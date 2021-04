Comment George Russell rappelle à Jost Capito un jeune Kimi Raikkonen

Jost Capito a expliqué les raisons pour lesquelles il voit des similitudes entre George Russell et un jeune Kimi Raikkonen – après avoir travaillé avec les deux pilotes.

Le nouveau PDG de Williams travaillait pour Sauber au moment où Raikkonen passait à la Formule 1 en 2001, et Capito pense qu’il y a des parallèles à établir avec la montée du Britannique dans le sport parallèlement au parcours du champion du monde 2007.

«Il y en a beaucoup à George, je vois beaucoup [of] ce que j’ai vu chez Kimi », a déclaré Capito sur le podcast Beyond The Grid de F1. «Sa conduite est brillante.»

«J’ai cru en [Raikkonen] dès la première fois, lorsque j’ai eu des discussions avec ses managers, je l’ai su. Ils m’ont donné [his] nom et je l’ai recherché. J’ai découvert qu’il avait gagné des courses avec une voiture sous la pluie sur des slicks, car il ne pouvait pas se permettre de mouiller.

«Ensuite, j’ai suivi sa course ici en 2000, et surtout la course de Formule 3 à Spa a été absolument impressionnante, où je pense qu’il a eu une panne de moteur ou quelque chose dans les premiers essais libres, puis sous la pluie, il a signé le meilleur temps en qualifications.

«Quand il est venu pour la première fois à Hinwil [Sauber’s base], Je pense qu’en regardant dans ses yeux, je savais que c’était le gars que tu devais garder.

«Avec Kimi, il était clair qu’il serait exceptionnel. J’ai eu ce sentiment dès le début.

Montrez votre soutien à Williams avec sa dernière collection officielle de marchandises

Capito a également salué le «talent naturel» de Russell, tout en ajoutant qu’être le coéquipier du Britannique est une proposition similaire à avoir Lewis Hamilton de l’autre côté du garage.

Russell s’est frayé un chemin jusqu’à la Formule 1 en remportant les championnats GP3 et Formule 2 lors de saisons consécutives avant de signer un contrat de trois ans chez Williams, son avenir au-delà de 2021 étant un sujet de discussion brûlant dans tout le paddock.

Maintenant à sa troisième saison en F1, Russell n’a été sur-qualifié qu’une seule fois par un coéquipier de sa carrière – battu par Valtteri Bottas par moins d’un dixième de seconde quand il a remplacé Lewis Hamilton chez Mercedes au Sakhir Grand. Prix.

“Parce qu’il est exigeant, il en veut de plus en plus, il n’est jamais content, et le pilote ne doit jamais être content de ce qu’il a”, a ajouté Capito.

«Mais il a la capacité de mettre l’équipe derrière lui. Tout le monde est vraiment motivé et motivé pour lui donner ce qu’il demande, et c’est une capacité dont un pilote de haut niveau a vraiment besoin.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!