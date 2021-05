Comment Gold Diggers trouve l’horreur dans la petite trahison au lycée

Le Vox Book Club est lié à Bookshop.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

Gold Diggers de Sanjena Sathian, le choix du Vox Book Club pour mai, parle de beaucoup de choses: être indien américain, alchimie, ambition, braquages. Mais c’est aussi, à un niveau profond, un roman sur le péché. Le péché est la charnière sur laquelle l’intrigue de l’histoire tourne. C’est ce qui ferme la porte à l’adolescence innocemment cruelle de nos protagonistes et l’amène à l’âge adulte engourdissant et corrompu.

J’ai déjà écrit une critique sans spoiler de Gold Diggers, et je vous conseille de vous y rendre si vous ne faites que commencer avec ce livre. Mais sinon, zoomons sur un angle spécifique de Gold Diggers et examinons de près le péché central de la vie de Neil.

Spoilers ci-dessous

Le plaisir vertigineux de Gold Diggers vient du cambriolage: en regardant Neil et sa voisine Anita voler l’or de leurs camarades de classe, puis le transformer en limonade, qu’ils utilisent pour prendre juste un peu le dessus de l’ambition de leurs camarades de classe. C’est de la triche, bien sûr, si vous voulez être technique à ce sujet, et c’est aussi du vol, mais c’est amusant. Cela ne se sent pas vraiment mal, pas comme une vraie trahison, jusqu’à ce que Neil décide qu’il doit prendre toute l’ambition de Shruti Patel.

Shruti est l’un des meilleurs personnages de Sathian: un nerd que Neil décrit avec un dégoût viscéral et pourtant qu’il ne semble pas pouvoir s’empêcher d’admirer. Nous apprenons pour la première fois d’elle au bal du lycée quand son rendez-vous l’esquive, et quand elle se présente à une autre fête, sa présence même suffit à refroidir la pièce. «Vous étiez trop conscient des bruits de sa respiration buccale», explique Neil, «la façon dont son visage se tordit lorsqu’elle tenta de participer. Il a fallu un travail émotionnel pour l’inclure.

Pourtant, Neil est tombé dans une compétition facile avec Shruti pour leurs notes d’histoire AP, et il envie sa confiance académique occasionnelle. «Elle a tout», dit-il à la mère d’Anita, Anjali, même s’il sait que ce n’est pas vraiment vrai. La seule chose que Shruti a, ce sont ses bonnes notes et sa conviction qu’elle continuera à faire de bonnes notes. Elle sait que cela se débat dans les situations sociales, et elle fait semblant de ne pas s’en soucier, mais elle s’en soucie plus qu’elle ne le voudrait.

Pourtant, Neil est scandalisé que Shruti ait autant qu’elle a, même autant que sa foi en sa propre intelligence. Comment peut-elle? Quand Neil, qui n’est pas vraiment cool mais qui est au moins un peu plus haut dans l’ordre hiérarchique du lycée que Shruti, n’a rien de tout cela? Shruti, pense Neil, est une vraie personne. Mais il ne l’est pas.

“Comment se fait-il que Shruti ait suffisamment cru en son futur moi pour survivre au fait de son impopularité?” Demande Neil. «Est-ce parce qu’elle faisait confiance à un futur que Shruti attendait, la fille juste devant elle dans une course de relais, pour prendre le relais et le boulon à Hong Kong, à l’université, et une vie meilleure? Je manquais d’une telle certitude.

Quand Shruti demande à Neil au Spring Fling, «avec une nonchalance exercée», le moment porte toute la peur sous-jacente d’un film d’horreur. Neil utilise Shruti froidement, lui demandant de lui donner une chaîne en or de sa boîte à bijoux avant de la laisser tomber à la danse – puis est horrifié de constater qu’elle s’éloigne de lui presque immédiatement. C’est ce qui le pousse à faire plus de limonade de son ambition qu’il ne le devrait. Cette perte d’ambition, et à son tour, la perte d’une force essentielle, est ce qui pousse Shruti à mourir par suicide.

Ce qui fait que cette trahison fonctionne aussi efficacement que le nœud d’un roman, c’est à quel point elle est mesquine et secondaire. Neil se déteste de ne pas s’intégrer, et il en veut à Shruti, qui s’intègre encore moins que lui, pour avoir quelque consolation à sa misère – pour ne pas se détester encore plus qu’il ne se déteste lui-même.

Il veut lui voler son ambition de la punir, de la faire tomber, de la faire se sentir aussi horrible dans sa peau qu’il le ressent pour lui-même, et ainsi lui redonner un sens émotionnel au monde. Alors, il lui fait croire qu’il l’aime, sort avec elle en privé, l’abandonne en public, puis s’efforce de l’humilier encore plus quand elle n’est pas aussi brisée qu’il pense qu’elle devrait l’être.

Comment adolescent. Comme c’est cruel et à quel point les enjeux sont bas. Cela semble familier et terrible et exactement comme au lycée.

C’est pourquoi, même avec l’élément surnaturel en jeu, il semble émotionnellement vrai que Neil, un enfant fondamentalement normal, ferait quelque chose de si horrible qu’il pourrait laisser une fille morte. Le péché de Neil est le genre de mal de conneries mesquines que presque personne ne traverse l’adolescence sans infliger, expérimenter ou les deux, et vous pouvez ressentir à la fois son authenticité et la douleur intense qu’elle provoque. Nous sommes donc prêts à croire à la fois que Neil pécherait de cette manière – et qu’il devrait passer son âge adulte à expier.

Questions de discussion sur les chercheurs d’or

Que feriez-vous avec la limonade d’ambition alchimique? J’étais un universitaire Shruti à l’adolescence, donc avec plus d’ambition, j’aurais probablement arrêté de dormir et me diversifier pour essayer de faire venir plus de parascolaires. Que pensez-vous du plan de Neil et Anita pour expier ce qu’ils ont fait à Shruti en volant plus d’or pour Anjali? Parlez-moi du Bombayan Gold Digger, que Neil tente de suivre à travers l’histoire et a toujours peur qu’il se révèle être une fiction. Que pensez-vous de son apparition rédemptrice dans la vision de Neil à la fin du roman? Une partie du projet de Neil dans ce livre est de trouver un moyen de traiter la grande question du concours Miss Teen India: «Qu’est-ce que cela signifie d’être à la fois indien et, comme, américain?» Pensez-vous qu’il réussit? Beaucoup de chercheurs d’or se consacrent à déballer l’idée de l’ambition en tant que «merde d’immigrants», comme le dit Anita – et l’idée d’une économie gagnant-emporte-tout dans laquelle il ne peut y avoir qu’un seul vrai gagnant. Comment pensez-vous que cela fonctionne?