Comment gérer le deuil d’un être cher à Noël

24/12/2021 à 18h15 CET

Quand on parle de pandémie Nous ne parlons pas seulement du virus lui-même et de la maladie Covid-19, mais de toutes les conséquences qu’il a sur la santé en général, y compris la santé mentale.

Le magazine Lancet a publié en octobre une étude concluant que les troubles anxieux ont augmenté de 26 % et dépressions 28%. Ces pourcentages sont plus prononcés dans les pays où la prévalence du SRAS-CoV-2 est plus élevée.

Cela peut vous intéresser : Suicide : La Pandémie Silencieuse

Alors que nous pensions presque tous que nous pourrions passer un Noël dans une certaine normalité, les cas se multiplient à un rythme très inquiétant à cause de la variante Omicron. Et cela touche à nouveau la santé mentale à des dates où la gestion des absences devient plus difficile.

D’autres Noëls en période de pandémie

L’année 2020 a été terrible car les décès de maladies infectieuses qui a augmenté de plus de 1 200 %, selon les données de l’Institut national de la statistique (INE). Et l’année 2021 se clôturera avec quelque 34 000 décès dus au Covid.

Si en soi, Noël est une période difficile pour l’état d’esprit, s’il y a eu un décès, le malaise se multiplie.

«Ce sont des dates chargées de sens émotionnel. De plus, les vacances changent notre rythme quotidien, nos exigences et nos responsabilités. Nous avons plus de temps pour ressentir, être et être, et cela nous rend plus connectés à notre douleur et aux problèmes en suspens », explique-t-il. Mireia Cabero, Chargé de cours aux Études en psychologie et sciences de l’éducation de l’UOC.

« Il est prouvé que pendant les périodes de vacances, les troubles mentaux et émotionnels, surtout s’ils ne sont pas bien soignés, s’aggravent », ajoute l’expert.

Pire conditions psychiques pour affronter ces vacances

A cela il faut ajouter que nous ne venons pas d’une bonne situation. La population est très fatiguée et leur santé mentale n’est pas des meilleures, nous arrivons donc à ces fêtes dans des conditions mentales pires que l’année dernière.

Enric Soler, professeur collaborateur des Études en psychologie et sciences de l’éducation de l’UOC, distingue ceux qui ont enduré ce duel à Noël dernier et ceux qui le vivront pour la première fois cette année.

«La première année de la pandémie, Noël nous a pris avec des unités de soins intensifs à mille à l’heure. C’étaient des fêtes inimaginables. Mais Pour ceux qui ont pleuré Noël dernier, un an s’est déjà écoulé et ils ont eu le temps de vivre cette perte; maintenant l’effet anniversaire a lieu : ils ont vécu toutes les dates désignées de l’année, toutes les dates importantes sont passées, tous les événements spéciaux, et ils les ont vécus du mieux qu’ils ont pu. Maintenant, ils ont une sorte d’opportunité de stipuler de nouvelles règles.

Ceux qui vivent leur premier Noël sans cet être cher « ont peut-être anticipé le changement et préparé des variations dans les célébrations, qui sont prévues pour les années à venir ».

10 astuces pour gérer les absences

Afin de faire face au mieux à ces absences, les experts de l’Université Ouverte de Catalogne nous fournissent quelques recommandations pour les vacances de Noël.

Essayez de créer de nouvelles façons de vivre ces vacances. Belén Jiménez, professeur aux Études en psychologie et sciences de l’éducation de l’UOC, souligne qu’une bonne option est de préparer des réunions de famille en dehors des jours les plus importants des festivités afin que chacun, y compris les enfants, puisse « partager ouvertement ses préoccupations et ses besoins ». « Trouvez un moyen symbolique de vous souvenir de l’être cher décédé, d’honorer sa mémoire. Enric Soler suggère, par exemple, de laisser vide la chaise dans laquelle cette personne était assise et de mettre en mémoire quelque chose qui rappelle qu’il a disparu, ou de préparer son plat préféré, c’est-à-dire « donner présence à l’absence ». Belén Jiménez propose de créer un espace ou un temps spécifique pour s’en souvenir, avant de manger ou d’ouvrir des cadeaux.Nous accompagnant avec des personnes qui nous aiment et que nous voulons, dans les limites, bien sûr, des restrictions qui peuvent être imposées, recommande Mireia Cabero. Les jours de deuil, se sentir proche des autres est important. Profiter du fait que ce sont des jours de moindre charge de travail pour consacrer du temps à des tâches qui nous réconfortent : peindre, écrire, cuisiner ou faire du sport. Ne pas s’isoler dans le visage de la douleur; il doit être partagé avec notre environnement. « Si tous ceux d’entre nous qui mangent ou dînons ensemble à cette heure ont un point commun, c’est que cette absence nous fait mal », explique Soler. Et pas seulement ces jours-là, mais dans le reste du processus de deuil, assumant parmi tous les rôles que cette personne développait à ce moment-là. Il ne doit pas être assumé par une seule personne, mais le fardeau doit être partagé entre toute la famille, indique Soler.Parler du deuil pour y faire face. Prétendre que tout va bien n’aide pas. Bien qu’il puisse être inconfortable d’aborder ce sujet de conversation, il est sain de le faire.Prenez soin de nous et laissez-les prendre soin de nous. Sentir que nous apportons quelque chose au bien-être d’une autre personne nous fera nous sentir mieux. Accepter et légitimer le chagrin, ne pas s’en détourner ou l’ignorer. Supposons que chacun le portera et l’exprimera de manières très différentes. Chacun construit son propre duel.