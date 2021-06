Comment gérer votre liste de surveillance Google TV

Google TV facilite le suivi du contenu que vous souhaitez regarder plus tard via la liste de surveillance Google TV. Bien que la liste de surveillance ne soit pas une fonctionnalité robuste, elle permet aux utilisateurs connectés à leur compte Google de créer une liste de films et d’émissions de télévision à regarder ultérieurement et de mettre à jour ces modifications sur tous les appareils associés à votre compte Google. Dans cet esprit, voici les différentes manières de gérer votre liste de surveillance Google TV.

Dans un navigateur Web

Bien qu’il puisse sembler intuitif de mettre à jour votre liste de surveillance directement sur l’appareil Google TV sur lequel vous diffusez, ce n’est pas nécessairement le cas. En fait, la plupart des utilisateurs de Google TV soutiennent que le moyen le plus simple de gérer votre liste de surveillance Google TV consiste à utiliser le navigateur Google Chrome. Voici les étapes pour le faire.

Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google dans le Google Chrome navigateur Internet.

Tapez le nom du film ou de l’émission télévisée que vous souhaitez ajouter Google.

Source : Android Central et Android Central

Lorsque le film ou le film apparaît à l’écran, faites défiler vers le bas et appuyez sur le Liste de surveillance icône.

Source : Android Central

Lorsque l’icône de la liste de surveillance devient verte, le contenu a été ajouté à votre liste de surveillance sur tous les appareils connectés à votre compte Google.

Dans l’application Google TV

Vous pouvez également gérer votre liste de surveillance Google TV dans l’application Google TV (anciennement Play Films et TV) sur les appareils mobiles et tablettes Android aux États-Unis. Voici les étapes à suivre pour gérer votre liste de surveillance Google TV à partir de l’application Google TV.

Connectez-vous à l’application Google TV.

Rechercher pour le titre que vous souhaitez ajouter à votre liste de suivi.

Ouvert la page de détails du titre. Sélectionner Ajouter à la liste de surveillance.

Semblable à la gestion de votre liste de surveillance dans Google Chrome, tout ajout que vous apportez à votre liste de surveillance dans l’application Google TV sera mis à jour partout où vous êtes connecté.

Sur un appareil Google TV

Si vous préférez mettre à jour votre liste de surveillance Google TV à partir de l’un de vos appareils Android TV avec Google TV, c’est également une option. Bien que certains utilisateurs aient trouvé qu’il s’agissait de la méthode la plus compliquée, voici les étapes à suivre pour gérer votre liste de surveillance Google TV à partir d’un appareil Google TV.

Assurez-vous que vous êtes connecté à votre Compte google. À partir de l’écran d’accueil, recherchez un Titre que vous souhaitez ajouter à votre liste de surveillance. Sur votre télécommande, maintenez enfoncée la touche Sélectionner bouton. Sélectionner Ajouter à la liste de surveillance.

Une fois que vous avez ajouté du contenu à votre liste de suivi, vous pouvez appuyer sur un titre pour afficher ses détails ou appuyez sur le bouton “Regarder maintenant” pour commencer à diffuser.

Gérer votre liste de surveillance Google TV

Vous pouvez supprimer du contenu de votre liste de surveillance Google TV à tout moment en cliquant sur le bouton maintenant vert Liste de surveillance, qui désélectionnera le film ou la série télévisée.

Il convient également de souligner que vous pouvez personnaliser davantage votre liste de surveillance Google TV en supprimant le contenu que vous avez déjà regardé de la section des recommandations. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton Watched It, et Google en tiendra compte lors de la formulation de recommandations.