Comment gérer le prêt éducation pour les études supérieures

Conformément à l’article 80E de la loi de 1962 sur l’impôt sur le revenu, toute personne souhaitant obtenir un prêt pour études peut bénéficier d’une déduction pour les intérêts payés sur le prêt contracté pendant huit années consécutives à compter de l’année de remboursement.

L’ère actuelle en constante évolution et dynamique exige une adaptabilité de la part de la jeunesse actuelle. Afin de s’harmoniser dans ce monde VUCA, ils doivent aspirer à l’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur exige des coûts plus élevés, augmentant ainsi la charge financière des parents et des étudiants. Autrefois, le coût de l’enseignement supérieur était supporté par les parents qui finançaient les frais à partir de leurs économies passées ou hypothéquaient/vendaient leurs actifs. Mais selon les experts financiers, au lieu d’épuiser les actifs ou l’épargne passée qui peuvent être investis dans des opportunités d’investissement lucratives, des prêts d’études peuvent être recherchés auprès des institutions financières.

En plus d’inculquer une responsabilité financière aux étudiants, le prêt pour études s’accompagne également d’avantages fiscaux. Conformément à l’article 80E de la loi de 1962 sur l’impôt sur le revenu, toute personne souhaitant obtenir un prêt pour études peut bénéficier d’une déduction pour les intérêts payés sur le prêt contracté pendant huit années consécutives à compter de l’année de remboursement. De plus, le montant de la déduction pour remboursement des intérêts n’est pas plafonné. Cela réduit l’assujettissement à l’impôt du demandeur de prêt d’études, augmentant ainsi le revenu disponible des étudiants dans la période initiale de leurs revenus.

L’explosion de COVID-19 a eu un impact considérable sur les remboursements en temps voulu de ces prêts d’études. Le confinement dû à cette pandémie a fortement impacté la trésorerie de l’homme d’affaires et par conséquent, la classe salariée souffre également de baisse de salaire et de licenciement. En dehors de cela, les étudiants et les diplômés actuels sont également aux prises avec leurs prêts d’études existants en raison des maigres opportunités d’emploi. En raison de ces conditions défavorables, la cote de crédit des emprunteurs a été gravement affectée, ce qui a entraîné un retard ou un défaut total des paiements EMI (versements mensuels équivalents). Une cote de crédit faible aura également un impact négatif sur les perspectives d’emprunts futurs des demandeurs de prêt.

Non seulement les emprunteurs, même les banquiers ont également du mal à gérer et à atténuer les risques de crédit dans cette pandémie. Ils s’efforcent de récupérer l’argent des emprunteurs selon les délais stipulés.

Au milieu de toutes ces luttes, RBI avait tenté d’atténuer le stress financier des emprunteurs et des banquiers dans sa circulaire DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 datée du 6 août 2020 sur « Resolution Framework for Stress lié au COVID-19 ». Il donnait la possibilité aux emprunteurs de restructurer leur prêt une fois sans être classés en NPA (Non-Performing Asset). Conformément aux directives, le prêteur peut choisir de fusionner ses intérêts courus avec le montant du principal ou de rééchelonner les délais de paiement ou de demander un moratoire pour une période maximale de deux ans. Ainsi, la circulaire donne la possibilité aux emprunteurs de modifier globalement leur prêt sans affecter leur solvabilité.

Cependant, les nouveaux demandeurs de prêts pour études peuvent gérer le fardeau financier de différentes manières. Par exemple, un prêt d’études soutenu par une garantie adéquate, c’est-à-dire propriété, terrain, FD, etc. entraîne un taux d’intérêt inférieur. Les prêteurs (banquiers) sont également soulagés du stress de la délinquance.

La période entre le décaissement du prêt et le remboursement de celui-ci, c’est-à-dire période de grâce/période de moratoire, est spécialement accordée aux demandeurs de prêt d’études pour le remboursement des IME après la fin du cours ou le début du cycle de gain. Toutefois, les intérêts courus pendant la période moratoire s’ajoutent au capital. Parfois, les banquiers offrent une concession aux demandeurs de fonds qui optent pour le paiement des intérêts courus pendant la période moratoire elle-même. La jouissance de cette concession réduira le fardeau du prêt.

Souvent, le gouvernement propose également des concessions, en particulier aux étudiants appartenant aux sections les plus faibles, aux femmes ou même aux premiers instituts où les perspectives d’emploi sont plus prometteuses. Parfois, le gouvernement accepte même de renoncer aux intérêts courus pendant la période moratoire. Les emprunteurs doivent être au courant de tous ces régimes et procéder à la procédure de prêt en conséquence. En dehors de cela, un prêteur peut également planifier le calendrier de remboursement à l’avance en fonction de sa capacité financière pour minimiser le stress financier des IME.

Récemment, la University Grants Commission a également développé un portail « Vidya Lakshmi » pour les étudiants qui souhaitent contracter un prêt pour études sous la direction du ministère des Finances, du ministère des Ressources humaines et de l’Association des banques indiennes. L’objectif fondamental du portail est d’aider les étudiants à obtenir un prêt d’études sans tracas jusqu’à Rs 7 50 000 pour des études en Inde et Rs 15 000 000 pour l’étranger. Les étudiants qui recherchent un prêt via ce portail bénéficient également d’une dispense de marge ou de garanties pour les prêts jusqu’à Rs 4,00,000. Pour le montant du prêt supérieur à 4 000 000 Rs, le taux d’intérêt peut être utilisé selon le taux préférentiel (PLR). En plus de cela, une période de grâce d’un an après la fin des études peut également être choisie.

Ainsi, on peut conclure qu’avec une planification et une stratégie appropriées, le stress financier lié aux prêts d’études pour l’enseignement supérieur peut être atténué même pendant la période de pandémie actuelle.

(Par Dr. (CA) Pinky Agarwal, professeur adjoint – Finance à l’Institut de technologie et de gestion)

