rain’s A-Gonna Fall », « Blowin’ in the Wind », « It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry », « Love Minus Zero/No Limit » et « Just Comme une femme. Après quoi George et le groupe sont revenus pour interpréter “Hear Me Lord”, “My Sweet Lord” et “Bangla Desh”.

Pour le spectacle du soir, qui est largement considéré comme supérieur au premier spectacle, les chansons jouées et l’ordre dans lequel elles ont été jouées étaient légèrement différentes. Après les mini-sets d’ouverture et de clôture de George, il a joué “Wah-Wah” et a présenté “My Sweet Lord” dans l’ordre. Cela a été suivi par “Awaiting on You All”, puis Billy Preston a interprété “C’est la façon dont Dieu l’a planifié”. “Hear Me Lord” a été abandonné dans la soirée, donc le set post-Dylan n’était que “Something” et “Bangla Desh”. Dylan a un peu mélangé son set et a joué “Mr. Tambourine Man” à la place de “Love Minus Zero/Mo Limit”.

Le concert pour le Bangladesh : sortie et réception

Le mixage de l’audio du concert a été réalisé aux A&M Studios à Los Angeles en septembre. La musique des représentations de l’après-midi et du soir a été utilisée pour l’album ; dans l’ensemble, c’est le deuxième spectacle qui a été préféré. Les chansons du spectacle de l’après-midi qui ont été utilisées sont « Wah-Wah », qui commence par la version du soir mais passe à la matinée, l’introduction du groupe de George, « While My Guitar Gently Weeps » et le medley de Leon Russell.

Le coffret triple LP est sorti aux États-Unis le 20 décembre 1971 et le 10 janvier 1972 au Royaume-Uni. « Harrison & Friends Dish Out Super Concert For Pakistan Aid » était le titre du reportage du magazine Billboard dans le numéro du 14 août. “Presque toute la musique reflétait ce que devaient être les sentiments de chaque musicien qui a donné de son temps et d’énormes efforts gratuitement, pour aider un pays sans défense.”

L’album est entré dans le palmarès Billboard le 8 janvier 1972 et est allé au n ° 2 du palmarès américain, où il a passé six semaines, sans jamais atteindre la première place. Au Royaume-Uni, il a dominé les charts, trois semaines après sa sortie. Les collectes de fonds ont généré environ 250 000 $ pour l’aide à la famine dans le pays, près de 1,5 million de dollars en termes d’aujourd’hui. Le concert est sorti sous forme de DVD en 2005 et continue (avec l’album) de récolter des fonds pour ce qui est maintenant appelé le George Harrison Fund For UNICEF.

En 2006, Olivia Harrison a assisté à une cérémonie au Madison Square Garden pour marquer le 35e anniversaire des concerts et pour dévoiler une plaque permanente sur le Walk of Fame de l’aréna. Aujourd’hui, nous sommes tellement habitués aux artistes qui soutiennent des causes avec des concerts caritatifs, des enregistrements caritatifs et de bien d’autres manières, et c’est merveilleux que les gens utilisent leur renommée de cette manière. Cependant, George avait une longueur d’avance. Son travail humanitaire a été révolutionnaire, s’avérant être une source d’inspiration pour beaucoup de ceux qui ont suivi.

Achetez ou diffusez The Concert For Bangladesh.