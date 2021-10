Comment Gibbs a sorti son bateau du sous-sol

Lorsque NCIS est revenu lundi soir avec un tout nouvel épisode de la saison 19, il a finalement résolu l’un des mystères les plus anciens de l’histoire de la série. Depuis près de deux décennies maintenant, les fans de la série procédurale policière de CBS ont questionné et théorisé un point d’achoppement déconcertant : comment l’agent de Mark Harmon, Leroy Jethro Gibbs, a-t-il sorti son bateau du sous-sol ? Il s’avère que la réponse est assez simple.

La résolution est intervenue au cours de l’épisode à couper le souffle, intitulé « Great Wide Open », alors que l’agent du FBI Parker Alden partait à la recherche de Gibbs chez lui. Après avoir fouillé le rez-de-chaussée, Alden s’est aventuré au sous-sol, où la question séculaire a été répondue avec l’éclat d’une lampe de poche. Alors qu’Alden regardait autour du sous-sol, il a vu un mur de parpaings avec un trou en forme de bateau, ce qui signifie que Gibbs martèle le mur chaque fois qu’il a besoin de faire passer un bateau, puis le répare. La réponse a suscité de nombreuses réactions en ligne, avec un téléspectateur du NCIS tweetant : « C’est comme ça qu’il sort les bateaux ! Après plus de 17 ans, le mystère est-il enfin résolu ?? »

Au cours des 18 saisons de l’émission, la question est restée un bâillon courant et s’est posée pour la première fois dans la saison 1 lorsque Abby Scuito de Pauley Perrett a demandé à Tim McGee de rechercher des fissures dans le sol et les murs. Selon Just Jared, Abby a également émis l’hypothèse que Gibbs avait démonté son bateau et lui ressemblait ensuite. La question s’est posée plusieurs fois au cours des saisons suivantes, le NCIS n’épargnant pas les blagues au cours de la saison 18, lorsque Phineas, un jeune garçon qui s’est lié d’amitié avec Gibbs il y a plusieurs saisons, a demandé: « En parlant du bateau, comment allez-vous le sortir de le sous-sol? » Harmon lui-même semblait même déconcerté par le mystère, proposant une théorie possible lors d’une précédente conversation avec Crave Online.

« Je ne sais pas. Ils ne me l’ont pas dit non plus. Tout ce que je sais, c’est qu’un jour je suis arrivé là-bas et ce n’était pas là », a-t-il déclaré au média. « Pourtant, j’ai lu un article sur un gars du Rhode Island qui a fait ça, un ami a renversé un mur du sous-sol et l’a relevé et ils l’ont lancé. »

L’excitation suscitée par la résolution du mystère de plusieurs années a été considérablement atténuée par un autre moment majeur de la première de lundi soir, cependant, alors que Gibbs s’est finalement retiré de la série lorsqu’il a choisi de rester en Alaska au lieu de rejoindre l’équipe lorsque le réalisateur Leon Vance a offert lui rend son badge. Rattrapez-vous sur les conséquences de la sortie d’Harmon lorsque NCIS revient avec de nouveaux épisodes de la saison 19 les lundis soirs à 21 h HE sur CBS. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour !