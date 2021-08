Comment gérer facilement votre dette de carte de crédit

in

Certaines personnes considèrent les cartes de crédit comme une complication et ont tendance à les éviter. Cependant, certains experts pensent que l’on devrait commencer à s’engager avec les cartes de crédit tôt dans la vie, car cela aide à construire un bon historique de crédit si bien géré et à obtenir les avantages tout en vivant une vie sans dette.

Le piège des cartes de crédit, ainsi que leur utilisation intensive, permettent de régler les cotisations au bon moment. Les experts disent que la raison de l’utilisation d’une carte de crédit ne devrait pas se limiter à pouvoir acheter des choses à crédit – mais le processus de construction d’un historique de crédit concret en payant les factures à temps fonctionne. De cette façon, le titulaire de la carte obtient l’avantage lors de l’accès à des produits financiers tels que des prêts.

Avoir une cote de crédit élevée démontre sa capacité à effectuer des paiements à temps, améliorant ainsi la solvabilité de l’individu. De plus, le titulaire de la carte peut également gagner des points de récompense et les échanger contre des produits à prix réduit, des miles de voyage et d’autres offres.

Choisir la bonne carte

Il existe de nombreuses cartes de crédit disponibles aujourd’hui, et il est important de choisir la bonne. Tout peut sembler similaire à un nouveau venu, mais différentes cartes de crédit sont conçues pour un large éventail de personnes ayant des revenus, des besoins et des objectifs variés. Par conséquent, les experts disent qu’il faut trouver ceux qui conviennent à leur style de vie et à leurs revenus.

Par exemple, pour les voyageurs fréquents, une carte de crédit centrée sur les voyages au lieu d’une carte générique sera plus avantageuse. de même, une personne qui débute sa carrière devrait éviter d’opter pour une carte premium – avec des modifications de maintenance, des dépenses mensuelles/annuelles et des frais annuels pourraient facilement les amener à s’endetter par carte de crédit.

Connaître les frais de votre carte

En atterrissant avec une carte de crédit, connaissez ses taux d’intérêt, la période de crédit, le délai de remboursement, etc. Les cartes de crédit deviennent chères avec leurs divers frais qui s’ajoutent et s’accumulent, uniquement lorsque les cotisations ne sont pas réglées. Il existe plusieurs frais associés aux cartes de crédit, tels que le taux d’intérêt, les frais annuels, les frais de retard, la limite de crédit, les frais de majoration en devise étrangère (voyage à l’étranger), etc. Les experts disent qu’il faut se renseigner sur les différents frais facturés pour éviter les cartes de crédit. dette. Par conséquent, il est important de passer par les petits caractères.

Gérer les dettes de plusieurs cartes

Si vous êtes dans la situation malheureuse d’avoir plusieurs dettes de cartes de crédit qui s’accumulent, disent les experts, dans une telle situation, il faut commencer par rembourser la carte avec le taux d’intérêt le plus élevé en premier. Dans le même temps, essayez de continuer à payer le montant minimum des autres cartes jusqu’à ce que la carte avec le taux d’intérêt le plus élevé soit remboursée en premier. Gardez à l’esprit non seulement de payer le montant des intérêts, mais aussi de dépenser plus d’argent pour rembourser le principal plutôt que les intérêts au moins pour une carte à la fois.

Prêt sans dette

Pour se débarrasser plus rapidement de la dette de carte de crédit, les experts disent que l’on pourrait essayer d’obtenir un prêt sans dette auprès d’un membre de la famille ou d’un ami. Alternativement, on peut également opter pour un prêt à taux d’intérêt inférieur avec eux.

Transférez votre dette

Avec l’approche d’un transfert de solde, le montant dû d’une carte de crédit peut être transféré à un taux d’intérêt beaucoup plus bas. Plusieurs banques offrent cette possibilité et permettent aux titulaires de carte de transférer les cotisations de plusieurs cartes vers une carte de crédit à solde de transfert unique. Cela fait baisser les taux d’intérêt du titulaire de la carte et facilite le processus de paiement de la dette.

