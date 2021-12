Dans Fortnite Chapter 3, vous pouvez désormais glisser comme Kevin McCallister sur la patinoire après avoir empoché la brosse à dents volée. Glisser pendant le tir apporte une toute nouvelle dynamique aux fusillades et aux mécanismes de traversée du jeu, mais il n’est peut-être pas immédiatement clair comment glisser dans Fortnite. Nous allons vous expliquer cela ici, afin que vous puissiez glisser dans le danger peu de temps après.

Comment glisser dans Fortnite

La glisse est une nouvelle mécanique et très facile à retirer. Lorsque vous sprintez avec votre personnage, vous pouvez maintenez le bouton accroupi–par défaut c’est le stick droit sur la manette et le Touche Ctrl sur un clavier–pour lancer une diapositive. Mais gardez à l’esprit que la prise n’est nécessaire que pour commencer la glissade. Une fois que vous glissez, vous pouvez lâcher le bouton accroupi et l’élan vers l’avant vous portera jusqu’à la fin de la glissade.

Fortnite est un voyage fantastique.

Si vous ne le tenez pas au début, vous vous accroupirez simplement comme au bon vieux temps, alors assurez-vous de bien maintenir le bouton enfoncé. Cela ne prend qu’un instant, mais le jeu est bon pour distinguer quand vous avez l’intention de le tenir par rapport à simplement appuyer dessus. Si vous n’aimez pas que le bouton coulissant soit là, vous pouvez le remapper dans le menu de configuration du contrôleur. Fortnite inclut des capacités complètes de remappage, alors faites votre choix.

Vous pouvez également annuler une diapositive en appuyant à nouveau sur le bouton accroupi. Glisser dans Fortnite est très amusant à cause de la physique en jeu. Si vous descendez une pente, vous glisserez beaucoup plus longtemps et même un peu plus vite. Passez une porte comme Kramer en empruntant des céréales, puis craquez, crépitez et sortez d’une fusillade, prenant les ennemis par surprise avec vos mouvements fluides. Vous pouvez ajuster légèrement la trajectoire de votre glissade au fur et à mesure que vous vous déplacez, ainsi avec la pratique viendra la perfection de la glisse.

Pour en savoir plus sur Fortnite Chapitre 3, Saison 1, lisez comment ouvrir des coffres-forts et consultez le Passe de combat du Chapitre 3, Saison 1.

