Comment gérer l’effet de Covid sur la croissance cognitive et comportementale des enfants

Il est important que les parents et les tuteurs aient une conversation ouverte avec leurs enfants concernant les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les aident à s’en sortir. (Source de la photo : IE)

Par Prachi Kohli,

La période de pandémie a posé plusieurs défis à l’humanité. Les plus durement touchés ont été les enfants, car leur environnement immédiat est confiné à leur domicile, qui était auparavant l’école, le fait d’être avec des pairs et de sortir pour jouer. De plus, avec l’arrivée de la pandémie, il y a un changement radical dans le mode d’éducation, qui était auparavant en face à face et expérientiel, pour être en ligne.

Comme il y a un changement radical dans l’environnement de l’enfant, où il s’adapte à tous les changements, ainsi qu’à l’exposition constante à Internet et aux médias sociaux. Tous ces changements ont eu un impact sur le développement holistique de l’enfant en même temps, avec un impact dans sa dimension cognitive et comportementale.

Car ces deux dimensions sont essentielles au développement de l’enfant et ne peuvent être ignorées. Certains conseils et techniques que les parents et autres soignants peuvent suivre à la maison pour un développement holistique à la maison.

Conseils pour le développement comportemental :

Structurer ses journées : Lorsqu’il y a une ambiguïté dans la journée d’un individu, cela conduit à l’agitation, à la colère et à la peur de l’inconnu. Il est essentiel que les parents aient une routine pour les enfants afin que la peur de l’incertitude et de l’ambiguïté diminue.

Discipline positive : Il est essentiel que les parents et les soignants disciplinent l’enfant, car ils doivent apprendre les étiquettes sociales et comportementales. La même chose peut être faite en disciplinant positivement l’enfant, en utilisant des récompenses qui motiveront l’enfant à effectuer à nouveau ces actions, qui sont de nature souhaitable.

Temps libre: Cette stratégie peut être utilisée pour réduire les comportements négatifs ou indésirables de l’enfant, en le faisant se trouver dans un environnement indésirable. Cependant, un temps mort idéal doit être de 1 minute (par année d’âge).

La communication: Il est important que les parents et les tuteurs aient une conversation ouverte avec leurs enfants concernant les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les aident à s’en sortir.

Conseils pour le développement cognitif :

Activités d’expérience pratique : Ces activités permettront aux enfants de comprendre les concepts en les pratiquant à la maison. Cela aidera l’enfant à comprendre le concept plus concrètement, ce qui stimulera son développement cognitif.

Jeux: Le temps de jeu ne fournira pas seulement des loisirs à l’enfant, mais lui fournira également une stimulation cognitive. Cela aidera l’enfant à renforcer ses capacités cognitives telles que l’attention ; Mémoire; résolution de problèmes, prise de décision et bien d’autres. Par conséquent, les jeux de société, les puzzles peuvent être utiles pour le développement cognitif des enfants.

Discussions intellectuelles : Comme les enfants sont exposés à un contenu énorme provenant d’Internet, il est essentiel que les parents et les tuteurs incitent l’enfant à s’engager dans des discussions intellectuelles, car cela leur donne des informations appropriées et motive l’enfant à en savoir plus.

Participation aux quiz : Il est important que l’enfant participe à des quiz liés à la sensibilisation générale ou à des quiz pédagogiques, ce qui l’aidera à prendre davantage conscience de son environnement.

En train de lire: Qu’il s’agisse de livres, de journaux ou de magazines, il est essentiel que les enfants s’engagent dans la lecture de contenus éducatifs pour élargir leurs horizons et développer de nouvelles perspectives.

Il est en effet essentiel pour les parents et les tuteurs de fournir un environnement stimulant ainsi qu’un environnement sûr et empathique qui stimulera également leur développement en ces temps difficiles.

(L’auteur est psychologue conseil à Kaleidoscope – Une unité de soins de santé du Dr Bakshi. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.