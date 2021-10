Comment gérer un centre de contact très efficace (commencer aujourd’hui)

Si votre centre de contact est rempli d’employés fatigués, stressés et irritables, vos clients le remarqueront. Selon le rapport Gallup sur l’état du lieu de travail américain, les employés engagés sont plus susceptibles d’améliorer les relations avec les clients, augmentant les ventes de 20 %. Cette statistique confirme la vérité populaire : des employés heureux font des clients heureux. Ainsi, la première étape pour gérer un centre de contact plus efficace consiste d’abord à se concentrer sur vos agents.

Les centres de contact comme le vôtre continuent de faire face à des défis avec des taux de roulement, d’absentéisme et de désengagement élevés. Comment pouvez-vous rendre votre centre de contact plus efficace et fidéliser les agents ? Il peut être facile de concentrer toute votre attention en tant que gestionnaire sur les données clients et votre retour sur investissement. Vous êtes soumis à beaucoup de pression pour que les choses restent optimisées.

Mais vous ne devez pas négliger les agents qui maintiennent votre centre de contact à flot en attendant. Déplacez votre attention uniquement sur les chiffres. Gardez les gens au centre de la mission de votre centre de contact pour mieux servir vos agents et vos clients.

Nous avons rassemblé 4 manières d’accompagner vos agents et vos clients pour un bénéfice mutuel à tous les niveaux.

1. Comprendre et investir dans les forces de vos agents de centre de contact

Près des trois quarts des agents des centres de contact, 74%, sont à risque d’épuisement professionnel et 30% sont à risque grave. Alors qu’à une extrémité du spectre, les agents souffrent d’épuisement professionnel sévère, à l’autre extrémité, les agents s’ennuient. Une enquête de Korn Ferry rapporte que 33% de ceux qui changent d’emploi citent l’ennui comme principale raison de leur départ. Comment trouver un équilibre pour responsabiliser et maintenir l’intérêt de vos agents, sans les pousser trop loin ?

Que vos agents soient épuisés ou ennuyés, il est important d’optimiser les flux de travail pour accroître l’engagement des employés. Créez votre flux de travail adapté aux agents de votre centre de contact et gérez efficacement le support client avec des résultats positifs.

Chaque agent arrive dans votre centre de contact avec un ensemble unique d’expériences, d’intérêts, de forces et de faiblesses. Les employés sont plus susceptibles de faire l’expérience de l’épuisement professionnel et du désengagement s’ils sont placés à des postes ou à des tâches répétées qui ne correspondent pas à ces intérêts et points forts. Et, lorsque vos agents sont stressés et désengagés, vos clients le remarquent.

Peut-être avez-vous un agent – Anna – qui a une incroyable attention aux détails. Elle est passée maître dans l’art de s’attaquer aux types de problèmes de produits qui nécessitent un peigne fin pour être résolus. Mais, elle n’est pas si douée pour gérer les clients émotionnels. Bien que vous deviez continuer à la former pour gérer les interactions difficiles, vous pouvez également adapter son flux de travail à ses points forts afin qu’elle apprécie son travail quotidien.

Évaluez les intérêts, les forces et les faiblesses de chaque agent au fur et à mesure que vous les intégrez. Et, continuez à garder un œil sur les performances et les sentiments des agents pendant vos conversations de coaching et vos entretiens individuels, afin de pouvoir répondre aux besoins de votre équipe.

Testez de nouveaux workflows pour les agents de support et les clients :

1. Organisez votre équipe pour déterminer comment les interactions avec les clients sont attribuées.

Configurez des groupes d’utilisateurs dans votre centre de contact pour décider qui se spécialise sur des clients ou des problèmes spécifiques. Ensuite, concentrez votre formation pour chaque groupe d’utilisateurs, apprenez aux agents à devenir des experts spéciaux afin que vos clients obtiennent toujours l’aide de la meilleure personne possible. Utilisez une formation basée sur les compétences et des stratégies de routage omnicanal pour diriger les clients vers l’agent qui peut résoudre leur problème du premier coup.

