Comment gérer la dette, les risques, l’allocation d’actifs avant de commencer à investir

Sachez garder le contrôle de vos finances personnelles et mieux gérer votre argent.

La gestion de l’argent commence par s’occuper de la budgétisation du ménage et va loin dans la mise en place d’un plan financier pour vos objectifs à long terme. Quel que soit votre revenu, ce qui compte, c’est combien vous pouvez épargner en pourcentage de votre revenu. Pour commencer, examinez de près votre situation financière actuelle. Avant même de commencer à investir une seule roupie, ayez un plan financier approprié en place. Il vous donne un meilleur contrôle sur vos finances personnelles en fonction de votre situation particulière. Quelles sont vos sources de revenus et où est dépensé votre argent – ​​est-ce davantage en dépenses discrétionnaires que vous pouvez mieux gérer ?

Au départ, lorsque vous commencez à investir, une étape importante consistera à créer un fonds d’urgence. En règle générale, commencez à constituer un corpus égal à environ six mois de dépenses du ménage pour répondre à toute exigence financière. Un tel fonds d’urgence peut être constitué d’un mélange de compte d’épargne bancaire, de fonds à court terme ou de liquidités.

Ensuite, examinez votre dette totale et s’il y a des prêts personnels ou des cartes de crédit en cours, planifiez de les rembourser par anticipation ou de les clôturer le plus tôt possible. Évitez de reporter les cotisations de carte de crédit afin d’économiser les frais d’intérêt.

Après avoir créé un fonds d’urgence et pris en charge vos dettes, vous serez mieux à même de créer de la richesse sur le long terme. Un autre aspect crucial des finances personnelles sera de prendre en compte les risques – les risques pour la vie et la santé. Obtenez une couverture d’assurance-vie adéquate de préférence par le biais d’un régime d’assurance temporaire et achetez également une couverture d’assurance-maladie pour tous les membres de la famille.

Vient maintenant cette partie de vos finances personnelles qui vous aidera à atteindre confortablement vos objectifs à long terme sans avoir à emprunter auprès de prêteurs ou d’autres sources.

Rédigez les objectifs à court, moyen et long terme que vous devez atteindre au cours des prochaines années et plus tard après une décennie. Utilisez des calculateurs d’investissement pour savoir combien vous devez économiser après avoir pris en compte l’inflation. Et oui, n’ignorez pas l’épargne en vue de la retraite car elle nécessitera beaucoup moins d’épargne que d’autres objectifs, tout en vous aidant à prendre une retraite confortable.

En fonction de votre profil de risque et du nombre d’années avant vos objectifs, ayez un portefeuille diversifié d’actions, de dettes et d’or. Au sein de la dette, vous pouvez investir dans des fonds PPF et de dette pour des objectifs à moyen terme, tout en restant dans des fonds d’actions pour des objectifs lointains. Choisissez de passer par le mode SIP d’investissement dans des fonds d’actions et continuez d’ajouter des fonds au fur et à mesure que le marché boursier voit une correction ou une baisse considérable. Sur le long terme, les marchés dérivent vers le haut et les actions ne profitent que sur des périodes plus longues. Continuez à examiner les performances des programmes de MF et commencez le processus de réduction des risques lorsque vous êtes à 3 à 5 ans des objectifs. Vous approchez de vos objectifs, transférez les fonds des actions vers des fonds de dette moins volatils et vous êtes chez vous !

