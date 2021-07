Comment Giannis s’est-il hissé au sommet de la NBA ?

Seerat et Rob sont rejoints par Mirin Fader pour discuter de son nouveau livre, Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP. Ils parlent de la personnalité de Giannis (4:39), de l’impact d’être un joueur européen (13:46) et de ses difficultés d’éducation et de début de carrière (18:21). Ensuite, ils entrent dans la façon dont Giannis encadre ses jeunes frères (40:40) et les citations préférées de Giannis de ces séries éliminatoires (51:13).

Hôtes : Seerat Sohi et Rob Mahoney

Invité : Mirin Fader

Producteur : Carlos Chiriboga