2. Catégorisez les demandes de vos clients.

Les clients ont-ils une question commerciale ? Quelque chose ne va pas avec leur facturation? Un problème technique ? Les tendances des données vous indiquent-elles les jours de la semaine ou les périodes où les problèmes des clients surviennent souvent ? Utilisez votre analyse des problèmes et des données des clients pour planifier votre équipe de manière appropriée.

Si vous savez que la facturation a lieu selon un calendrier défini, vous pouvez anticiper le moment où il peut y avoir une augmentation des problèmes de facturation des clients. Ensuite, utilisez les outils WFM pour planifier vos agents afin de vous assurer d’avoir le bon nombre (et le mieux adapté) d’agents prêts à résoudre les problèmes de facturation. Cela soutient vos agents et garantit une aide à vos clients.

3. Essayez différents workflows dans votre centre de contact et demandez les commentaires des agents et des clients.

Testez de nouveaux workflows pendant quelques semaines à la fois. Essayez de nouvelles méthodes pour que les interactions avec les clients se poursuivent dans votre centre de contact. Cela ressemble peut-être à organiser vos groupes d’utilisateurs d’agents par compétences plutôt que par canal. Ensuite, envoyez un sondage auprès des clients et des agents. Demandez aux clients comment votre service a été. Renseignez-vous auprès des agents pour voir s’il y a des problèmes ou s’ils ont besoin de plus de défis.

Évaluez vos données et les résultats de l’enquête. Comment une stratégie affecte-t-elle votre productivité et vos niveaux de service ? Lorsque vous associez les données aux tendances comportementales, vous disposez d’un centre de contact bien géré qui répond à la fois aux compétences de vos agents et aux besoins de vos clients.

2. Améliorez les performances du centre de contact avec des données et des objectifs clairs

La confiance dans le lieu de travail est essentielle à la réussite. Selon une étude de Harvard Business Review, les employés des entreprises de confiance élevée déclarent :

74 % moins de stress50 % plus de productivité106 % plus d’énergie au travail13 % moins de jours de maladie76 % plus d’engagement29 % plus de satisfaction dans leur vie40 % moins d’épuisement professionnel

Si vous cherchez à augmenter l’efficacité et à soutenir les agents de votre centre de contact, renforcez la confiance grâce à la transparence. L’un des moyens les plus simples d’améliorer les performances et de renforcer la confiance est de montrer à vos agents leurs données et de définir des objectifs clairs.

Lorsque nous ne savons pas vers quoi viser dans une journée de travail, cela peut être désorientant. J’ai quitté des emplois parce que je suis tellement fatigué de ce qui semble être un manque de direction. Les objectifs permettent à toute votre organisation, à votre équipe et à chaque employé de rester concentrés. Et finalement, lorsque toute votre équipe est concentrée, vous êtes bien meilleur pour aider les clients.

Utiliser les données pour renforcer la transparence et soutenir les agents et les clients :

1. Définissez des métriques claires pour piloter votre équipe.

Tout d’abord, choisissez les métriques du centre de contact que vous souhaitez améliorer et sur lesquelles vous concentrer. Ensuite, rendez vos données disponibles afin que vos agents sachent comment ils se comportent par rapport à chaque métrique. Lorsque votre équipe peut voir ses performances quotidiennement, elle sait comment elle a aidé les clients et où elle peut s’améliorer. Et rappelez-vous, lorsque vous définissez vos métriques, aidez votre équipe à comprendre pourquoi elles sont mesurées avec certains KPI. Gardez vos métriques visibles sur le tableau de bord de chaque agent et informez votre équipe de l’impact de chaque métrique sur vos résultats les plus importants.

2. Établir Objectifs SMART avec chaque agent afin qu’ils sachent comment ils peuvent grandir.

Travaillez avec vos superviseurs et vos agents pour établir des repères de croissance chaque trimestre avec tous les membres de votre équipe. De cette façon, non seulement les objectifs de l’équipe, mais leurs propres objectifs personnels déterminent leurs performances.

