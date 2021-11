Comment gérer les émotions de nos enfants (et les nôtres)

02/11/2021 à 13h00 CET

La gestion des émotions de nos fils et filles est une question compliquée, en particulier pour les mères et les pères qui n’ont pas été éduqués en intelligence émotionnelle. Cependant, si nous consacrons des efforts et de la persévérance à y travailler, nous pouvons parvenir, entre autres, à mieux comprendre nos enfants et nous-mêmes.

Begoña Ibarrola, psychologue et experte en éducation émotionnelle, nous a expliqué comment essayer de gérer nos émotions et celles de nos enfants dans cette présentation. Et c’est que la gestion émotionnelle est plus importante que beaucoup ne le pensent, car « si les émotions sont refoulées, elles nous blessent ; et s’ils s’expriment mal, ils blessent les autres & rdquor ;.

Que pouvons-nous faire, nous les mères et les pères, pour gérer les sentiments de nos enfants ?

Begoña explique que les émotions « sont des outils pour se déplacer dans le monde, pour donner des réponses polyvalentes et flexibles, voire pour pouvoir prendre des décisions & rdquor ;. Et il est important de garder à l’esprit que « toutes les émotions sont légitimes, on ne peut pas dire que certaines sont bonnes et d’autres mauvaises ; ils sont tous bons à quelque chose & rdquor;, il faut juste les éduquer.

Comment gérer les 5 émotions de base

Chaque être humain a ces cinq émotions de base, et elles peuvent être gérées avec ces directives de Begoña Ibarrola :

La joie

C’est l’émotion la plus facile à gérer. « La joie favorise le bien-être, la santé, la communication & rdquor ;, précise Begoña. Pourtant, les moments de joie sont rarement célébrés en famille et « il faudrait trouver des moments chaque jour pour fêter quelque chose, pour s’amuser ensemble & rdquor ;. Les enseignants en classe doivent aussi provoquer des expériences réussies, « pour que leurs élèves sourient et disent : je peux, je le vaux bien ! & Rdquor ;.

La tristesse

C’est le vrai test des mères et des pères, car personne ne veut que ses enfants souffrent, mais personne ne peut l’aider non plus. Il est tellement important de savoir gérer cette émotion qu’une mauvaise gestion de celle-ci peut conduire à la dépression, pour cette raison, « une bonne gestion émotionnelle est aussi une prévention de la santé mentale& rdquor ;. Quand nos enfants sont tristes, donc, notre rôle est de les accompagner, de les écouter, de sympathiser avec eux & mldr; ne bloquez pas votre tristesse & rdquor ;.

La peur

La peur nous protège, nous incite à la prudence dans certaines situations. Cependant, « bien contrôler et gérer la peur empêchera nos fils et nos filles d’entrer dans des phobies & rdquor ;. Par conséquent, dites-leur que « rien ne se passe & rdquor; pas une bonne option. Au lieu de cela, nous pouvons leur dire que nous sommes là pour les aider, pour les encourager à faire face à leurs peurs. Parce que Begoña, « être courageux n’est pas être intrépide, être courageux c’est être capable d’affronter ses peurs& rdquor ;.

Colère

L’émotion qui nous est la plus difficile à gérer. Il est important de leur apprendre à bien se mettre en colère, c’est-à-dire exprimer que vous êtes en colère, utiliser un ton de voix retentissant, faire une grimace en colère & mldr; mais pas pour l’insulter ou l’attaquer, ni pour le réprimer. C’est pourquoi la clé dans ces situations, selon Begoña, réside dans « ne pas rejoindre son chaos et agir calmement & rdquor ;.

L’amour

C’est l’émotion qui permet la croissance saine et équilibrée de la famille & rdquor ;. C’est parce qu’« il sécurise, améliore l’estime de soi de nos fils et filles, les invite à oser, à être autonomes & rdquor ;, mais il faut garder à l’esprit que un amour mal géré peut conduire à une dépendance affective.