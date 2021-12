Comment gérer un groupe WhatsApp

Edgar Cervantes / Autorité Android

WhatsApp élimine déjà toutes les autres applications de messagerie en étant l’application par défaut pour discuter dans le monde entier. Mais lorsque vous devez réunir un groupe de personnes dans un but précis, il est difficile de battre les groupes WhatsApp. Les groupes peuvent être mis en place et utilisés à n’importe quelle fin – les familles restent en contact pendant la pandémie de Covid-19, les collègues de travail ayant des discussions privées hors de portée de voix du patron, ou les futurs parents demandant à des amis des suggestions de noms de bébé. Les possibilités sont infinies. Voici comment créer un groupe WhatsApp en quelques minutes et le gérer efficacement.

Lire la suite: Comment utiliser WhatsApp – un guide pour débutants étape par étape

RÉPONSE RAPIDE

Pour créer un groupe WhatsApp, accédez à la Discussions rubrique et sélectionnez Nouveau groupe. Donnez-lui un nom et une description, puis décidez qui vous voulez y mettre, en fonction du carnet de contacts de votre appareil. Vous pouvez également créer un lien d’adhésion unique que vous pouvez donner à des personnes qui ne figurent pas dans le carnet de contacts de votre appareil.

SAUT AUX SECTIONS CLÉS

La procédure de configuration d’un groupe WhatsApp est très similaire entre les appareils Android et iOS et le bureau WhatsApp. Donc, par souci de simplicité, je vais me concentrer sur iOS. Il peut y avoir de légères variations dans la formulation ici et là, mais rien de si grand que vous ne puissiez pas le comprendre.

Comment créer un groupe WhatsApp

Allez au Discussions section de WhatsApp, et en haut, sélectionnez Nouveau groupe.

Maintenant, choisissez qui vous voulez être dans le groupe. WhatsApp permet jusqu’à 256 participants. À ce stade du processus, vous ne pouvez inviter que des personnes figurant sur la liste de contacts de votre appareil. Nous verrons plus tard comment inviter des personnes qui ne figurent pas sur votre liste de contacts.

Une fois que vous avez sélectionné tout le monde, appuyez sur Suivant.

Donnez maintenant un nom au groupe. Vous pouvez également éventuellement donner au groupe une icône et une description. Appuyez maintenant sur Créer pour faire le groupe.

Comment ajouter quelqu’un à un groupe WhatsApp existant

Une fois le groupe créé, vous pouvez ajouter d’autres personnes à votre liste de contacts en appuyant sur le nom du groupe en haut de l’écran. Faites défiler jusqu’à Ajouter des participants et appuyez dessus. Vous serez ensuite redirigé vers votre liste de contacts pour choisir qui vous souhaitez ajouter.

Comment créer un lien de groupe WhatsApp et inviter quelqu’un sans l’ajouter en tant que contact

Comme vous le verrez dans la capture d’écran précédente, il existe une option appelée Inviter au groupe via un lien. Ceci est destiné aux personnes que vous souhaitez ajouter à votre groupe et qui ne figurent pas dans la liste de contacts de votre appareil. Partagez le lien avec ces personnes, et elles n’auront qu’à cliquer dessus pour être redirigées directement vers le groupe. Cependant, soyez extrêmement prudent quant à la personne à qui vous donnez le lien. S’ils transmettent le lien à d’autres personnes, ces personnes peuvent également s’inscrire sans aucune garantie pour les empêcher de le faire.

Comment supprimer quelqu’un d’un groupe WhatsApp

Supprimer quelqu’un d’un groupe WhatsApp est très simple si vous êtes l’administrateur du groupe.

Appuyez sur le sujet du groupe en haut de l’écran. Cela vous amènera à la page d’informations du groupe. Faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez les membres du groupe. Appuyez sur la personne que vous souhaitez supprimer et vous verrez ce menu. Robinet Supprimer du groupe.

Comment quitter et supprimer un groupe WhatsApp

Tout d’abord, vous devez vous rappeler qu’au moins une personne doit être l’administrateur du groupe. Donc, si vous souhaitez quitter votre propre groupe, vous devez promouvoir au moins une autre personne en tant qu’administrateur du groupe. Ensuite, ils peuvent vous retirer du groupe.

Cependant, si vous décidez de supprimer complètement votre groupe WhatsApp, vous devez d’abord expulser chaque membre (ce qui sera une tâche longue et fastidieuse si vous avez 256 membres !). Une fois que tout le monde a vu la porte en ligne et qu’il ne reste que vous, appuyez sur Quitter le groupe, comme indiqué ci-dessous. Vous aurez alors la possibilité de supprimer le groupe.

Si vous avez créé le groupe, cela fait automatiquement de vous un administrateur de groupe. Si vous souhaitez également qu’un ou plusieurs autres membres du groupe soient administrateurs, accédez à la page d’informations du groupe, faites défiler jusqu’à la liste des membres, sélectionnez la personne et choisissez Faire de l’administrateur du groupe. Soyez prudent, cependant, car si vous êtes un administrateur de groupe et que vous promouvez quelqu’un d’autre au même rôle, il peut vous expulser de votre propre groupe !

WhatsApp a-t-il une fonction d’appel vidéo pour les groupes ?

Oui. Pour appeler tous les membres du groupe, sélectionnez l’icône du téléphone ou l’icône de la vidéo dans le coin supérieur droit de l’écran. Ceux qui ne souhaitent pas participer à l’appel peuvent rejeter l’appel entrant.

Combien de personnes au total peuvent être dans un groupe WhatsApp ?

WhatsApp vous permet d’ajouter un maximum de 256 participants à un groupe. Un nombre assez impair — pourquoi pas 250 ou 260 ?

Si quelqu’un est supprimé d’un groupe WhatsApp, peut-il être empêché de le rejoindre à l’avenir ?

Non, vous ne pouvez pas empêcher quelqu’un de rejoindre à l’avenir si l’administrateur du groupe l’a supprimé. La seule chose à faire est de persuader l’administrateur du groupe – si ce n’est pas vous – de ne pas les autoriser à revenir. S’ils ont rejoint initialement par un lien d’adhésion unique, demandez à l’administrateur du groupe – si ce n’est pas vous-même – de retirer le lien, d’en créer un autre et de ne pas informer cette personne du nouveau lien.

Peut-on créer un groupe où seuls les administrateurs peuvent publier des messages que les autres peuvent lire ?

Oui. Dans la section Informations sur le groupe, allez à Paramètres de groupe. Là, l’administrateur du groupe peut définir qui peut envoyer des messages et qui peut modifier le groupe.

commentaires