3. Nettoyez votre service omnicanal pour une meilleure efficacité du centre de contact

La technologie omnicanal change la donne pour l’efficacité des centres de contact. Nettoyez votre stratégie omnicanale pour l’adapter aux besoins de vos clients, et vous faciliterez également la vie de vos employés. Des études ont révélé que 55% des centres de contact utilisent au moins 7 canaux pour communiquer avec les clients, mais seulement 13% sont pleinement satisfaits de la façon dont ils utilisent les données pour gérer ces clients. Un service omnicanal de qualité nécessite une personnalisation et une cohérence sur tous les canaux.

La personnalisation stimule l’engagement des clients. Les clients veulent parler rapidement à une personne compétente et habilitée à les aider. Comme je l’ai mentionné plus tôt, lorsque vous pouvez aligner les besoins des clients avec la personne idéale pour les aider, vos clients obtiennent de l’aide efficacement et vos agents peuvent utiliser leurs forces.

Avec les meilleures pratiques omnicanal, rationalisez votre technologie pour vous aider à acheminer les clients vers l’aide dont ils ont besoin.

Fournir un service omnicanal aux agents de support et aux clients :

1. Gardez les choses personnelles avec des historiques de clients détaillés sur tous les canaux.

Si vos clients passent du chat en direct à l’e-mail en passant par le téléphone, ils ne devraient pas avoir à se répéter encore et encore à chaque nouvel agent. Avec les bons outils omnicanaux dans votre centre de contact, vous pouvez garder les informations client connectées dans vos systèmes. Ensuite, chaque agent peut extraire les informations client et obtenir le contexte de la relation client avant de lui parler. Cela permet à vos agents de parler en toute confiance de la situation d’un client et rend l’interaction plus personnelle et fluide.

2. Supportez les agents qui travaillent à distance avec la technologie cloud native.

Lorsque vous déplacez vos systèmes omnicanaux vers le cloud, vos employés peuvent travailler de n’importe où tout en bénéficiant de la facilité de passer d’un canal à l’autre et de suivre les informations sur les clients.

3. Donnez aux agents les moyens d’être authentiques et pertinents sur tous les canaux.

Grâce à la formation et au coaching, encouragez vos agents à développer leurs soft skills, comme le ton de la voix, l’empathie et l’écoute. Vos agents doivent s’adapter quel que soit le canal qu’ils utilisent.

4. Engagez vos employés de centre de contact avec le coaching et la formation

Il est presque impossible d’avoir des clients satisfaits lorsque vos employés sont mécontents. Mais gardez vos employés heureux, réussis et engagés dans leur travail, et vos clients repartent satisfaits. Une partie essentielle de l’engagement et du succès des employés passe par une formation et un coaching cohérents. Tout le monde veut évoluer dans sa carrière. Ce n’est pas amusant de rester stagnant.

Faites de la formation et du coaching une priorité pour encourager la croissance des agents et les aider à mieux aider vos clients.

Gardez la formation et le coaching cohérents pour les agents de support et les clients :

1. Intégrez la formation à votre culture.

Vos employés veulent grandir et acquérir de nouvelles compétences qui les aident à réussir. . Faites en sorte que la formation et le coaching soient continus, peu importe depuis combien de temps un employé travaille pour vous.

2. Ayez des rapports 1:1 cohérents et productifs et des sessions de formation avec les employés.

Trop souvent, la formation s’arrête lorsque l’intégration s’arrête. Mais nous avons tous besoin d’un coup de pouce au-delà des 30 premiers jours de travail. Établissez un programme de formation pour tous les employés afin de se recycler et de passer des évaluations tout au long de l’année. Coacher et former les employés 1:1, en accordant une attention particulière aux besoins et aux défis de chaque employé. Gardez votre réunion structurée et organisée et soyez toujours prêt à mieux utiliser votre temps et celui de vos agents.

3. Utilisez la technologie pour rationaliser votre formation et votre coaching.

Grâce à des outils utiles, simplifiez-vous la vie en investissant dans une technologie de centre de contact qui vous permet de donner efficacement des conseils et des commentaires de coaching de qualité aux agents. Grâce à l’analyse vocale, à la formation en ligne et aux cartes de pointage des agents, vous pouvez gérer le développement de vos employés de n’importe où et rapidement. Donnez aux agents des retours instantanés sur leurs interactions quotidiennes avec les clients.